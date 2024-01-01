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Платформы анализа аудитории - Самые популярные приложения - о-в Буве
Платформы анализа аудитории собирают и оценивают общедоступные онлайн-данные, предоставляя предприятиям глубокое понимание своей целевой аудитории. Маркетологи используют данные, полученные с этих платформ, для формирования сегментов клиентов, выявления влиятельных лиц, проведения исследований рынка и управления процессами принятия решений. Благодаря способности обеспечивать мгновенный и постоянный доступ к информации и анализу аудитории, это программное обеспечение способствует быстрому и обоснованному принятию решений в таких областях, как маркетинг бренда, контент-стратегии, реклама и разработка продуктов для бизнеса.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или ...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern предоставляет компаниям информацию об аудитории, используя науку о данных, чтобы превратить публичное выражение в действенные наборы персонажей. Традиционные исследования рынка отнимают много времени, ненадежны по масштабу и подвержены предвзятости. People Pattern использует сложные...
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко ...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial — единственный в отрасли кроссплатформенный поставщик аналитических данных об аудитории в социальных сетях, который помогает глобальным агентствам и брендам из списка Fortune 500 принимать обоснованные и основанные на данных маркетинговые решения. Платформа StatSocial Silhouette™ предоста...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.
GWI
gwi.com
Исследования потребителей по запросу на базе GWI. Поймите свою аудиторию в одно мгновение, имея под рукой глобальные данные о потребителях.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise использует наш огромный набор данных об уникальном поведении клиентов в режиме реального времени. Мы знаем, какой следующий шаг сделает ваш клиент, и можем помочь вам сделать это первыми, чтобы с невероятной эффективностью привлечь наиболее релевантных клиентов. Мы также можем по...
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребит...
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® – предоставляет программную платформу для цифровой рекламы, которая использует подробные данные о потребителях для проведения программных рекламных кампаний на дисплеях, подключенном телевидении, видео, мобильных устройствах и других носителях – и все это с п...
Zoomph
zoomph.com
Zoomph поможет вам измерить ценность спонсорства и понять свою аудиторию как комплексную платформу для анализа аудитории и оценки спонсорства.