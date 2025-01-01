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Платформы анализа аудитории
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Платформы анализа аудитории - Самые популярные приложения

Платформы анализа аудитории собирают и оценивают общедоступные онлайн-данные, предоставляя предприятиям глубокое понимание своей целевой аудитории. Маркетологи используют данные, полученные с этих платформ, для формирования сегментов клиентов, выявления влиятельных лиц, проведения исследований рынка и управления процессами принятия решений. Благодаря способности обеспечивать мгновенный и постоянный доступ к информации и анализу аудитории, это программное обеспечение способствует быстрому и обоснованному принятию решений в таких областях, как маркетинг бренда, контент-стратегии, реклама и разработка продуктов для бизнеса.

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Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai — приложение для анализа больших данных и автоматизации процессов, помогающее пользователям принимать обоснованные решения и оптимизировать рабочие процессы.

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

People Pattern анализирует поведение пользователей на основе данных из социальных медиа, предлагая полезные инсайты для принятия решений в маркетинге.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense — платформа для анализа аудитории, предлагающая данные о демографии и предпочтениях, а также инструменты для создания целевых маркетинговых стратегий.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros — платформа для управления социальным маркетингом, позволяющая компаниям управлять кампаниями, обеспечивать защиту бренда и анализировать эффективность.

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Quantcast - платформа для анализа поведения пользователей и оптимизации цифрового маркетинга, предоставляющая insights о аудитории и возможности для улучшения контента.

GWI

GWI

gwi.com

Приложение GWI предоставляет данные для исследования потребителей и анализа их поведения, позволяя компаниям оптимизировать маркетинговые стратегии и продукты.

Resonate

Resonate

resonate.com

Resonate - это платформа для анализа данных потребителей, предлагающая актуальные исследования и возможности для сегментации, улучшая взаимодействие с целевой аудиторией.

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial предоставляет аналитические данные о социальных аудиториях, помогая пользователям понимать интересы и предпочтения целевой аудитории.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Приложение Brandwatch Influence позволяет управлять маркетингом влияния: находить влиятельных лиц, управлять отношениями и кампаниями на разных социальных платформах.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

LifeSight — платформа для анализа маркетинговых данных, помогающая принимать обоснованные решения и оптимизировать результаты маркетинга с использованием ИИ.

Choozle

Choozle

choozle.com

Choozle – это платформа программной рекламы, которая использует данные потребителей для управления рекламными кампаниями через различные каналы с единого интерфейса.

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

Zoomph помогает измерять ценность спонсорских сделок и понимать аудиторию, являясь платформой для анализа аудитории и оценки спонсорства.

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Платформы анализа аудитории - Самые популярные приложения - WebCatalog