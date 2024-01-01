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Программное обеспечение для аудиоконференций - Самые популярные приложения - Беларусь

Приложения для аудиоконференций соединяют участников из разных мест через голосовое соединение. Хотя они могут обрабатывать звонки в небольших группах, их основное назначение — проведение встреч и других профессиональных коммуникаций. Эти инструменты также эффективны для крупномасштабных коммуникаций, обеспечивая общение между несколькими крупными сторонами. Они приносят пользу компаниям, сотрудники которых работают удаленно или на дому, а также компаниям, работающим из разных мест. Предлагая локализованные номера дозвона, аудиоконференции упрощают международные звонки, устраняя необходимость в международных телефонных планах. Часто эти решения интегрируются с веб-инструментами, такими как вебинары или веб-конференции, предоставляя расширенные функции, такие как чат, обмен мгновенными сообщениями, а также совместное использование экрана и файлов.

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Workplace

Workplace

workplace.com

Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требова...

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения. В CommPeak мы ставим перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Мы стремимся предоставить частным лицам и компаниям, подобн...

Stork

Stork

stork.ai

Рабочее пространство вашей команды, которое автоматически записывает и расшифровывает встречи. Stork — это голосовой и видеомессенджер с мощной функцией записи экрана для асинхронных презентаций. Меньше встреч. Больше никаких пропущенных встреч.

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab — это корпоративная платформа для совместной работы, которая безопасно и быстро обеспечивает связь в любое время, где бы вы ни находились. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - Все, что вам нужно, в одном месте - единое приложение для голосовой связи, видео, обмена сообщениями, присутствия, конфере...

PhoneLiveStreaming

PhoneLiveStreaming

phonelive.io

PhoneLiveStreaming звонит пожилым людям и подключает их к прямой трансляции с помощью традиционного телефона при каждом ее запуске.

Voximplant

Voximplant

voximplant.com

Voximplant — это коммуникационная платформа как услуга. Она позволяет разработчикам добавлять функции связи в реальном времени (голос, видео и обмен сообщениями) в свои приложения без необходимости создания какой-либо серверной инфраструктуры. Архитектура Voximplant разработана для бессерверной рабо...

LoopUp

LoopUp

loopup.com

LoopUp — это решение для конференц-связи премиум-класса, которое позволяет легко проводить высококачественные удаленные встречи, обеспечивая при этом безопасность, необходимую корпоративным пользователям. Никакого обучения не требуется. Более 7000 компаний по всему миру доверяют LoopUp свои важные у...

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