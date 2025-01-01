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Программное обеспечение для реагирования на запросы аудитории
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Программное обеспечение для реагирования на запросы аудитории - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для реагирования на аудиторию, также называемое программным обеспечением для взаимодействия с аудиторией или взаимодействия с аудиторией, позволяет докладчикам и организаторам мероприятий активно взаимодействовать с участниками мероприятий посредством опросов в реальном времени, опросов, викторин и сеансов вопросов и ответов. Это программное обеспечение играет жизненно важную роль в стимулировании участия и интерактивности аудитории во время конференций или выступлений, позволяя докладчикам легко улавливать идеи и мнения посетителей. Инструменты реагирования аудитории облегчают захватывающий опыт работы на втором экране, позволяя членам аудитории задавать вопросы, участвовать в опросах и викторинах с помощью своих личных устройств, таких как смартфоны, планшеты или ноутбуки. Кроме того, некоторые решения еще больше улучшают работу второго экрана, предлагая такие функции, как обмен слайдами в реальном времени и возможности ведения заметок. Используя программное обеспечение для реагирования на аудиторию, докладчики могут создавать динамичные и увлекательные сеансы, которые оставляют неизгладимое впечатление на аудиторию.

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Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.

Slido

Slido

sli.do

Slido — это платформа для вопросов и опросов на живых и виртуальных мероприятиях, позволяющая взаимодействовать с аудиторией и собирать отзывы.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps — это инструмент для создания интерактивных презентаций с помощью ИИ, позволяющий быстро генерировать контент и дизайн.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro — это online-платформа для создания и анализа опросов, позволяющая собирать как количественные, так и качественные данные.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

MyQuiz позволяет создавать онлайн-викторины и интерактивные презентации для вовлечения аудитории. Поддерживает до 100 000 участников при любом интернет-соединении.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase — это платформа для создания интерактивных мероприятий, таких как охоты на мусорщики, для вовлечения и обучения сообществ.

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

StreamAlive — это платформа для интерактивных презентаций, повышающая вовлеченность аудитории с помощью визуализаций и реальных метрик в прямом эфире.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.

Feedbeo

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo - инструмент для интерактивного взаимодействия с аудиторией, упрощающий голосование, опросы и сессии вопросов и ответов на встречах.

Youengage

Youengage

youengage.me

Youengage — приложение для создания интерактивных опросов, викторин, форм и виртуальных событий без программирования. Подходит для сбора отзывов пользователей.

QuizModeOn

QuizModeOn

quizmodeon.com

QuizModeOn — веб-платформа для многопользовательских викторин в реальном времени без скачивания приложения, доступная на всех устройствах.

MeetMoji

MeetMoji

meetmoji.com

MeetMoji — это приложение для улучшения встреч и презентаций, позволяющее проводить интерактивные опросы и вовлекать аудиторию в реальном времени.

MeetingPulse

MeetingPulse

meetingpulse.net

MeetingPulse - это интерактивное решение для опросов и взаимодействия на мероприятиях, позволяющее собирать обратную связь и улучшать участие участников.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.

Crowdpurr

Crowdpurr

crowdpurr.com

Crowdpurr — это платформа для создания интерактивных мероприятий, включая живые опросы и беседы, доступная на мобильных устройствах.

Audiencly

Audiencly

audiencly.io

Audiencly — интерактивное программное обеспечение для презентаций, позволяющее взаимодействовать с аудиторией на онлайн и офлайн мероприятиях.

Worksup

Worksup

worksup.com

Worksup - платформа для организации конференций и бизнес-мероприятий с возможностью онлайн-трансляций, задачами, выставками и сетевыми активностями.

ElectionBuddy

ElectionBuddy

electionbuddy.com

ElectionBuddy - облачная платформа для онлайн-голосования, позволяющая организациям проводить выборы и голосования с прозрачностью и гибкостью.

VoxVote

VoxVote

voxvote.com

VoxVote — бесплатная система для голосования в реальном времени, позволяющая аудитории участвовать в опросах через интернет с любого смартфона.

eBallot

eBallot

eballot.com

eBallot - приложение для онлайн-голосования, обеспечивающее безопасные и эффективные выборы и опросы с удобным интерфейсом и поддержкой различных методов голосования.

ThoughtExchange

ThoughtExchange

thoughtexchange.com

ThoughtExchange - это платформа для опросов, позволяющая собирать и анализировать отзывы участников, превращая их в actionable идеи с помощью ИИ.

Monterosa

Monterosa

monterosa.co

Монтероса — платформа для вовлечения фанатов, которая позволяет быстро геймифицировать цифровые продукты.

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