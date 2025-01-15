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Программное обеспечение для реагирования на запросы аудитории - Самые популярные приложения - Палестинские территории
Программное обеспечение для реагирования на аудиторию, также называемое программным обеспечением для взаимодействия с аудиторией или взаимодействия с аудиторией, позволяет докладчикам и организаторам мероприятий активно взаимодействовать с участниками мероприятий посредством опросов в реальном времени, опросов, викторин и сеансов вопросов и ответов. Это программное обеспечение играет жизненно важную роль в стимулировании участия и интерактивности аудитории во время конференций или выступлений, позволяя докладчикам легко улавливать идеи и мнения посетителей. Инструменты реагирования аудитории облегчают захватывающий опыт работы на втором экране, позволяя членам аудитории задавать вопросы, участвовать в опросах и викторинах с помощью своих личных устройств, таких как смартфоны, планшеты или ноутбуки. Кроме того, некоторые решения еще больше улучшают работу второго экрана, предлагая такие функции, как обмен слайдами в реальном времени и возможности ведения заметок. Используя программное обеспечение для реагирования на аудиторию, докладчики могут создавать динамичные и увлекательные сеансы, которые оставляют неизгладимое впечатление на аудиторию.
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Monterosa
monterosa.co
Одна платформа, постоянное взаимодействие с поклонниками Добро пожаловать в интерактивное облако. Отмеченный наградами способ быстрой геймификации ваших цифровых продуктов.
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступления рок-звезд. Для регистрации AhaSlides не требуется кредитная карта. Бесплатные пользователи имеют неограниченное количество вопросов и полный доступ ко всем типам слайдов.
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
Worksup
worksup.com
Мы занимаемся организацией конференций и деловых мероприятий более 20 лет. В какой-то момент, столкнувшись с различными проблемами индустрии мероприятий, мы решили создать платформу для мероприятий, простую в использовании для участников и быстро настраиваемую для организаторов. Теперь наш опыт охватывает весь спектр управления мероприятиями, обеспечивая простые прямые трансляции событий, вопросы и ответы, интересные задачи, возможности выставок для партнеров и деловые сетевые мероприятия для участников. Worksup постоянно развивается благодаря отзывам наших клиентов и внедренному опыту основателей. Во время планирования каждого мероприятия Worksup поддерживает организатора, а наши консультанты предлагают лучшие решения для достижения ваших индивидуальных целей.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — это веб-платформа, которая дает вам возможность проводить многопользовательские соревнования в режиме реального времени. - Нет необходимости загружать приложение, к нему легко получить доступ со всех мобильных и настольных устройств. - Функция индивидуального брендинга, которая подчеркнет и сделает ваш бренд особенным. - Игровые сценарии викторины оставляют участникам незабываемые впечатления. - Предоставляет развлекательное решение для подбора, обучения, маркетинговых стратегий и многого другого.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают уровень участия. Инструмент также включает в себя помощника искусственного интеллекта, который позволяет легко создавать опросы и генерировать идеи. Специально для рабочих встреч Feedbeo гарантирует, что каждый может принять в них участие и внести свой вклад. Такой инклюзивный подход является ключом к сбору ценной информации и принятию более эффективных решений. Простота создания онлайн-опросов с помощью Feedbeo позволяет докладчикам сосредоточиться на их контенте, а не на навигации по сложному программному обеспечению. Его удобный дизайн не требует предварительного обучения, что позволяет использовать его немедленно и без проблем. Представление для управления опросами и представление для их представления вашей аудитории работают как волшебная ссылка. Это решает давнюю проблему интеграции онлайн-опросов в другое программное обеспечение для презентаций, устраняя необходимость в интеграции.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — это программное обеспечение для интерактивных презентаций, которое помогает вам взаимодействовать со своей аудиторией во время онлайн- или живых деловых встреч, конференций, семинаров и многого другого.
StreamAlive
streamalive.com
Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт StreamAlive SaaS — это платформа диалоговых презентаций на базе искусственного интеллекта. Это помогает значительно повысить вовлеченность аудитории и результаты презентаций и других живых сессий, как онлайн, так и лично. Оживите свои прямые трансляции, командные встречи и вебинары с помощью StreamAlive. Ваша аудитория участвует в чате! StreamAlive превращает чат в визуализацию в реальном времени — облака слов, опросы, карты мира, мысли, ссылки, вопросы и ответы и т. д. Мы поможем вам отслеживать, увеличивать и конвертировать вовлечение, чтобы превратить вашу аудиторию из скучающей в потрясенную.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji объединяет взаимодействие с аудиторией и организацию встреч в одном приложении. Позволяет вам представить что угодно и привлечь всех без неловких переходов и возни. MeetMoji работает на любой платформе онлайн-встреч, которая поддерживает совместное использование экрана, личную встречу или и то, и другое одновременно.
VoxVote
voxvote.com
Бесплатная система ответов аудитории для живого голосования с вашей аудиторией. Голосуйте через Интернет с помощью любого браузера смартфона.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase оживляет сообщества с помощью увлекательных интерактивных задач, предназначенных для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко оказывать повторяемое, увлекательное и положительное влияние на любое сообщество. С момента своего появления в Канаде в 2011 году Goosechase помог сотням тысяч людей по всему миру организовать командообразование, обучение, сбор средств, образовательные, туристические и развлекательные мероприятия.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Независимо от того, работаете ли вы в сфере образования, бизнеса или правительства, меняющаяся среда обучения сделала привлечение ваших учащихся более сложным, чем когда-либо, и...
