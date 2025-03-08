Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для реагирования на аудиторию, также называемое программным обеспечением для взаимодействия с аудиторией или взаимодействия с аудиторией, позволяет докладчикам и организаторам мероприятий активно взаимодействовать с участниками мероприятий посредством опросов в реальном времени, опросов, викторин и сеансов вопросов и ответов. Это программное обеспечение играет жизненно важную роль в стимулировании участия и интерактивности аудитории во время конференций или выступлений, позволяя докладчикам легко улавливать идеи и мнения посетителей. Инструменты реагирования аудитории облегчают захватывающий опыт работы на втором экране, позволяя членам аудитории задавать вопросы, участвовать в опросах и викторинах с помощью своих личных устройств, таких как смартфоны, планшеты или ноутбуки. Кроме того, некоторые решения еще больше улучшают работу второго экрана, предлагая такие функции, как обмен слайдами в реальном времени и возможности ведения заметок. Используя программное обеспечение для реагирования на аудиторию, докладчики могут создавать динамичные и увлекательные сеансы, которые оставляют неизгладимое впечатление на аудиторию.
Отправить новое приложение
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнать что угодно, где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых тестах, заданиях и презентациях - у человека и удаленно. Quizizz используется более чем 20 миллионами человек в месяц в школах, домах и офисах по всему миру.
AhaSlides
ahaslides.com
Все, что вам нужно, чтобы привлечь вашу аудиторию, здесь. И это так просто в использовании. Привлечь своих участников с живыми опросами. Краудсорс Лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Взволновайте свой класс с помощью конкурса викторины. Выиграйте полное внимание вашей аудитории и выставьте выступления Rockstar на сцене. Ahaslides не требует кредитной карты для регистрации. У бесплатных пользователей есть неограниченные вопросы, полный доступ ко всем типам слайдов. Ahaslides-это платформа в одном для интерактивных и привлекательных презентаций. Пользователи могут добавлять живые опросы, викторины, облака слов и сессии вопросов и ответов, чтобы повысить вовлечение аудитории в классных комнатах, встречах и мероприятиях. Ahaslides доверяет более 2 миллионам преподавателей и бизнес -профессионалов по всему миру. Пользователи могут создавать интерактивные презентации для: * Работа: Foster Collaboration и повышение производительности с помощью интерактивных встреч. * Образование: продвигайте активное участие, чтобы улучшить опыт обучения. * Событие: Доставьте незабываемые события с взаимодействием с аудиторией в реальном времени. Ahaslides не требует кредитной карты для регистрации. Вы можете использовать Ahaslides в качестве автономного приложения или благодаря его интеграции с Google Slides, PowerPoint, Zoom, MS Teams и RingCentral Events.
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
Worksup
worksup.com
Мы занимаемся организацией конференций и деловых мероприятий более 20 лет. В какой-то момент, столкнувшись с различными проблемами индустрии мероприятий, мы решили создать платформу для мероприятий, простую в использовании для участников и быстро настраиваемую для организаторов. Теперь наш опыт охватывает весь спектр управления мероприятиями, обеспечивая простые прямые трансляции событий, вопросы и ответы, интересные задачи, возможности выставок для партнеров и деловые сетевые мероприятия для участников. Worksup постоянно развивается благодаря отзывам наших клиентов и внедренному опыту основателей. Во время планирования каждого мероприятия Worksup поддерживает организатора, а наши консультанты предлагают лучшие решения для достижения ваших индивидуальных целей.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — это веб-платформа, которая дает вам возможность проводить многопользовательские соревнования в режиме реального времени. - Нет необходимости загружать приложение, к нему легко получить доступ со всех мобильных и настольных устройств. - Функция индивидуального брендинга, которая подчеркнет и сделает ваш бренд особенным. - Игровые сценарии викторины оставляют участникам незабываемые впечатления. - Предоставляет развлекательное решение для подбора, обучения, маркетинговых стратегий и многого другого.
Monterosa
monterosa.co
Одна платформа, постоянное взаимодействие с поклонниками Добро пожаловать в интерактивное облако. Отмеченный наградами способ быстрой геймификации ваших цифровых продуктов.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают уровень участия. Инструмент также включает в себя помощника искусственного интеллекта, который позволяет легко создавать опросы и генерировать идеи. Специально для рабочих встреч Feedbeo гарантирует, что каждый может принять в них участие и внести свой вклад. Такой инклюзивный подход является ключом к сбору ценной информации и принятию более эффективных решений. Простота создания онлайн-опросов с помощью Feedbeo позволяет докладчикам сосредоточиться на их контенте, а не на навигации по сложному программному обеспечению. Его удобный дизайн не требует предварительного обучения, что позволяет использовать его немедленно и без проблем. Представление для управления опросами и представление для их представления вашей аудитории работают как волшебная ссылка. Это решает давнюю проблему интеграции онлайн-опросов в другое программное обеспечение для презентаций, устраняя необходимость в интеграции.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — это программное обеспечение для интерактивных презентаций, которое помогает вам взаимодействовать со своей аудиторией во время онлайн- или живых деловых встреч, конференций, семинаров и многого другого.
