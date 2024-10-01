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Платформы анализа аудитории - Самые популярные приложения - Монтсеррат
Платформы анализа аудитории собирают и оценивают общедоступные онлайн-данные, предоставляя предприятиям глубокое понимание своей целевой аудитории. Маркетологи используют данные, полученные с этих платформ, для формирования сегментов клиентов, выявления влиятельных лиц, проведения исследований рынка и управления процессами принятия решений. Благодаря способности обеспечивать мгновенный и постоянный доступ к информации и анализу аудитории, это программное обеспечение способствует быстрому и обоснованному принятию решений в таких областях, как маркетинг бренда, контент-стратегии, реклама и разработка продуктов для бизнеса.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или ...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern предоставляет компаниям информацию об аудитории, используя науку о данных, чтобы превратить публичное выражение в действенные наборы персонажей. Традиционные исследования рынка отнимают много времени, ненадежны по масштабу и подвержены предвзятости. People Pattern использует сложные...
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко ...
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise использует наш огромный набор данных об уникальном поведении клиентов в режиме реального времени. Мы знаем, какой следующий шаг сделает ваш клиент, и можем помочь вам сделать это первыми, чтобы с невероятной эффективностью привлечь наиболее релевантных клиентов. Мы также можем по...
GWI
gwi.com
Исследования потребителей по запросу на базе GWI. Поймите свою аудиторию в одно мгновение, имея под рукой глобальные данные о потребителях.
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребит...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial — единственный в отрасли кроссплатформенный поставщик аналитических данных об аудитории в социальных сетях, который помогает глобальным агентствам и брендам из списка Fortune 500 принимать обоснованные и основанные на данных маркетинговые решения. Платформа StatSocial Silhouette™ предоста...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® – предоставляет программную платформу для цифровой рекламы, которая использует подробные данные о потребителях для проведения программных рекламных кампаний на дисплеях, подключенном телевидении, видео, мобильных устройствах и других носителях – и все это с п...
Zoomph
zoomph.com
Zoomph поможет вам измерить ценность спонсорства и понять свою аудиторию как комплексную платформу для анализа аудитории и оценки спонсорства.