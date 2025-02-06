Программное обеспечение для реагирования на запросы аудитории - Самые популярные приложения - Шпицберген и Ян-Майен

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для реагирования на аудиторию, также называемое программным обеспечением для взаимодействия с аудиторией или взаимодействия с аудиторией, позволяет докладчикам и организаторам мероприятий активно взаимодействовать с участниками мероприятий посредством опросов в реальном времени, опросов, викторин и сеансов вопросов и ответов. Это программное обеспечение играет жизненно важную роль в стимулировании участия и интерактивности аудитории во время конференций или выступлений, позволяя докладчикам легко улавливать идеи и мнения посетителей. Инструменты реагирования аудитории облегчают захватывающий опыт работы на втором экране, позволяя членам аудитории задавать вопросы, участвовать в опросах и викторинах с помощью своих личных устройств, таких как смартфоны, планшеты или ноутбуки. Кроме того, некоторые решения еще больше улучшают работу второго экрана, предлагая такие функции, как обмен слайдами в реальном времени и возможности ведения заметок. Используя программное обеспечение для реагирования на аудиторию, докладчики могут создавать динамичные и увлекательные сеансы, которые оставляют неизгладимое впечатление на аудиторию.
Отправить новое приложение
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
Worksup
worksup.com
Мы занимаемся организацией конференций и деловых мероприятий более 20 лет. В какой-то момент, столкнувшись с различными проблемами индустрии мероприятий, мы решили создать платформу для мероприятий, простую в использовании для участников и быстро настраиваемую для организаторов. Теперь наш опыт охватывает весь спектр управления мероприятиями, обеспечивая простые прямые трансляции событий, вопросы и ответы, интересные задачи, возможности выставок для партнеров и деловые сетевые мероприятия для участников. Worksup постоянно развивается благодаря отзывам наших клиентов и внедренному опыту основателей. Во время планирования каждого мероприятия Worksup поддерживает организатора, а наши консультанты предлагают лучшие решения для достижения ваших индивидуальных целей.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — это веб-платформа, которая дает вам возможность проводить многопользовательские соревнования в режиме реального времени. - Нет необходимости загружать приложение, к нему легко получить доступ со всех мобильных и настольных устройств. - Функция индивидуального брендинга, которая подчеркнет и сделает ваш бренд особенным. - Игровые сценарии викторины оставляют участникам незабываемые впечатления. - Предоставляет развлекательное решение для подбора, обучения, маркетинговых стратегий и многого другого.
Monterosa
monterosa.co
Одна платформа, постоянное взаимодействие с поклонниками Добро пожаловать в интерактивное облако. Отмеченный наградами способ быстрой геймификации ваших цифровых продуктов.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают уровень участия. Инструмент также включает в себя помощника искусственного интеллекта, который позволяет легко создавать опросы и генерировать идеи. Специально для рабочих встреч Feedbeo гарантирует, что каждый может принять в них участие и внести свой вклад. Такой инклюзивный подход является ключом к сбору ценной информации и принятию более эффективных решений. Простота создания онлайн-опросов с помощью Feedbeo позволяет докладчикам сосредоточиться на их контенте, а не на навигации по сложному программному обеспечению. Его удобный дизайн не требует предварительного обучения, что позволяет использовать его немедленно и без проблем. Представление для управления опросами и представление для их представления вашей аудитории работают как волшебная ссылка. Это решает давнюю проблему интеграции онлайн-опросов в другое программное обеспечение для презентаций, устраняя необходимость в интеграции.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — это программное обеспечение для интерактивных презентаций, которое помогает вам взаимодействовать со своей аудиторией во время онлайн- или живых деловых встреч, конференций, семинаров и многого другого.
StreamAlive
streamalive.com
Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт StreamAlive SaaS — это платформа диалоговых презентаций на базе искусственного интеллекта. Это помогает значительно повысить вовлеченность аудитории и результаты презентаций и других живых сессий, как онлайн, так и лично. Оживите свои прямые трансляции, командные встречи и вебинары с помощью StreamAlive. Ваша аудитория участвует в чате! StreamAlive превращает чат в визуализацию в реальном времени — облака слов, опросы, карты мира, мысли, ссылки, вопросы и ответы и т. д. Мы поможем вам отслеживать, увеличивать и конвертировать вовлечение, чтобы превратить вашу аудиторию из скучающей в потрясенную.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji объединяет взаимодействие с аудиторией и организацию встреч в одном приложении. Позволяет вам представить что угодно и привлечь всех без неловких переходов и возни. MeetMoji работает на любой платформе онлайн-встреч, которая поддерживает совместное использование экрана, личную встречу или и то, и другое одновременно.
VoxVote
voxvote.com
Бесплатная система ответов аудитории для живого голосования с вашей аудиторией. Голосуйте через Интернет с помощью любого браузера смартфона.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase оживляет сообщества с помощью увлекательных интерактивных задач, предназначенных для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко оказывать повторяемое, увлекательное и положительное влияние на любое сообщество. С момента своего появления в Канаде в 2011 году Goosechase помог сотням тысяч людей по всему миру организовать командообразование, обучение, сбор средств, образовательные, туристические и развлекательные мероприятия.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Независимо от того, работаете ли вы в сфере образования, бизнеса или правительства, меняющаяся среда обучения сделала привлечение ваших учащихся более сложным, чем когда-либо, и...
