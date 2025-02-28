QuestionPro

questionpro.com

Вопрос Probro предлагает программное обеспечение для онлайн-опроса полного стека, чтобы помочь вам собирать данные и выполнить как количественный, так и качественный анализ с одним и тем же инструментом. Его простое в использовании программное обеспечение включает в себя продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и тестов. Вопрос, включающий 350+ бесплатных шаблонов опроса и более 40 типов вопросов, 15+ типов логики и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для охвата респондентов через электронную почту, интегрированные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в областях с ограниченным или без подключения к Интернету. Вы можете маркировать свои опросы с помощью пользовательских тем, логотипа, цветов и многого другого. Его готовые и индивидуальные темы позволяют вам создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель инструментов отчета в режиме реального времени дает краткий обзор производительности опроса, а также функции, которые будут дальше. Он предлагает более 40 отчетов для количественных и качественных данных, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Обследования вопросов, которые соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таких как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многие другие. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты производительности. Лучше всего то, что его команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать, что ваш проект является успешным! В течение более 10 миллионов пользователей в 100 странах он предоставил программное обеспечение для обследования компании Fortune 100, академические учреждения, малые предприятия и отдельные исследователи в течение более 20 лет. Попробуйте учетную запись Essentials сейчас. Это бесплатно на всю жизнь, не требует кредитной карты и поставляется с 80+ функциями - самым высоким в индустрии программного обеспечения для обследования!