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Программное обеспечение для аукционов
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Программное обеспечение для аукционов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для аукционов предлагает аукционистам и организаторам мероприятий цифровую платформу для эффективного планирования, управления и проведения аукционов. Эти инструменты позволяют пользователям создавать инвентарные списки, обычно через веб-интерфейс, и упрощают процесс торгов и сбора платежей. Большинство современных аукционных решений поддерживают мобильные или безбумажные торги, хотя некоторые по-прежнему предлагают возможность при необходимости создавать физические листы ставок. Участники получают уведомления в режиме реального времени, когда их ставка перебивается или когда они выигрывают, а также инструкции по оплате и получению товара. Пользователи также могут создавать отчеты для отслеживания прибыли, оставшихся запасов, продаж, пожертвований и других ключевых показателей. Кроме того, некоторое программное обеспечение включает расширенные функции управления мероприятиями, такие как продажа билетов, регистрация гостей и базовые маркетинговые инструменты.

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Givebutter

Givebutter

givebutter.com

Givebutter - платформа для некоммерческих организаций, объединяющая инструменты для сбора средств, продажи билетов и управления донорами.

Trellis

Trellis

trellis.org

Trellis — приложение для сбора средств на мероприятиях, аукционах и лотереях. Помогает организациям эффективно управлять продажей билетов и пожертвованиями.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents — это платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями с функциями регистрации, интеграции трансляций и аналитики.

OneCause

OneCause

onecause.com

OneCause - приложение для сбора средств, упрощающее управление мероприятиями и пожертвованиями для некоммерческих организаций.

Bidddy

Bidddy

bidddy.com

Bidddy позволяет проводить аукционы в Instagram, объединяя маркетинг и продажи, экономя время и увеличивая вовлеченность.

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

GGIV - платформа для некоммерческих организаций, обеспечивающая инструменты для сбора средств, управления пожертвованиями и взаимодействия с донорами.

Handbid

Handbid

handbid.com

Handbid - платформа для онлайн-аукционов и сбора средств с мобильным участием, поддерживающая регистрацию, платежи и управление событиями.

Auctria

Auctria

auctria.com

Auctria – это инструмент для организации сборов средств и аукционов, который упрощает управление пожертвованиями и мероприятиями.

Greater Giving

Greater Giving

greatergiving.com

Greater Giving - платформа для благотворительных организаций, предлагающая решения для управления сборами средств, проведения мероприятий и донорских коммуникаций.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect - это программная платформа для некоммерческих организаций, предлагающая инструменты для сбора средств, управления событиями и координации волонтеров.

Snoofa

Snoofa

snoofa.com

Snoofa — облачная система для управления аукционами, позволяющая бизнесу управлять всеми процессами от оценки до начисления и оплат.

Givergy

Givergy

givergy.com

Givergy - это платформа для сбора средств, предлагающая инструменты и консультации для увеличения пожертвований на мероприятиях и онлайн.

RallyUp

RallyUp

rallyup.com

RallyUp — бесплатная платформа для сбора средств, позволяющая организациям создавать онлайн или офлайн мероприятия и привлекать доноров без подписки и скрытых платежей.

Event.Gives

Event.Gives

event.gives

Event.Gives — приложение для управления мероприятиями: продажа билетов, управление участниками и сбор пожертвований.

Bid Beacon

Bid Beacon

bidbeacon.com

Приложение Bid Beacon управляет аукционами, помогая увеличить доходы и улучшить процесс проведения молчаливых аукционов.

BetterWorld

BetterWorld

betterworld.org

BetterWorld - облачная платформа для сбора средств, помогающая некоммерческим организациям проводить мероприятия и управлять аукционами, пожертвованиями и продажей билетов.

SchoolAuction.net

SchoolAuction.net

schoolauction.net

SchoolAuction.net - платформа для планирования и управления аукционами и сбора средств для школ и учебных заведений, поддерживающая различные форматы мероприятий.

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Программное обеспечение для аукционов - Самые популярные приложения - WebCatalog