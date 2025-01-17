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Программное обеспечение для аудиоконференций - Самые популярные приложения - Палау
Приложения для аудиоконференций соединяют участников из разных мест через голосовое соединение. Хотя они могут обрабатывать звонки в небольших группах, их основное назначение — проведение встреч и других профессиональных коммуникаций. Эти инструменты также эффективны для крупномасштабных коммуникаций, обеспечивая общение между несколькими крупными сторонами. Они приносят пользу компаниям, сотрудники которых работают удаленно или на дому, а также компаниям, работающим из разных мест. Предлагая локализованные номера дозвона, аудиоконференции упрощают международные звонки, устраняя необходимость в международных телефонных планах. Часто эти решения интегрируются с веб-инструментами, такими как вебинары или веб-конференции, предоставляя расширенные функции, такие как чат, обмен мгновенными сообщениями, а также совместное использование экрана и файлов.
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JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес растет на автопилоте. JustCall, которому доверяют более 6000 компаний по всему миру, помогает командам, работающим с клиентами, обеспечивать безупречное взаимодействие с клиентами, основанное на аналитических данных искусственного интеллекта в режиме реального времени и после звонка. Основные функции JustCall, на которые следует обратить внимание: * Входящие и исходящие звонки * Отправлять и получать SMS и MMS * Продажи дозвона (автоматические, прогнозирующие и мощные дозвонщики) * Рабочие процессы СМС * СМС-боты * Многоуровневый IVR * Помощь агента в режиме реального времени * Второй пилот SMS на базе искусственного интеллекта * Коучинг по искусственному интеллекту * Анализ настроений * Оценка вызовов AI * Мониторинг звонков в реальном времени * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * Более 100 интеграций CRM * Деловые номера телефонов в более чем 70 странах.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требованиям DSGVO, но и отвечает самым высоким стандартам конфиденциальности и безопасности данных. Все данные хранятся в Германии, доступ за пределы ЕС невозможен. Кроме того, Stackfield — единственный поставщик, который защищает все управление проектами и все рабочие процессы с помощью сквозного шифрования. Таким образом, никто не сможет увидеть содержимое сообщений чата, задач или файлов — даже сотрудники Stackfield. Более 10 000 компаний используют универсальный инструмент для совместной работы для управления своими проектами, лучшего взаимодействия в команде и достижения своих целей.
Stork
stork.ai
Рабочее пространство вашей команды, которое автоматически записывает и расшифровывает встречи. Stork — это голосовой и видеомессенджер с мощной функцией записи экрана для асинхронных презентаций. Меньше встреч. Больше никаких пропущенных встреч.
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
CommPeak
commpeak.com
Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения В CommPeak ставят перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Они стремятся предоставить отдельным лицам и компаниям, подобным вашему, продукты и услуги высочайшего качества, которые способствуют успеху. Вот почему CommPeak выделяется как идеальное решение для ваших коммуникационных потребностей: || Решения для облачных контакт-центров, повышающие продажи CommPeak упрощает деловое общение с помощью своих настраиваемых облачных решений для контакт-центров. Независимо от того, сосредоточены ли вы на входящих, исходящих или смешанных колл-центрах, их инновационные инструменты предназначены для удовлетворения ваших уникальных бизнес-потребностей. Используя CommPeak, вы получаете следующие преимущества: * Глобальное покрытие: расширьте свой охват с помощью услуг SIP-терминации от А до Я, включающих 10 региональных коммутаторов, номера для набора внутри страны и местные DID для более чем 75 стран. Наслаждайтесь стабильно высоким качеством звонков. * Безопасность и надежность: работайте уверенно, используя готовые к использованию облачные решения для колл-центров корпоративного класса. Они отдают приоритет безопасности ваших данных благодаря сквозному шифрованию и соблюдению международных стандартов безопасности. Их продукты масштабируемы и надежны, что позволяет вам без стресса обращаться к своим клиентам. * Приверженность высочайшему качеству: воспользуйтесь преимуществами прямых связей с поставщиками услуг первого уровня и настраиваемыми облачными решениями для центров обработки вызовов. Они предлагают собственные запатентованные услуги, которые обеспечивают более быструю и короткую глобальную маршрутизацию, а также специализированную поддержку 24/7/365. || Экономичные глобальные облачные коммуникации Как глобальный поставщик облачных контакт-центров, CommPeak всегда предлагает очень конкурентоспособные цены. Но что действительно отличает нас от других поставщиков облачных услуг VoIP, так это их стремление к вашему успеху: * Индивидуальные решения: CommPeak предлагает индивидуальные и экономичные решения для