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Платформы анализа аудитории собирают и оценивают общедоступные онлайн-данные, предоставляя предприятиям глубокое понимание своей целевой аудитории. Маркетологи используют данные, полученные с этих платформ, для формирования сегментов клиентов, выявления влиятельных лиц, проведения исследований рынка и управления процессами принятия решений. Благодаря способности обеспечивать мгновенный и постоянный доступ к информации и анализу аудитории, это программное обеспечение способствует быстрому и обоснованному принятию решений в таких областях, как маркетинг бренда, контент-стратегии, реклама и разработка продуктов для бизнеса.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или программное обеспечение как услуга, которое архивирует данные социальных сетей, чтобы предоставить компаниям информацию и средства для отслеживания определенных сегментов для анализа присутствия их брендов в Интернете. Инструмент охватывает блоги, новостные сайты, форумы, видео, обзоры, изображения и социальные сети, включая Twitter, Facebook, Instagram и Reddit. Пользователи могут искать данные с помощью поиска по тексту и изображениям, а также использовать диаграммы, категоризацию, анализ настроений и другие функции для предоставления дополнительной информации и анализа. Brandwatch имеет доступ к более чем 80 миллионам источников.
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® – предоставляет программную платформу для цифровой рекламы, которая использует подробные данные о потребителях для проведения программных рекламных кампаний на дисплеях, подключенном телевидении, видео, мобильных устройствах и других носителях – и все это с помощью единого интуитивно понятного интерфейса.
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко адаптируемой платформе. * Интеллект: будьте впереди своего рынка, конкурентов и своей аудитории с помощью мощной, но доступной информации, основанной на неограниченном поиске в реальном времени по общедоступным социальным каналам. * Хранилище: защитите свой бренд в социальных сетях с помощью управления доступом и учетными данными. * Опыт. Поощряйте участие аудитории в ваших цифровых ресурсах с помощью социального пользовательского контента. * Ключевые преимущества включают в себя: Масштабируйте взаимодействие: объедините все свои команды, каналы и контент на одной платформе для управления интегрированными социальными кампаниями. * Защитите свой бренд. Централизованная видимость и контроль над доступом к учетной записи, утверждением контента и командами означают защиту бренда в масштабе. * Измеряйте то, что важно: преобразуйте свою социальную эффективность в показатели, важные для вашего бизнеса, с помощью настраиваемых информационных панелей и экспорта данных. * Антикризисное управление: будьте в курсе любого кризиса, понимая, когда кризисы возникают, а также как и когда действовать, используя данные в реальном времени и специальные уведомления. * Конкурентная разведка. Разрабатывайте критерии конкурентоспособности и отслеживайте кампании конкурентов, чтобы обеспечить значимую дифференциацию бренда.
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise оснащена нашим массовым набором данных уникального поведения клиентов в реальном времени. Мы знаем следующий шаг вашего клиента и можем первым доставить вас туда, чтобы доставить наиболее соответствующих клиентов с невероятной эффективностью. Мы также можем помочь вам усилить историю вашего бренда с превосходной точностью и масштабированием против любой целевой аудитории.
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии и дайте своим командам возможность понимать аудиторию, как никогда раньше. Знайте, что вдохновляет вашу аудиторию, движет ею и влияет на нее.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать более высоких результатов, беря на себя ответственность за данные клиентов, уменьшая потерю идентификаторов, обеспечивая персонализированный опыт собственных каналов и обеспечивая безопасные измерения конфиденциальности.
GWI
gwi.com
Исследования потребителей по запросу на базе GWI. Поймите свою аудиторию в одно мгновение, имея под рукой глобальные данные о потребителях.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial — единственный в отрасли кроссплатформенный поставщик аналитических данных об аудитории в социальных сетях, который помогает глобальным агентствам и брендам из списка Fortune 500 принимать обоснованные и основанные на данных маркетинговые решения. Платформа StatSocial Silhouette™ предоставляет обширные омниканальные данные об аудитории в социальных сетях, что позволяет маркетологам воздействовать на любую аудиторию несколькими способами: > Понимать уникальные интересы, склонности и предпочтения любой аудитории > Проводить исследования среди любых потребителей, конкурентов, брендов или социальных сетей. > Определите органически открытую аудиторию в социальных сетях и кампаниях с влиятельными лицами. > Разверните комплексные исследования показателей бренда. > Определите влиятельных лиц, с которыми взаимодействует ваша аудитория, и подтвердите существующие партнерские отношения. > Обогатите любой собственный или сторонний набор данных. > Создайте социальные панели для мониторинга или загрузите социальные сети. аудитории для дальнейшего анализа > Откройте для себя предпочтительные медиаканалы для высоко персонализированных программных кампаний
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребителе. Ignite предоставляет в режиме реального времени более 14 000 запатентованных, основанных на ценностях аналитических данных о 230 миллионах отдельных потребителей. Включите свои собственные данные, чтобы лучше понять своих клиентов. Быстро создавайте и анализируйте сверхрелевантные целевые микросегменты, чтобы усовершенствовать свою стратегию сегментации. Ignite подключается напрямую к вашей маркетинговой экосистеме, позволяя вам принимать меры в зависимости от меняющихся рыночных условий.
Zoomph
zoomph.com
Zoomph поможет вам измерить ценность спонсорства и понять свою аудиторию как комплексную платформу для анализа аудитории и оценки спонсорства.
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern предоставляет компаниям информацию об аудитории, используя науку о данных, чтобы превратить публичное выражение в действенные наборы персонажей. Традиционные исследования рынка отнимают много времени, ненадежны по масштабу и подвержены предвзятости. People Pattern использует сложные методы анализа данных для извлечения действенных маркетинговых идей из океана непредвзятых мнений и данных, генерируемых пользователями социальных сетей. Мы называем это разведкой аудитории.
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