Программное обеспечение для аудиоконференций - Самые популярные приложения

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Приложения для аудиоконференций соединяют участников из разных мест через голосовое соединение. Хотя они могут обрабатывать звонки в небольших группах, их основное назначение — проведение встреч и других профессиональных коммуникаций. Эти инструменты также эффективны для крупномасштабных коммуникаций, обеспечивая общение между несколькими крупными сторонами. Они приносят пользу компаниям, сотрудники которых работают удаленно или на дому, а также компаниям, работающим из разных мест. Предлагая локализованные номера дозвона, аудиоконференции упрощают международные звонки, устраняя необходимость в международных телефонных планах. Часто эти решения интегрируются с веб-инструментами, такими как вебинары или веб-конференции, предоставляя расширенные функции, такие как чат, обмен мгновенными сообщениями, а также совместное использование экрана и файлов.
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Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Workplace
workplace.com
Workplace - это платформа для коммуникации и совместной работы, обеспечивающая общение и сотрудничество сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
JustCall
justcall.io
JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak - облачная платформа для бизнес-коммуникаций, предлагающая услуги VoIP, центр обработки вызовов и инструменты для оптимизации взаимодействия с клиентами.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab – платформа для совместной работы, объединяющая голосовые, видеозвонки и обмен сообщениями на разных устройствах.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming совершает звонки пожилым людям, соединяя их с вашей прямой трансляцией каждый раз при её запуске.
Stork
stork.ai
Stork — это приложение для записи и преобразования встреч в текст автоматически, позволяющее обмениваться голосовыми и видео сообщениями.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant — это коммуникационная платформа как услуга. Она позволяет разработчикам добавлять функции связи в реальном времени (голос, видео и обмен сообщениями) в свои приложения без необходимости создания какой-либо серверной инфраструктуры. Архитектура Voximplant разработана для бессерверной работы: разработчики загружают свой код JavaScript в наше облако, и загруженный код выполняется автоматически при поступлении вызова на платформу или при выполнении команды HTTP API. Вызов может поступить на платформу из телефонной сети, с SIP-устройства или приложения, а также из Voximplant Web или Mobile SDK.
LoopUp
loopup.com
LoopUp — это решение для конференц-связи премиум-класса, которое позволяет легко проводить высококачественные удаленные встречи, обеспечивая при этом безопасность, необходимую корпоративным пользователям. Никакого обучения не требуется. Более 7000 компаний по всему миру доверяют LoopUp свои важные удаленные встречи, от повседневных конференц-звонков до важных мероприятий. В число клиентов входят Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance и BMJ. Мы помогаем нашей клиентской базе из 17 мест по всему миру.
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