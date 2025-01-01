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Программное обеспечение для реагирования на запросы аудитории - Самые популярные приложения - Науру

Программное обеспечение для реагирования на аудиторию, также называемое программным обеспечением для взаимодействия с аудиторией или взаимодействия с аудиторией, позволяет докладчикам и организаторам мероприятий активно взаимодействовать с участниками мероприятий посредством опросов в реальном времени, опросов, викторин и сеансов вопросов и ответов. Это программное обеспечение играет жизненно важную роль в стимулировании участия и интерактивности аудитории во время конференций или выступлений, позволяя докладчикам легко улавливать идеи и мнения посетителей. Инструменты реагирования аудитории облегчают захватывающий опыт работы на втором экране, позволяя членам аудитории задавать вопросы, участвовать в опросах и викторинах с помощью своих личных устройств, таких как смартфоны, планшеты или ноутбуки. Кроме того, некоторые решения еще больше улучшают работу второго экрана, предлагая такие функции, как обмен слайдами в реальном времени и возможности ведения заметок. Используя программное обеспечение для реагирования на аудиторию, докладчики могут создавать динамичные и увлекательные сеансы, которые оставляют неизгладимое впечатление на аудиторию.

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Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общатьс...

Slido

Slido

sli.do

Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступле...

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах исполь...

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создани...

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на пер...

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критически...

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ...

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...

Echo360

Echo360

echo360.com

Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВ...

Feedbeo

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают у...

QuizModeOn

QuizModeOn

quizmodeon.com

Quizmodeon — это веб-платформа, которая дает вам возможность проводить многопользовательские соревнования в режиме реального времени. - Нет необходимости загружать приложение, к нему легко получить доступ со всех мобильных и настольных устройств. - Функция индивидуального брендинга, которая подчеркн...

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт Stre...

MeetMoji

MeetMoji

meetmoji.com

MeetMoji объединяет взаимодействие с аудиторией и организацию встреч в одном приложении. Позволяет вам представить что угодно и привлечь всех без неловких переходов и возни. MeetMoji работает на любой платформе онлайн-встреч, которая поддерживает совместное использование экрана, личную встречу или и...

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl — это унифицированная платформа для проведения мероприятий и вебинаров, которая помогает маркетологам B2B-событий упростить свой набор технологий для мероприятий. Вместо использования 8-10 различных инструментов и платформ для проведения одного мероприятия, используйте Zuddl для управления про...

Youengage

Youengage

youengage.me

Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзыв...

MeetingPulse

MeetingPulse

meetingpulse.net

MeetingPulse — лидер рынка в предоставлении мощной и гибкой интерактивной платформы для опросов, вопросов и ответов, опросов, розыгрышей и других инструментов взаимодействия с аудиторией.

Worksup

Worksup

worksup.com

Мы занимаемся организацией конференций и деловых мероприятий более 20 лет. В какой-то момент, столкнувшись с различными проблемами индустрии мероприятий, мы решили создать платформу для мероприятий, простую в использовании для участников и быстро настраиваемую для организаторов. Теперь наш опыт охва...

Crowdpurr

Crowdpurr

crowdpurr.com

Добавьте веселья в свои мероприятия с помощью викторин, таблиц лидеров и многого другого... бесплатно! Crowdpurr помогает вам создавать увлекательные интерактивные мобильные приложения для живых, виртуальных и гибридных мероприятий.

Monterosa

Monterosa

monterosa.co

Одна платформа, постоянное взаимодействие с поклонниками Добро пожаловать в интерактивное облако. Отмеченный наградами способ быстрой геймификации ваших цифровых продуктов.

Audiencly

Audiencly

audiencly.io

Audiencly — это программное обеспечение для интерактивных презентаций, которое помогает вам взаимодействовать со своей аудиторией во время онлайн- или живых деловых встреч, конференций, семинаров и многого другого.

ElectionBuddy

ElectionBuddy

electionbuddy.com

ElectionBuddy — это современная облачная платформа для голосования и встреч, которая позволяет ассоциациям, союзам, некоммерческим организациям, религиозным группам, ассоциациям домовладельцев, университетам и школам K-12 оптимизировать свое голосование. Он предоставляет организациям наиболее безопа...

VoxVote

VoxVote

voxvote.com

Бесплатная система ответов аудитории для живого голосования с вашей аудиторией. Голосуйте через Интернет с помощью любого браузера смартфона.

eBallot

eBallot

eballot.com

eBallot — это поставщик программного обеспечения и услуг для онлайн-голосования, который позволяет легко проводить честные, безопасные и эффективные голосования и выборы. Выбирайте между нашей простой платформой с самоуправлением или полным комплексом услуг по управлению голосованием. Наши современн...

ThoughtExchange

ThoughtExchange

thoughtexchange.com

ThoughtExchange — это платформа для взаимодействия и взаимодействия с искусственным интеллектом, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый и простой анализ и действия, чтобы вы не теряли ни минуты. ✔️ Получайте более качественную информацию благодаря более насыще...

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