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Платформы анализа аудитории - Самые популярные приложения - Куба

Платформы анализа аудитории собирают и оценивают общедоступные онлайн-данные, предоставляя предприятиям глубокое понимание своей целевой аудитории. Маркетологи используют данные, полученные с этих платформ, для формирования сегментов клиентов, выявления влиятельных лиц, проведения исследований рынка и управления процессами принятия решений. Благодаря способности обеспечивать мгновенный и постоянный доступ к информации и анализу аудитории, это программное обеспечение способствует быстрому и обоснованному принятию решений в таких областях, как маркетинг бренда, контент-стратегии, реклама и разработка продуктов для бизнеса.

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Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или ...

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

People Pattern предоставляет компаниям информацию об аудитории, используя науку о данных, чтобы превратить публичное выражение в действенные наборы персонажей. Традиционные исследования рынка отнимают много времени, ненадежны по масштабу и подвержены предвзятости. People Pattern использует сложные...

Audiense

Audiense

audiense.com

Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко ...

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Quantcast Advertise использует наш огромный набор данных об уникальном поведении клиентов в режиме реального времени. Мы знаем, какой следующий шаг сделает ваш клиент, и можем помочь вам сделать это первыми, чтобы с невероятной эффективностью привлечь наиболее релевантных клиентов. Мы также можем по...

Resonate

Resonate

resonate.com

Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребит...

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial — единственный в отрасли кроссплатформенный поставщик аналитических данных об аудитории в социальных сетях, который помогает глобальным агентствам и брендам из списка Fortune 500 принимать обоснованные и основанные на данных маркетинговые решения. Платформа StatSocial Silhouette™ предоста...

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.

GWI

GWI

gwi.com

Исследования потребителей по запросу на базе GWI. Поймите свою аудиторию в одно мгновение, имея под рукой глобальные данные о потребителях.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...

Choozle

Choozle

choozle.com

Choozle – Digital Advertising Made Easy® – предоставляет программную платформу для цифровой рекламы, которая использует подробные данные о потребителях для проведения программных рекламных кампаний на дисплеях, подключенном телевидении, видео, мобильных устройствах и других носителях – и все это с п...

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

Zoomph поможет вам измерить ценность спонсорства и понять свою аудиторию как комплексную платформу для анализа аудитории и оценки спонсорства.

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