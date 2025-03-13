Программное обеспечение для реагирования на запросы аудитории - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для реагирования на аудиторию, также называемое программным обеспечением для взаимодействия с аудиторией или взаимодействия с аудиторией, позволяет докладчикам и организаторам мероприятий активно взаимодействовать с участниками мероприятий посредством опросов в реальном времени, опросов, викторин и сеансов вопросов и ответов. Это программное обеспечение играет жизненно важную роль в стимулировании участия и интерактивности аудитории во время конференций или выступлений, позволяя докладчикам легко улавливать идеи и мнения посетителей. Инструменты реагирования аудитории облегчают захватывающий опыт работы на втором экране, позволяя членам аудитории задавать вопросы, участвовать в опросах и викторинах с помощью своих личных устройств, таких как смартфоны, планшеты или ноутбуки. Кроме того, некоторые решения еще больше улучшают работу второго экрана, предлагая такие функции, как обмен слайдами в реальном времени и возможности ведения заметок. Используя программное обеспечение для реагирования на аудиторию, докладчики могут создавать динамичные и увлекательные сеансы, которые оставляют неизгладимое впечатление на аудиторию.
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Quizizz
quizizz.com
Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.
Slido
sli.do
Slido — это платформа для вопросов и опросов на живых и виртуальных мероприятиях, позволяющая взаимодействовать с аудиторией и собирать отзывы.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это инструмент для создания интерактивных презентаций с помощью ИИ, позволяющий быстро генерировать контент и дизайн.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro — это online-платформа для создания и анализа опросов, позволяющая собирать как количественные, так и качественные данные.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.
myQuiz
myquiz.org
MyQuiz позволяет создавать онлайн-викторины и интерактивные презентации для вовлечения аудитории. Поддерживает до 100 000 участников при любом интернет-соединении.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase — это платформа для создания интерактивных мероприятий, таких как охоты на мусорщики, для вовлечения и обучения сообществ.
StreamAlive
streamalive.com
StreamAlive — это платформа для интерактивных презентаций, повышающая вовлеченность аудитории с помощью визуализаций и реальных метрик в прямом эфире.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo - инструмент для интерактивного взаимодействия с аудиторией, упрощающий голосование, опросы и сессии вопросов и ответов на встречах.
Youengage
youengage.me
Youengage — приложение для создания интерактивных опросов, викторин, форм и виртуальных событий без программирования. Подходит для сбора отзывов пользователей.
QuizModeOn
quizmodeon.com
QuizModeOn — веб-платформа для многопользовательских викторин в реальном времени без скачивания приложения, доступная на всех устройствах.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji — это приложение для улучшения встреч и презентаций, позволяющее проводить интерактивные опросы и вовлекать аудиторию в реальном времени.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse - это интерактивное решение для опросов и взаимодействия на мероприятиях, позволяющее собирать обратную связь и улучшать участие участников.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr — это платформа для создания интерактивных мероприятий, включая живые опросы и беседы, доступная на мобильных устройствах.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — интерактивное программное обеспечение для презентаций, позволяющее взаимодействовать с аудиторией на онлайн и офлайн мероприятиях.
Worksup
worksup.com
Worksup - платформа для организации конференций и бизнес-мероприятий с возможностью онлайн-трансляций, задачами, выставками и сетевыми активностями.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy - облачная платформа для онлайн-голосования, позволяющая организациям проводить выборы и голосования с прозрачностью и гибкостью.
VoxVote
voxvote.com
VoxVote — бесплатная система для голосования в реальном времени, позволяющая аудитории участвовать в опросах через интернет с любого смартфона.
eBallot
eballot.com
eBallot - приложение для онлайн-голосования, обеспечивающее безопасные и эффективные выборы и опросы с удобным интерфейсом и поддержкой различных методов голосования.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange - это платформа для опросов, позволяющая собирать и анализировать отзывы участников, превращая их в actionable идеи с помощью ИИ.
Monterosa
monterosa.co
Монтероса — платформа для вовлечения фанатов, которая позволяет быстро геймифицировать цифровые продукты.
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