Crowdpurr
crowdpurr.com
Добавьте веселья в свои мероприятия с помощью викторин, таблиц лидеров и многого другого... бесплатно! Crowdpurr помогает вам создавать увлекательные интерактивные мобильные приложения для живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
eBallot
eballot.com
eBallot — это поставщик программного обеспечения и услуг для онлайн-голосования, который позволяет легко проводить честные, безопасные и эффективные голосования и выборы. Выбирайте между нашей простой платформой с самоуправлением или полным комплексом услуг по управлению голосованием. Наши современные возможности голосования упрощают процесс принятия решений.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — это современная облачная платформа для голосования и встреч, которая позволяет ассоциациям, союзам, некоммерческим организациям, религиозным группам, ассоциациям домовладельцев, университетам и школам K-12 оптимизировать свое голосование. Он предоставляет организациям наиболее безопасный, эффективный и гибкий способ виртуального проведения голосований и выборов с полной уверенностью и прозрачностью. ElectionBuddy провел более 132 000 выборов с участием 19 миллионов избирателей.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на передовой модели машинного обучения, которая генерирует уникальный контент и не повторяется. Он включает в себя интерактивные вопросы для привлечения аудитории и предоставляет варианты на нескольких языках. Он также сертифицирован по GDPR и ISO 27001, что обеспечивает оптимальную защиту данных. Он также имеет ряд функций, включая надстройку PowerPoint, приложение Microsoft Teams, параметры брендинга, профессиональные услуги по организации мероприятий и многое другое. Пользователи могут начать с описания своей темы, ввода сведений о презентации и аудитории, а ИИ сгенерирует интерактивность, дизайн и контент. Он также предоставляет вдохновляющие визуальные эффекты и графику, которые помогут создавать потрясающие презентации.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse — лидер рынка в предоставлении мощной и гибкой интерактивной платформы для опросов, вопросов и ответов, опросов, розыгрышей и других инструментов взаимодействия с аудиторией.
QuestionPro
questionpro.com
ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и викторин. QuestionPro включает в себя более 350 бесплатных шаблонов опросов и более 40 типов вопросов, более 15 логических типов и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для связи с респондентами через электронную почту, встроенные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в районах с ограниченным подключением к Интернету или без него. Вы можете маркировать свои опросы, используя собственные темы, логотип, цвета и многое другое. Его готовые и настраиваемые темы позволяют создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель отчетов в режиме реального времени дает краткий обзор эффективности опроса, а также функции для дальнейшей детализации. Он предлагает более 40 отчетов как по количественным, так и по качественным данным, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Опросы QuestionPro соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таким как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многим другим. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты повышения производительности. И самое приятное то, что команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать успех вашего проекта! Имея более 10 миллионов пользователей в 100 странах, компания уже более 20 лет предоставляет программное обеспечение для опросов компаниям из списка Fortune 100, академическим учреждениям, малому бизнесу и отдельным исследователям. Попробуйте учетную запись Essentials прямо сейчас. Он бесплатен на всю жизнь, не требует кредитной карты и включает более 80 функций — самый высокий показатель в индустрии программного обеспечения для опросов!
Zuddl
zuddl.com
Zuddl — это унифицированная платформа для проведения мероприятий и вебинаров, которая помогает маркетологам B2B-событий упростить свой набор технологий для мероприятий. Вместо использования 8-10 различных инструментов и платформ для проведения одного мероприятия, используйте Zuddl для управления программами мероприятий с одной платформы. Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров Zuddl помогает маркетологам B2B: - Повысить операционную эффективность за счет объединения нескольких точечных решений - Управлять мероприятием от начала до конца с одной платформы: - Создавать потрясающие целевые страницы - Динамическую регистрацию и продажу билетов - Проводить мероприятия и вебинары - Встроенное производство видео и редактирование - Инфраструктура видео по запросу - Встроенная интеграция с Salesforce, Hubspot, Marketo, Eloqua и другими широко используемыми CRM - Улучшите сотрудничество в области продаж и маркетинга, предоставляя своевременную информацию об участниках и потенциальных клиентах на протяжении всего мероприятия и нескольких мероприятий. - Снизьте общую стоимость владения за счет унификации стека технологий проведения мероприятий, поскольку Zuddl поддерживает несколько форматов, таких как виртуальные, личные, гибридные и вебинары, для различных вариантов использования: - Пользовательские конференции - Мероприятия по выездному маркетингу - Маркетинговые мероприятия для клиентов - Консультативные советы - Вебинары - Мероприятия по формированию спроса Zuddl доверяют компании B2B SaaS, такие как Zylo, Stack Commerce, Rocketlane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg's и другие, чтобы помочь им объединить свои мероприятия. куча
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange — это платформа для взаимодействия и взаимодействия с искусственным интеллектом, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый и простой анализ и действия, чтобы вы не теряли ни минуты. ✔️ Получайте более качественную информацию благодаря более насыщенному и персонализированному взаимодействию. Выбирайте один из нескольких методов, чтобы унифицировать сбор количественных и качественных данных и выявить нюансы. ✔️ Благодаря анализу искусственного интеллекта, интегрированному в платформу ThoughtExchange, идеи участников превращаются в практические целевые решения за считанные минуты, а не месяцы. ✔️ ИИ анализирует данные о вашей вовлеченности, объединяет их с контекстной информацией о вашей организации и создает персонализированные планы действий для отдельных лиц или групп — за считанные секунды. Независимо от того, ориентированы ли вы на долгосрочное основное взаимодействие или хотите получить специальную обратную связь, ThoughtExchange поддерживает все ваши программы взаимодействия на одной платформе.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использовать мобильные телефоны, тем самым «намечая устаревание» проприетарных аппаратных устройств реагирования, также известных как кликеры. В 2008 году компания привлекла $20 000 венчурного финансирования от Y Combinator.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.