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Программное обеспечение для аудиоконференций
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Программное обеспечение для аудиоконференций - Самые популярные приложения

Приложения для аудиоконференций соединяют участников из разных мест через голосовое соединение. Хотя они могут обрабатывать звонки в небольших группах, их основное назначение — проведение встреч и других профессиональных коммуникаций. Эти инструменты также эффективны для крупномасштабных коммуникаций, обеспечивая общение между несколькими крупными сторонами. Они приносят пользу компаниям, сотрудники которых работают удаленно или на дому, а также компаниям, работающим из разных мест. Предлагая локализованные номера дозвона, аудиоконференции упрощают международные звонки, устраняя необходимость в международных телефонных планах. Часто эти решения интегрируются с веб-инструментами, такими как вебинары или веб-конференции, предоставляя расширенные функции, такие как чат, обмен мгновенными сообщениями, а также совместное использование экрана и файлов.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace - это платформа для коммуникации и совместной работы, обеспечивающая общение и сотрудничество сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak - облачная платформа для бизнес-коммуникаций, предлагающая услуги VoIP, центр обработки вызовов и инструменты для оптимизации взаимодействия с клиентами.

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab – платформа для совместной работы, объединяющая голосовые, видеозвонки и обмен сообщениями на разных устройствах.

PhoneLiveStreaming

PhoneLiveStreaming

phonelive.io

PhoneLiveStreaming совершает звонки пожилым людям, соединяя их с вашей прямой трансляцией каждый раз при её запуске.

Stork

Stork

stork.ai

Stork — это приложение для записи и преобразования встреч в текст автоматически, позволяющее обмениваться голосовыми и видео сообщениями.

Voximplant

Voximplant

voximplant.com

Voximplant - платформа для интеграции голосовых и видео коммуникаций в приложения, позволяющая разработчикам добавлять функции связи без создания инфраструктуры.

LoopUp

LoopUp

loopup.com

LoopUp - это приложение для проведения конференц-связи, обеспечивающее высокое качество удалённых встреч и безопасность для корпоративных пользователей.

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Программное обеспечение для аудиоконференций - Самые популярные приложения - WebCatalog