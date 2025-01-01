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Приложения для аудиоконференций соединяют участников из разных мест через голосовое соединение. Хотя они могут обрабатывать звонки в небольших группах, их основное назначение — проведение встреч и других профессиональных коммуникаций. Эти инструменты также эффективны для крупномасштабных коммуникаций, обеспечивая общение между несколькими крупными сторонами. Они приносят пользу компаниям, сотрудники которых работают удаленно или на дому, а также компаниям, работающим из разных мест. Предлагая локализованные номера дозвона, аудиоконференции упрощают международные звонки, устраняя необходимость в международных телефонных планах. Часто эти решения интегрируются с веб-инструментами, такими как вебинары или веб-конференции, предоставляя расширенные функции, такие как чат, обмен мгновенными сообщениями, а также совместное использование экрана и файлов.
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Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Workplace
workplace.com
Workplace - это платформа для коммуникации и совместной работы, обеспечивающая общение и сотрудничество сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
JustCall
justcall.io
JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak - облачная платформа для бизнес-коммуникаций, предлагающая услуги VoIP, центр обработки вызовов и инструменты для оптимизации взаимодействия с клиентами.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab – платформа для совместной работы, объединяющая голосовые, видеозвонки и обмен сообщениями на разных устройствах.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming совершает звонки пожилым людям, соединяя их с вашей прямой трансляцией каждый раз при её запуске.
Stork
stork.ai
Stork — это приложение для записи и преобразования встреч в текст автоматически, позволяющее обмениваться голосовыми и видео сообщениями.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant - платформа для интеграции голосовых и видео коммуникаций в приложения, позволяющая разработчикам добавлять функции связи без создания инфраструктуры.
LoopUp
loopup.com
LoopUp - это приложение для проведения конференц-связи, обеспечивающее высокое качество удалённых встреч и безопасность для корпоративных пользователей.
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