Crowdpurr
crowdpurr.com
Добавьте веселья в свои мероприятия с помощью викторин, таблиц лидеров и многого другого... бесплатно! Crowdpurr помогает вам создавать увлекательные интерактивные мобильные приложения для живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
eBallot
eballot.com
eBallot — это поставщик программного обеспечения и услуг для онлайн-голосования, который позволяет легко проводить честные, безопасные и эффективные голосования и выборы. Выбирайте между нашей простой платформой с самоуправлением или полным комплексом услуг по управлению голосованием. Наши современные возможности голосования упрощают процесс принятия решений.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — это современная облачная платформа для голосования и встреч, которая позволяет ассоциациям, союзам, некоммерческим организациям, религиозным группам, ассоциациям домовладельцев, университетам и школам K-12 оптимизировать свое голосование. Он предоставляет организациям наиболее безопасный, эффективный и гибкий способ виртуального проведения голосований и выборов с полной уверенностью и прозрачностью. ElectionBuddy провел более 132 000 выборов с участием 19 миллионов избирателей.
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступления рок-звезд. Для регистрации AhaSlides не требуется кредитная карта. Бесплатные пользователи имеют неограниченное количество вопросов и полный доступ ко всем типам слайдов.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на передовой модели машинного обучения, которая генерирует уникальный контент и не повторяется. Он включает в себя интерактивные вопросы для привлечения аудитории и предоставляет варианты на нескольких языках. Он также сертифицирован по GDPR и ISO 27001, что обеспечивает оптимальную защиту данных. Он также имеет ряд функций, включая надстройку PowerPoint, приложение Microsoft Teams, параметры брендинга, профессиональные услуги по организации мероприятий и многое другое. Пользователи могут начать с описания своей темы, ввода сведений о презентации и аудитории, а ИИ сгенерирует интерактивность, дизайн и контент. Он также предоставляет вдохновляющие визуальные эффекты и графику, которые помогут создавать потрясающие презентации.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse — лидер рынка в предоставлении мощной и гибкой интерактивной платформы для опросов, вопросов и ответов, опросов, розыгрышей и других инструментов взаимодействия с аудиторией.
QuestionPro
questionpro.com
ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и викторин. QuestionPro включает в себя более 350 бесплатных шаблонов опросов и более 40 типов вопросов, более 15 логических типов и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для связи с респондентами через электронную почту, встроенные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в районах с ограниченным подключением к Интернету или без него. Вы можете маркировать свои опросы, используя собственные темы, логотип, цвета и многое другое. Его готовые и настраиваемые темы позволяют создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель отчетов в режиме реального времени дает краткий обзор эффективности опроса, а также функции для дальнейшей детализации. Он предлагает более 40 отчетов как по количественным, так и по качественным данным, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Опросы QuestionPro соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таким как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многим другим. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты повышения производительности. И самое приятное то, что команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать успех вашего проекта! Имея более 10 миллионов пользователей в 100 странах, компания уже более 20 лет предоставляет программное обеспечение для опросов компаниям из списка Fortune 100, академическим учреждениям, малому бизнесу и отдельным исследователям. Попробуйте учетную запись Essentials прямо сейчас. Он бесплатен на всю жизнь, не требует кредитной карты и включает более 80 функций — самый высокий показатель в индустрии программного обеспечения для опросов!
Zuddl
zuddl.com
Zuddl является предпочтительной платформой управления событиями для маркетологов событий B2B и организаторов конференций для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Zuddl был построен с нуля, чтобы идеально удовлетворить каждый вариант использования. Вместо того, чтобы использовать 8-10 различных инструментов и платформ для запуска одного события, используйте ZUDDL для управления своими личными, виртуальными и гибридными программами событий и вебинарами с одной платформы. Почему Zuddl: * Сосредоточьтесь на гибкости Возьмите свое мероприятие в жизнь с бесконечным контролем над брендингом, настраиваемостью и рабочими процессами - от регистрации и билетов до мобильного приложения для посетителей. Нет ничего, что вы не можете настроить на свои потребности. * Больше партнера, меньше поставщика Правильное для получения вашего мероприятия требуется больше, чем просто подписка на платформу событий. Мы получаем это. И это отражается в нашей дорожной карте цены, поддержки и продукции. * Ориентирован на результат Подготовленные к употреблению панели доходов, настраиваемые оповещения и интеграции с Marketo, Hubspot, SFDC и т. Д., Которые делают отчетность супер простой. Zuddl доверяют такие компании, как Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, StoryBlok, MindTickle, Cloudsmith, Expensify, лидеры партнерства, Организация Объединенных Наций, NAMIC, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg, среди других, чтобы помочь им объединить их стек мероприятий, Google, Microsoft, Kellogg
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange — это платформа для взаимодействия и взаимодействия с искусственным интеллектом, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый и простой анализ и действия, чтобы вы не теряли ни минуты. ✔️ Получайте более качественную информацию благодаря более насыщенному и персонализированному взаимодействию. Выбирайте один из нескольких методов, чтобы унифицировать сбор количественных и качественных данных и выявить нюансы. ✔️ Благодаря анализу искусственного интеллекта, интегрированному в платформу ThoughtExchange, идеи участников превращаются в практические целевые решения за считанные минуты, а не месяцы. ✔️ ИИ анализирует данные о вашей вовлеченности, объединяет их с контекстной информацией о вашей организации и создает персонализированные планы действий для отдельных лиц или групп — за считанные секунды. Независимо от того, ориентированы ли вы на долгосрочное основное взаимодействие или хотите получить специальную обратную связь, ThoughtExchange поддерживает все ваши программы взаимодействия на одной платформе.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использовать мобильные телефоны, тем самым «намечая устаревание» проприетарных аппаратных устройств реагирования, также известных как кликеры. В 2008 году компания привлекла $20 000 венчурного финансирования от Y Combinator.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.