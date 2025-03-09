Платформы анализа аудитории - Самые популярные приложения - Ватикан

StatSocial

statsocial.com

StatSocial — единственный в отрасли кроссплатформенный поставщик аналитических данных об аудитории в социальных сетях, который помогает глобальным агентствам и брендам из списка Fortune 500 принимать обоснованные и основанные на данных маркетинговые решения. Платформа StatSocial Silhouette™ предоставляет обширные омниканальные данные об аудитории в социальных сетях, что позволяет маркетологам воздействовать на любую аудиторию несколькими способами: > Понимать уникальные интересы, склонности и предпочтения любой аудитории > Проводить исследования среди любых потребителей, конкурентов, брендов или социальных сетей. > Определите органически открытую аудиторию в социальных сетях и кампаниях с влиятельными лицами. > Разверните комплексные исследования показателей бренда. > Определите влиятельных лиц, с которыми взаимодействует ваша аудитория, и подтвердите существующие партнерские отношения. > Обогатите любой собственный или сторонний набор данных. > Создайте социальные панели для мониторинга или загрузите социальные сети. аудитории для дальнейшего анализа > Откройте для себя предпочтительные медиаканалы для высоко персонализированных программных кампаний