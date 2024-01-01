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Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения - Американское Самоа Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для редактирования аудио позволяет пользователям создавать и изменять аудиофайлы. Аудиоредакторы и инженеры используют эти инструменты для микширования или удаления фрагментов аудио, настройки определенных регионов и разработки новых аудиокомпонентов. Эти программы часто включают эффекты для изменения звука аудиофайлов различными способами. Обычно они поддерживают несколько форматов файлов, таких как MP3, WAV, Windows Media и MPEG-4. Программное обеспечение для редактирования аудио широко используется звукоинженерами, музыкальными продюсерами, микшерами, редакторами и звукорежиссерами при производстве музыки, фильмов и телевидения. Он часто используется вместе с программным обеспечением для редактирования видео и в сотрудничестве с командами по производству видео.