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Программное обеспечение для атрибуции
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Программное обеспечение для атрибуции - Самые популярные приложения

Компании используют программное обеспечение для маркетинговой атрибуции, чтобы анализировать, как различные действия, события или точки соприкосновения в процессах поиска и продаж влияют на общий успех их маркетинговых и продажных усилий. Поскольку закрытая продажа обычно является результатом сложного взаимодействия множества факторов, происходящих в несколько непредсказуемой последовательности, определение ключевых факторов успеха может оказаться сложной задачей. Программное обеспечение для маркетинговой атрибуции играет решающую роль в определении ценности каждого фактора, который мог повлиять на успех продажи, основываясь на его влиянии на клиента или потенциального клиента во время взаимодействия с компанией. Выступая в качестве центрального узла, это программное обеспечение объединяет данные из различных маркетинговых и программных инструментов, легко интегрируясь с решениями, используемыми отделами продаж, маркетинга или связей с общественностью, такими как CRM, автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте, отслеживание электронной почты, формирование спроса и продажи. инструменты аналитики.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

Impact

Impact

impact.com

Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK — платформа для сокращения URL и создания QR-кодов с возможностью отслеживания данных и интеграции с другими инструментами.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll — платформа для ретаргетинга и маркетинга, которая помогает предприятиям оптимизировать рекламу на различных каналах и анализировать её эффективность.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale — это операционная система для электронной коммерции, которая централизует данные и предоставляет инструменты для анализа и отслеживания ключевых показателей.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai — это платформа для анализа посетителей сайтов, оценивающая вероятность покупки и будущую выручку, позволяя оптимизировать маркетинг и повышать качество лидов.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe — платформа для управления ссылками, предоставляющая аналитические инструменты, возможности ретаргетинга и кастомизацию URL для онлайн-маркетинга.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx - это инструмент для оптимизации рекламы на Meta, предлагающий автоматизацию, аналитику и креативные решения для бизнеса электронной коммерции.

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail - платформа для.email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать кампании с помощью интерактивных инструментов и автоматизации.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.

Fospha

Fospha

fospha.com

Fospha - платформа для точного измерения и анализа эффективности маркетинга на различных каналах, позволяющая улучшить атрибуцию и оптимизировать рекламные расходы.

rampmetrics

rampmetrics

rampmetrics.com

Rampmetrics — это приложение для анализа маркетинга, которое отслеживает эффективность, конверсии и атрибуцию без необходимости в кодировании.

TrafficGuard

TrafficGuard

trafficguard.ai

TrafficGuard - платформа для защиты рекламных кампаний от мошеннического трафика, обеспечивая безопасное расходование бюджета и точность маркетинговых данных.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly - платформа для атрибуции рекламы, позволяющая отслеживать события, анализировать производительность и оптимизироватьMarketing-стратегии с использованием точных данных.

LeadsRx

LeadsRx

leadsrx.com

LeadsRx - SaaS платформа для анализа эффективности маркетинговых бюджетов и кампаний с использованием технологий отслеживания и построения идентичностей.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts - это программа для отслеживания лидов, предназначенная для агентств и предприятий, позволяя эффективно управлять и анализировать маркетинговые усилия.

NestAds

NestAds

nestscale.com

NestAds — инструмент для мерчантов Shopify, предлагающий отслеживание и атрибуцию рекламных кампаний на нескольких платформах для анализа и оптимизации маркетинга.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

LifeSight — платформа для анализа маркетинговых данных, помогающая принимать обоснованные решения и оптимизировать результаты маркетинга с использованием ИИ.

OptiMine

OptiMine

optimine.com

OptiMine Insight — облачная платформа для измерения эффективности маркетинга, анализирующая результаты всех ваших каналов и рекламных объявлений, как онлайн, так и оффлайн.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise - платформа для автоматизации процессов RevOps, упрощает управление данными, интегрирует системы и улучшает качество данных для B2B-компаний.

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow — это платформа для B2B-маркетинга, использующая ИИ для анализа данных, прогнозирования и оптимизации маркетинговых бюджетов.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix - платформа для объединения и анализа маркетинговых данных, позволяющая улучшить эффективность кампаний и оптимизировать расходы без необходимости в кодировании.

Wizaly

Wizaly

wizaly.com

Wizaly — приложение для оптимизации маркетинговых кампаний и повышения доходности на основе анализа данных и понимания поведения клиентов.

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify - приложение для отслеживания и атрибуции маркетинговых действий в e-commerce, обеспечивающее аналитику без использования Google Analytics.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute анализирует эффективность рекламы в вещании, сопоставляя данные рекламных кампаний с аналитикой веб-сайтов рекламодателей в реальном времени.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind — платформа для анализа данных о клиентах, оптимизации маркетинга и продаж, способствующая лучшему пониманию поведения и предпочтений клиентов.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata - платформа атрибуции доходов для B2B, анализирующая путь клиента и оптимизирующая маркетинговые стратегии на основе данных.

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp - платформа для совместной работы с данными, соединяющая офлайн и онлайн информации для анализа и таргетирования клиентов в рекламе.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

TrackMaven — это платформа аналитики маркетинга, объединяющая данные о производительности во всех цифровых каналах для сравнения с конкурентами и анализа результатов.

Clarivoy

Clarivoy

clarivoy.com

Clarivoy - аналитическая платформа для маркетинга в автомобильном секторе, обеспечивающая атрибуцию и анализ данных по каналам взаимодействия с клиентами.

Roivenue

Roivenue

roivenue.com

ROIVENUE — аналитический инструмент для электронной коммерции, помогающий оптимизировать рекламные кампании и увеличивать прибыль.

Measured

Measured

measured.com

Приложение Measured помогает брендам анализировать вклад медиа в результаты и оптимизировать маркетинг с помощью экспериментов и соблюдения конфиденциальности данных.

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Rockerbox помогает маркетологам оптимизировать маркетинг, анализируя эффективность каналов и предоставляя данные о поведении клиентов.

Attribuly

Attribuly

attribuly.com

Attribuly - приложение для точного отслеживания и атрибуции данных на Shopify, использующее куки первой стороны для увеличения точности анализа покупок и оптимизации кампаний.

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca — платформа для отслеживания и анализа, помогающая бизнесам оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать доход за счет анализа данных из звонков.

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