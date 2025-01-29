Программное обеспечение для реагирования на запросы аудитории - Самые популярные приложения - Сейшельские о-ва

QuestionPro

questionpro.com

ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и викторин. QuestionPro включает в себя более 350 бесплатных шаблонов опросов и более 40 типов вопросов, более 15 логических типов и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для связи с респондентами через электронную почту, встроенные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в районах с ограниченным подключением к Интернету или без него. Вы можете маркировать свои опросы, используя собственные темы, логотип, цвета и многое другое. Его готовые и настраиваемые темы позволяют создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель отчетов в режиме реального времени дает краткий обзор эффективности опроса, а также функции для дальнейшей детализации. Он предлагает более 40 отчетов как по количественным, так и по качественным данным, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Опросы QuestionPro соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таким как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многим другим. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты повышения производительности. И самое приятное то, что команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать успех вашего проекта! Имея более 10 миллионов пользователей в 100 странах, компания уже более 20 лет предоставляет программное обеспечение для опросов компаниям из списка Fortune 100, академическим учреждениям, малому бизнесу и отдельным исследователям. Попробуйте учетную запись Essentials прямо сейчас. Он бесплатен на всю жизнь, не требует кредитной карты и включает более 80 функций — самый высокий показатель в индустрии программного обеспечения для опросов!