Платформы анализа аудитории - Самые популярные приложения - Ватикан

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Платформы анализа аудитории собирают и оценивают общедоступные онлайн-данные, предоставляя предприятиям глубокое понимание своей целевой аудитории. Маркетологи используют данные, полученные с этих платформ, для формирования сегментов клиентов, выявления влиятельных лиц, проведения исследований рынка и управления процессами принятия решений. Благодаря способности обеспечивать мгновенный и постоянный доступ к информации и анализу аудитории, это программное обеспечение способствует быстрому и обоснованному принятию решений в таких областях, как маркетинг бренда, контент-стратегии, реклама и разработка продуктов для бизнеса.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® – предоставляет программную платформу для цифровой рекламы, которая использует подробные данные о потребителях для проведения программных рекламных кампаний на дисплеях, подключенном телевидении, видео, мобильных устройствах и других носителях – и все это с помощью единого интуитивно понятного интерфейса.
Khoros
khoros.com
Khoros — платформа для управления социальным маркетингом, позволяющая компаниям управлять кампаниями, обеспечивать защиту бренда и анализировать эффективность.
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise оснащена нашим массовым набором данных уникального поведения клиентов в реальном времени. Мы знаем следующий шаг вашего клиента и можем первым доставить вас туда, чтобы доставить наиболее соответствующих клиентов с невероятной эффективностью. Мы также можем помочь вам усилить историю вашего бренда с превосходной точностью и масштабированием против любой целевой аудитории.
Audiense
audiense.com
Audiense — платформа для анализа аудитории, предлагающая данные о демографии и предпочтениях, а также инструменты для создания целевых маркетинговых стратегий.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать более высоких результатов, беря на себя ответственность за данные клиентов, уменьшая потерю идентификаторов, обеспечивая персонализированный опыт собственных каналов и обеспечивая безопасные измерения конфиденциальности.
GWI
gwi.com
Исследования потребителей по запросу на базе GWI. Поймите свою аудиторию в одно мгновение, имея под рукой глобальные данные о потребителях.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai — приложение для анализа больших данных и автоматизации процессов, помогающее пользователям принимать обоснованные решения и оптимизировать рабочие процессы.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial — единственный в отрасли кроссплатформенный поставщик аналитических данных об аудитории в социальных сетях, который помогает глобальным агентствам и брендам из списка Fortune 500 принимать обоснованные и основанные на данных маркетинговые решения. Платформа StatSocial Silhouette™ предоставляет обширные омниканальные данные об аудитории в социальных сетях, что позволяет маркетологам воздействовать на любую аудиторию несколькими способами: > Понимать уникальные интересы, склонности и предпочтения любой аудитории > Проводить исследования среди любых потребителей, конкурентов, брендов или социальных сетей. > Определите органически открытую аудиторию в социальных сетях и кампаниях с влиятельными лицами. > Разверните комплексные исследования показателей бренда. > Определите влиятельных лиц, с которыми взаимодействует ваша аудитория, и подтвердите существующие партнерские отношения. > Обогатите любой собственный или сторонний набор данных. > Создайте социальные панели для мониторинга или загрузите социальные сети. аудитории для дальнейшего анализа > Откройте для себя предпочтительные медиаканалы для высоко персонализированных программных кампаний
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребителе. Ignite предоставляет в режиме реального времени более 14 000 запатентованных, основанных на ценностях аналитических данных о 230 миллионах отдельных потребителей. Включите свои собственные данные, чтобы лучше понять своих клиентов. Быстро создавайте и анализируйте сверхрелевантные целевые микросегменты, чтобы усовершенствовать свою стратегию сегментации. Ignite подключается напрямую к вашей маркетинговой экосистеме, позволяя вам принимать меры в зависимости от меняющихся рыночных условий.
Zoomph
zoomph.com
Zoomph поможет вам измерить ценность спонсорства и понять свою аудиторию как комплексную платформу для анализа аудитории и оценки спонсорства.
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern анализирует поведение пользователей на основе данных из социальных медиа, предлагая полезные инсайты для принятия решений в маркетинге.
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