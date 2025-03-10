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Программное обеспечение для реагирования на аудиторию, также называемое программным обеспечением для взаимодействия с аудиторией или взаимодействия с аудиторией, позволяет докладчикам и организаторам мероприятий активно взаимодействовать с участниками мероприятий посредством опросов в реальном времени, опросов, викторин и сеансов вопросов и ответов. Это программное обеспечение играет жизненно важную роль в стимулировании участия и интерактивности аудитории во время конференций или выступлений, позволяя докладчикам легко улавливать идеи и мнения посетителей. Инструменты реагирования аудитории облегчают захватывающий опыт работы на втором экране, позволяя членам аудитории задавать вопросы, участвовать в опросах и викторинах с помощью своих личных устройств, таких как смартфоны, планшеты или ноутбуки. Кроме того, некоторые решения еще больше улучшают работу второго экрана, предлагая такие функции, как обмен слайдами в реальном времени и возможности ведения заметок. Используя программное обеспечение для реагирования на аудиторию, докладчики могут создавать динамичные и увлекательные сеансы, которые оставляют неизгладимое впечатление на аудиторию.
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Quizizz
quizizz.com
Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.
Slido
sli.do
Slido — это платформа для вопросов и опросов на живых и виртуальных мероприятиях, позволяющая взаимодействовать с аудиторией и собирать отзывы.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это инструмент для создания интерактивных презентаций с помощью ИИ, позволяющий быстро генерировать контент и дизайн.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro — это online-платформа для создания и анализа опросов, позволяющая собирать как количественные, так и качественные данные.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.
myQuiz
myquiz.org
MyQuiz позволяет создавать онлайн-викторины и интерактивные презентации для вовлечения аудитории. Поддерживает до 100 000 участников при любом интернет-соединении.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase — это платформа для создания интерактивных мероприятий, таких как охоты на мусорщики, для вовлечения и обучения сообществ.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.
StreamAlive
streamalive.com
StreamAlive — это платформа для интерактивных презентаций, повышающая вовлеченность аудитории с помощью визуализаций и реальных метрик в прямом эфире.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo - инструмент для интерактивного взаимодействия с аудиторией, упрощающий голосование, опросы и сессии вопросов и ответов на встречах.
Youengage
youengage.me
Youengage — приложение для создания интерактивных опросов, викторин, форм и виртуальных событий без программирования. Подходит для сбора отзывов пользователей.
QuizModeOn
quizmodeon.com
QuizModeOn — веб-платформа для многопользовательских викторин в реальном времени без скачивания приложения, доступная на всех устройствах.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji — это приложение для улучшения встреч и презентаций, позволяющее проводить интерактивные опросы и вовлекать аудиторию в реальном времени.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr — это платформа для создания интерактивных мероприятий, включая живые опросы и беседы, доступная на мобильных устройствах.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse - это интерактивное решение для опросов и взаимодействия на мероприятиях, позволяющее собирать обратную связь и улучшать участие участников.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — интерактивное программное обеспечение для презентаций, позволяющее взаимодействовать с аудиторией на онлайн и офлайн мероприятиях.
Worksup
worksup.com
Worksup - платформа для организации конференций и бизнес-мероприятий с возможностью онлайн-трансляций, задачами, выставками и сетевыми активностями.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy - облачная платформа для онлайн-голосования, позволяющая организациям проводить выборы и голосования с прозрачностью и гибкостью.
VoxVote
voxvote.com
Бесплатная система ответов аудитории для живого голосования с вашей аудиторией. Голосуйте через Интернет с помощью любого браузера смартфона.
eBallot
eballot.com
eBallot — это поставщик программного обеспечения и услуг для онлайн-голосования, который позволяет легко проводить честные, безопасные и эффективные голосования и выборы. Выбирайте между нашей простой платформой с самоуправлением или полным комплексом услуг по управлению голосованием. Наши современные возможности голосования упрощают процесс принятия решений.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Несмотря на то, что TtexChange - это платформа для взаимодействия с ИИ и опыта, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый, более легкий анализ и действия - поэтому вы не тратите мнение. * Поверхность лучше понимает более богатые, более персонализированные обязательства. Выберите из нескольких методов объединения количественного и качественного сбора данных и раскрыть нюансы. * С учетом анализа ИИ, интегрированного по всей платформе, несмотря на платформу, знания участников превращаются в действенные целевые решения за минуты вместо месяцев. * ИИ анализирует ваши данные о взаимодействии, объединяет их с контекстной информацией о вашей организации и создает персонализированные планы действий для отдельных лиц или групп - через секунды. Используя свою сложную аналитику и безопасную интеграцию Openai, получите более широкое участие, более глубокое понимание и действенные идеи за гораздо меньше времени. Несмотря на то, что в одном разговоре вы можете получить доступ к тысячам голосов в одном разговоре, и его ИИ позаботится об анализе данных для вас, в минутах вместо месяцев. Слушайте, что, когда, как, почему (а иногда и где) вашего вызова, с одним вопросом.
Monterosa
monterosa.co
Монтероса — платформа для вовлечения фанатов, которая позволяет быстро геймифицировать цифровые продукты.
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