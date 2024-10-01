Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для аудиоконференций - Самые популярные приложения - Китай Самые популярные Недавно добавленные

Приложения для аудиоконференций соединяют участников из разных мест через голосовое соединение. Хотя они могут обрабатывать звонки в небольших группах, их основное назначение — проведение встреч и других профессиональных коммуникаций. Эти инструменты также эффективны для крупномасштабных коммуникаций, обеспечивая общение между несколькими крупными сторонами. Они приносят пользу компаниям, сотрудники которых работают удаленно или на дому, а также компаниям, работающим из разных мест. Предлагая локализованные номера дозвона, аудиоконференции упрощают международные звонки, устраняя необходимость в международных телефонных планах. Часто эти решения интегрируются с веб-инструментами, такими как вебинары или веб-конференции, предоставляя расширенные функции, такие как чат, обмен мгновенными сообщениями, а также совместное использование экрана и файлов.