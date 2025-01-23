Платформы анализа аудитории - Самые популярные приложения - Руанда

Khoros

khoros.com

Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко адаптируемой платформе. * Интеллект: будьте впереди своего рынка, конкурентов и своей аудитории с помощью мощной, но доступной информации, основанной на неограниченном поиске в реальном времени по общедоступным социальным каналам. * Хранилище: защитите свой бренд в социальных сетях с помощью управления доступом и учетными данными. * Опыт. Поощряйте участие аудитории в ваших цифровых ресурсах с помощью социального пользовательского контента. * Ключевые преимущества включают в себя: Масштабируйте взаимодействие: объедините все свои команды, каналы и контент на одной платформе для управления интегрированными социальными кампаниями. * Защитите свой бренд. Централизованная видимость и контроль над доступом к учетной записи, утверждением контента и командами означают защиту бренда в масштабе. * Измеряйте то, что важно: преобразуйте свою социальную эффективность в показатели, важные для вашего бизнеса, с помощью настраиваемых информационных панелей и экспорта данных. * Антикризисное управление: будьте в курсе любого кризиса, понимая, когда кризисы возникают, а также как и когда действовать, используя данные в реальном времени и специальные уведомления. * Конкурентная разведка. Разрабатывайте критерии конкурентоспособности и отслеживайте кампании конкурентов, чтобы обеспечить значимую дифференциацию бренда.