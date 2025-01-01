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Компании используют программное обеспечение для маркетинговой атрибуции, чтобы анализировать, как различные действия, события или точки соприкосновения в процессах поиска и продаж влияют на общий успех их маркетинговых и продажных усилий. Поскольку закрытая продажа обычно является результатом сложного взаимодействия множества факторов, происходящих в несколько непредсказуемой последовательности, определение ключевых факторов успеха может оказаться сложной задачей. Программное обеспечение для маркетинговой атрибуции играет решающую роль в определении ценности каждого фактора, который мог повлиять на успех продажи, основываясь на его влиянии на клиента или потенциального клиента во время взаимодействия с компанией. Выступая в качестве центрального узла, это программное обеспечение объединяет данные из различных маркетинговых и программных инструментов, легко интегрируясь с решениями, используемыми отделами продаж, маркетинга или связей с общественностью, такими как CRM, автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте, отслеживание электронной почты, формирование спроса и продажи. инструменты аналитики.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
Impact
impact.com
Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.
BL.INK
bl.ink
BL.INK — платформа для сокращения URL и создания QR-кодов с возможностью отслеживания данных и интеграции с другими инструментами.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.
AdRoll
adroll.com
AdRoll — платформа для ретаргетинга и маркетинга, которая помогает предприятиям оптимизировать рекламу на различных каналах и анализировать её эффективность.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale — это операционная система для электронной коммерции, которая централизует данные и предоставляет инструменты для анализа и отслеживания ключевых показателей.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — это платформа для анализа посетителей сайтов, оценивающая вероятность покупки и будущую выручку, позволяя оптимизировать маркетинг и повышать качество лидов.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — платформа для управления ссылками, предоставляющая аналитические инструменты, возможности ретаргетинга и кастомизацию URL для онлайн-маркетинга.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Attribution
attributionapp.com
Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx - это инструмент для оптимизации рекламы на Meta, предлагающий автоматизацию, аналитику и креативные решения для бизнеса электронной коммерции.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail - платформа для.email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать кампании с помощью интерактивных инструментов и автоматизации.
CallSource
callsource.com
CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.
Fospha
fospha.com
Fospha - платформа для точного измерения и анализа эффективности маркетинга на различных каналах, позволяющая улучшить атрибуцию и оптимизировать рекламные расходы.
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics — это приложение для анализа маркетинга, которое отслеживает эффективность, конверсии и атрибуцию без необходимости в кодировании.
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard - платформа для защиты рекламных кампаний от мошеннического трафика, обеспечивая безопасное расходование бюджета и точность маркетинговых данных.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.
Cometly
cometly.com
Cometly - платформа для атрибуции рекламы, позволяющая отслеживать события, анализировать производительность и оптимизироватьMarketing-стратегии с использованием точных данных.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx - SaaS платформа для анализа эффективности маркетинговых бюджетов и кампаний с использованием технологий отслеживания и построения идентичностей.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts - это программа для отслеживания лидов, предназначенная для агентств и предприятий, позволяя эффективно управлять и анализировать маркетинговые усилия.
NestAds
nestscale.com
NestAds — инструмент для мерчантов Shopify, предлагающий отслеживание и атрибуцию рекламных кампаний на нескольких платформах для анализа и оптимизации маркетинга.
Lifesight
lifesight.io
LifeSight — платформа для анализа маркетинговых данных, помогающая принимать обоснованные решения и оптимизировать результаты маркетинга с использованием ИИ.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight — облачная платформа для измерения эффективности маркетинга, анализирующая результаты всех ваших каналов и рекламных объявлений, как онлайн, так и оффлайн.
Openprise
openprisetech.com
Openprise - платформа для автоматизации процессов RevOps, упрощает управление данными, интегрирует системы и улучшает качество данных для B2B-компаний.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа для B2B-маркетинга, использующая ИИ для анализа данных, прогнозирования и оптимизации маркетинговых бюджетов.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для объединения и анализа маркетинговых данных, позволяющая улучшить эффективность кампаний и оптимизировать расходы без необходимости в кодировании.
Wizaly
wizaly.com
Wizaly — приложение для оптимизации маркетинговых кампаний и повышения доходности на основе анализа данных и понимания поведения клиентов.
Tracify
tracify.ai
Tracify - приложение для отслеживания и атрибуции маркетинговых действий в e-commerce, обеспечивающее аналитику без использования Google Analytics.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute анализирует эффективность рекламы в вещании, сопоставляя данные рекламных кампаний с аналитикой веб-сайтов рекламодателей в реальном времени.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind — платформа для анализа данных о клиентах, оптимизации маркетинга и продаж, способствующая лучшему пониманию поведения и предпочтений клиентов.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata - платформа атрибуции доходов для B2B, анализирующая путь клиента и оптимизирующая маркетинговые стратегии на основе данных.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp - платформа для совместной работы с данными, соединяющая офлайн и онлайн информации для анализа и таргетирования клиентов в рекламе.
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven — это платформа аналитики маркетинга, объединяющая данные о производительности во всех цифровых каналах для сравнения с конкурентами и анализа результатов.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy - аналитическая платформа для маркетинга в автомобильном секторе, обеспечивающая атрибуцию и анализ данных по каналам взаимодействия с клиентами.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE — аналитический инструмент для электронной коммерции, помогающий оптимизировать рекламные кампании и увеличивать прибыль.
Measured
measured.com
Приложение Measured помогает брендам анализировать вклад медиа в результаты и оптимизировать маркетинг с помощью экспериментов и соблюдения конфиденциальности данных.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox помогает маркетологам оптимизировать маркетинг, анализируя эффективность каналов и предоставляя данные о поведении клиентов.
Attribuly
attribuly.com
Attribuly - приложение для точного отслеживания и атрибуции данных на Shopify, использующее куки первой стороны для увеличения точности анализа покупок и оптимизации кампаний.
Invoca
invoca.com
Invoca — платформа для отслеживания и анализа, помогающая бизнесам оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать доход за счет анализа данных из звонков.
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