StreamAlive
streamalive.com
Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт StreamAlive SaaS — это платформа диалоговых презентаций на базе искусственного интеллекта. Это помогает значительно повысить вовлеченность аудитории и результаты презентаций и других живых сессий, как онлайн, так и лично. Оживите свои прямые трансляции, командные встречи и вебинары с помощью StreamAlive. Ваша аудитория участвует в чате! StreamAlive превращает чат в визуализацию в реальном времени — облака слов, опросы, карты мира, мысли, ссылки, вопросы и ответы и т. д. Мы поможем вам отслеживать, увеличивать и конвертировать вовлечение, чтобы превратить вашу аудиторию из скучающей в потрясенную.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji объединяет взаимодействие с аудиторией и организацию встреч в одном приложении. Позволяет вам представить что угодно и привлечь всех без неловких переходов и возни. MeetMoji работает на любой платформе онлайн-встреч, которая поддерживает совместное использование экрана, личную встречу или и то, и другое одновременно.
VoxVote
voxvote.com
Бесплатная система ответов аудитории для живого голосования с вашей аудиторией. Голосуйте через Интернет с помощью любого браузера смартфона.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Goosechase
goosechase.com
С GooseChase опыт - это все! Первоначально вдохновленный мусорными охотами, GooseChase - это интерактивная платформа опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам привлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданный в Интернете, но играл в реальном мире, GooseChase оживляет сообщества с увлекательными, интерактивными проблемами, предназначенными для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко сделать повторяющееся, веселое и позитивное влияние на любое сообщество. С момента вывода в Канаде в 2011 году GooseChase оснал сотни тысяч мировых зданий команд, обучения, сбора средств, образования, туристов и развлечений.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Независимо от того, работаете ли вы в сфере образования, бизнеса или правительства, меняющаяся среда обучения сделала привлечение ваших учащихся более сложным, чем когда-либо, и...
Crowdpurr
crowdpurr.com
Добавьте веселья в свои мероприятия с помощью викторин, таблиц лидеров и многого другого... бесплатно! Crowdpurr помогает вам создавать увлекательные интерактивные мобильные приложения для живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
eBallot
eballot.com
eBallot — это поставщик программного обеспечения и услуг для онлайн-голосования, который позволяет легко проводить честные, безопасные и эффективные голосования и выборы. Выбирайте между нашей простой платформой с самоуправлением или полным комплексом услуг по управлению голосованием. Наши современные возможности голосования упрощают процесс принятия решений.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — это современная облачная платформа для голосования и встреч, которая позволяет ассоциациям, союзам, некоммерческим организациям, религиозным группам, ассоциациям домовладельцев, университетам и школам K-12 оптимизировать свое голосование. Он предоставляет организациям наиболее безопасный, эффективный и гибкий способ виртуального проведения голосований и выборов с полной уверенностью и прозрачностью. ElectionBuddy провел более 132 000 выборов с участием 19 миллионов избирателей.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на передовой модели машинного обучения, которая генерирует уникальный контент и не повторяется. Он включает в себя интерактивные вопросы для привлечения аудитории и предоставляет варианты на нескольких языках. Он также сертифицирован по GDPR и ISO 27001, что обеспечивает оптимальную защиту данных. Он также имеет ряд функций, включая надстройку PowerPoint, приложение Microsoft Teams, параметры брендинга, профессиональные услуги по организации мероприятий и многое другое. Пользователи могут начать с описания своей темы, ввода сведений о презентации и аудитории, а ИИ сгенерирует интерактивность, дизайн и контент. Он также предоставляет вдохновляющие визуальные эффекты и графику, которые помогут создавать потрясающие презентации.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse-это всеобъемлющее решение для интерактивных мероприятий, основанное на браузере для современного предприятия. Основанная командой экспертов в области обратной связи и участия, Meetingpulse доверяет многим ведущим глобальным предприятиям, чтобы опросить, обследовать, мозговой штурм, собирать лидов и сделать встречи всех размеров продуктивными и существенными для организации. Как это работает: MeetingPulse проводит более 20 модулей, разработанных специально для максимизации событий и встреч. Его основные возможности сосредоточены на ответе аудитории, взаимодействии, обратной связи и сборе данных. Модули могут работать вместе как полное приложение для конференции - нет необходимых загрузок - или индивидуально для удовлетворения конкретных потребностей организаторов, докладчиков и лидерства. Платформа идеально подходит для SKO, выставки, выставки, заседаний по членству в ассоциации, ратуши, мероприятий по инвесторам и многого другого. Особенности встречи: * Регистрация * Шаблонные собрания * Пользовательские темы и брендинг * API & SSO * Анализ настроений Pulse ™ * Опросы и опросы * Голосование * Q & A. * Обмен материалами * Расписание * Формы * Чат * Фотографии MeetingPulse управляет тысячами человеческих связей, взаимодействий и ответов с ее мощной платформой для HR, мероприятий, онлайн -встреч, продаж, маркетинга и многого другого. С MeetingPulse у каждого участника есть голос.