контакт-центров, адаптированные к вашему бизнесу. Попрощайтесь с хлопотами работы с несколькими поставщиками телекоммуникационных услуг — они предоставляют полный набор облачных услуг для удовлетворения всех ваших коммуникационных потребностей. * Поддержка в режиме реального времени: доступ к круглосуточной службе поддержки в режиме реального времени, 7 дней в неделю, 365 дней в году, призванной обеспечить максимальный успех вашей работы. Они здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути. * Быстрое развертывание. Благодаря CommPeak вы можете запустить свой контакт-центр всего за два рабочих дня, гарантируя, что вы всегда будете впереди конкурентов. Их модульные решения позволяют компаниям создавать индивидуальные решения на основе ваших уникальных бизнес-моделей. * CommPeak Dialer — оптимизирован для максимальной производительности благодаря автоматизации, аналитике в реальном времени, настройке, подбору ведущих агентов, мониторингу и более чем 50 интеграциям с CRM. * Услуги VoIP. Улучшите свое общение с помощью услуг VoIP: превосходное качество, конкурентоспособные тарифы, глобальное покрытие и круглосуточная поддержка. * Облачная АТС. Оптимизируйте свои операции с помощью облачной АТС: аналитика в реальном времени, управление очередями, быстрая настройка и встроенный программный телефон для эффективной связи. * Номера DID. Улучшите связь с местными номерами DID: быстрая активация, обширные возможности и интуитивно понятный пользовательский портал с подробной аналитикой. * Платформа SMS. Увеличьте эффективность своих SMS-кампаний с помощью удобной платформы: обширная аналитика, персонализация и простая интеграция API для эффективного общения. * LookUp — хватит тратить время и деньги на неверные номера! Получите подробную информацию о любом номере телефона и его действительности через API или их дружественную панель. * Преобразование речи в текст. Высочайшая точность транскрипции благодаря решению на основе машинного обучения, поддерживающему более 75 языков, расширенный поиск по ключевым словам и надежную обработку шума.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и бесперебойными. Cisco Spaces использует возможности оборудования и датчиков Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), делая здания безопасными, интеллектуальными и экологичными, обеспечивая удобство работы людей.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab — это корпоративная платформа для совместной работы, которая безопасно и быстро обеспечивает связь в любое время, где бы вы ни находились. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: - Все, что вам нужно, в одном месте — единое приложение для голосовой связи, видео, обмена сообщениями, присутствия, конференц-связи, мобильности и совместной работы в команде. - Несколько устройств, единый интерфейс — взаимодействие одинаково на всех ваших устройствах. - Повышение продуктивности бизнеса: благодаря унифицированному сервису вы тратите меньше времени на попытки подключения и больше времени на продуктивное общение. - Используйте силу команд. Следите за проектами, оставайтесь на связи с коллегами и ускоряйте обмен знаниями и идеями между бизнес-структурами. - Простые развертывания: QR-коды развертывания упрощают процесс. ФУНКЦИИ: - Унифицированные коммуникации и командная работа - Доступно для ПК, Mac, Интернета и мобильных устройств. - Мобильный дизайн - Голосовые и видеозвонки в реальном времени - Аудиоконференции с возможностью совместного использования через Интернет. - Достижение одного номера - Одновременный звонок/мобильное дублирование - Совместные рабочие места - Индивидуальный и групповой чат - аннотация файла - Программный телефон WebRTC - Интеграция Outlook® и календаря - Совместное использование файлов и экрана - Несколько уровней безопасности - Поддержка нескольких регионов/языков.
LoopUp
loopup.com
LoopUp — это решение для конференц-связи премиум-класса, которое позволяет легко проводить высококачественные удаленные встречи, обеспечивая при этом безопасность, необходимую корпоративным пользователям. Никакого обучения не требуется. Более 7000 компаний по всему миру доверяют LoopUp свои важные удаленные встречи, от повседневных конференц-звонков до важных мероприятий. В число клиентов входят Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance и BMJ. Мы помогаем нашей клиентской базе из 17 мест по всему миру.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant — это коммуникационная платформа как услуга. Она позволяет разработчикам добавлять функции связи в реальном времени (голос, видео и обмен сообщениями) в свои приложения без необходимости создания какой-либо серверной инфраструктуры. Архитектура Voximplant разработана для бессерверной работы: разработчики загружают свой код JavaScript в наше облако, и загруженный код выполняется автоматически при поступлении вызова на платформу или при выполнении команды HTTP API. Вызов может поступить на платформу из телефонной сети, с SIP-устройства или приложения, а также из Voximplant Web или Mobile SDK.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming звонит пожилым людям и подключает их к прямой трансляции с помощью традиционного телефона при каждом ее запуске.