QuestionPro
questionpro.com
Вопрос Probro предлагает программное обеспечение для онлайн-опроса полного стека, чтобы помочь вам собирать данные и выполнить как количественный, так и качественный анализ с одним и тем же инструментом. Его простое в использовании программное обеспечение включает в себя продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и тестов. Вопрос, включающий 350+ бесплатных шаблонов опроса и более 40 типов вопросов, 15+ типов логики и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для охвата респондентов через электронную почту, интегрированные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в областях с ограниченным или без подключения к Интернету. Вы можете маркировать свои опросы с помощью пользовательских тем, логотипа, цветов и многого другого. Его готовые и индивидуальные темы позволяют вам создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель инструментов отчета в режиме реального времени дает краткий обзор производительности опроса, а также функции, которые будут дальше. Он предлагает более 40 отчетов для количественных и качественных данных, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Обследования вопросов, которые соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таких как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многие другие. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты производительности. Лучше всего то, что его команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать, что ваш проект является успешным! В течение более 10 миллионов пользователей в 100 странах он предоставил программное обеспечение для обследования компании Fortune 100, академические учреждения, малые предприятия и отдельные исследователи в течение более 20 лет. Попробуйте учетную запись Essentials сейчас. Это бесплатно на всю жизнь, не требует кредитной карты и поставляется с 80+ функциями - самым высоким в индустрии программного обеспечения для обследования!
Zuddl
zuddl.com
Zuddl является предпочтительной платформой управления событиями для маркетологов событий B2B и организаторов конференций для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Zuddl был построен с нуля, чтобы идеально удовлетворить каждый вариант использования. Вместо того, чтобы использовать 8-10 различных инструментов и платформ для запуска одного события, используйте ZUDDL для управления своими личными, виртуальными и гибридными программами событий и вебинарами с одной платформы. Почему Zuddl: * Сосредоточьтесь на гибкости Возьмите свое мероприятие в жизнь с бесконечным контролем над брендингом, настраиваемостью и рабочими процессами - от регистрации и билетов до мобильного приложения для посетителей. Нет ничего, что вы не можете настроить на свои потребности. * Больше партнера, меньше поставщика Правильное для получения вашего мероприятия требуется больше, чем просто подписка на платформу событий. Мы получаем это. И это отражается в нашей дорожной карте цены, поддержки и продукции. * Ориентирован на результат Подготовленные к употреблению панели доходов, настраиваемые оповещения и интеграции с Marketo, Hubspot, SFDC и т. Д., Которые делают отчетность супер простой. Zuddl доверяют такие компании, как Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, StoryBlok, MindTickle, Cloudsmith, Expensify, лидеры партнерства, Организация Объединенных Наций, NAMIC, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg, среди других, чтобы помочь им объединить их стек мероприятий, Google, Microsoft, Kellogg
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Несмотря на то, что TtexChange - это платформа для взаимодействия с ИИ и опыта, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый, более легкий анализ и действия - поэтому вы не тратите мнение. * Поверхность лучше понимает более богатые, более персонализированные обязательства. Выберите из нескольких методов объединения количественного и качественного сбора данных и раскрыть нюансы. * С учетом анализа ИИ, интегрированного по всей платформе, несмотря на платформу, знания участников превращаются в действенные целевые решения за минуты вместо месяцев. * ИИ анализирует ваши данные о взаимодействии, объединяет их с контекстной информацией о вашей организации и создает персонализированные планы действий для отдельных лиц или групп - через секунды. Используя свою сложную аналитику и безопасную интеграцию Openai, получите более широкое участие, более глубокое понимание и действенные идеи за гораздо меньше времени. Несмотря на то, что в одном разговоре вы можете получить доступ к тысячам голосов в одном разговоре, и его ИИ позаботится об анализе данных для вас, в минутах вместо месяцев. Слушайте, что, когда, как, почему (а иногда и где) вашего вызова, с одним вопросом.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использовать мобильные телефоны, тем самым «намечая устаревание» проприетарных аппаратных устройств реагирования, также известных как кликеры. В 2008 году компания привлекла $20 000 венчурного финансирования от Y Combinator.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.