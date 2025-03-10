Программное обеспечение для атрибуции - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Компании используют программное обеспечение для маркетинговой атрибуции, чтобы анализировать, как различные действия, события или точки соприкосновения в процессах поиска и продаж влияют на общий успех их маркетинговых и продажных усилий. Поскольку закрытая продажа обычно является результатом сложного взаимодействия множества факторов, происходящих в несколько непредсказуемой последовательности, определение ключевых факторов успеха может оказаться сложной задачей. Программное обеспечение для маркетинговой атрибуции играет решающую роль в определении ценности каждого фактора, который мог повлиять на успех продажи, основываясь на его влиянии на клиента или потенциального клиента во время взаимодействия с компанией. Выступая в качестве центрального узла, это программное обеспечение объединяет данные из различных маркетинговых и программных инструментов, легко интегрируясь с решениями, используемыми отделами продаж, маркетинга или связей с общественностью, такими как CRM, автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте, отслеживание электронной почты, формирование спроса и продажи. инструменты аналитики.
Отправить новое приложение
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
Impact
impact.com
Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.
BL.INK
bl.ink
BL.INK — платформа для сокращения URL и создания QR-кодов с возможностью отслеживания данных и интеграции с другими инструментами.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.
AdRoll
adroll.com
AdRoll — платформа для ретаргетинга и маркетинга, которая помогает предприятиям оптимизировать рекламу на различных каналах и анализировать её эффективность.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale — это операционная система для электронной коммерции, которая централизует данные и предоставляет инструменты для анализа и отслеживания ключевых показателей.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — это платформа для анализа посетителей сайтов, оценивающая вероятность покупки и будущую выручку, позволяя оптимизировать маркетинг и повышать качество лидов.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — платформа для управления ссылками, предоставляющая аналитические инструменты, возможности ретаргетинга и кастомизацию URL для онлайн-маркетинга.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Attribution
attributionapp.com
Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx - это инструмент для оптимизации рекламы на Meta, предлагающий автоматизацию, аналитику и креативные решения для бизнеса электронной коммерции.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail - платформа для.email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать кампании с помощью интерактивных инструментов и автоматизации.
CallSource
callsource.com
CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.
Fospha
fospha.com
Fospha - платформа для точного измерения и анализа эффективности маркетинга на различных каналах, позволяющая улучшить атрибуцию и оптимизировать рекламные расходы.
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics — это приложение для анализа маркетинга, которое отслеживает эффективность, конверсии и атрибуцию без необходимости в кодировании.
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard - платформа для защиты рекламных кампаний от мошеннического трафика, обеспечивая безопасное расходование бюджета и точность маркетинговых данных.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.
Cometly
cometly.com
Cometly - платформа для атрибуции рекламы, позволяющая отслеживать события, анализировать производительность и оптимизироватьMarketing-стратегии с использованием точных данных.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx - SaaS платформа для анализа эффективности маркетинговых бюджетов и кампаний с использованием технологий отслеживания и построения идентичностей.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts - это программа для отслеживания лидов, предназначенная для агентств и предприятий, позволяя эффективно управлять и анализировать маркетинговые усилия.
NestAds
nestscale.com
NestAds — инструмент для мерчантов Shopify, предлагающий отслеживание и атрибуцию рекламных кампаний на нескольких платформах для анализа и оптимизации маркетинга.
Lifesight
lifesight.io
LifeSight — платформа для анализа маркетинговых данных, помогающая принимать обоснованные решения и оптимизировать результаты маркетинга с использованием ИИ.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, облачная платформа для измерения гибкого маркетинга, которая измеряет межканальную эффективность всех ваших каналов и рекламы — офлайн и онлайн.
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, чтобы устранить разрозненность и объединить специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить стек RevTech, быстрее реагировать на изменения на вашем рынке и масштабировать операции для достижения ваших целей по доходам. Команды RevOps в таких лидерах отрасли, как UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler и Okta, полагаются на Openprise для получения эффективного и предсказуемого дохода. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.openprisetech.com.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа коммерческого маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет унифицированное решение для атрибуции, прогнозирования и планирования, которое помогает маркетологам B2B стать лидерами по доходам. Платформа InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B SaaS выявить влияние любой маркетинговой деятельности на бизнес, прогнозировать результаты любого бюджетного сценария и постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности, оптимизируя распределение бюджета в пользу наиболее эффективных каналов. В сегодняшней гибкой маркетинговой среде маркетологи B2B сталкиваются с растущими проблемами, поскольку они пытаются сделать свой маркетинг более предсказуемым, измеримым и ориентированным на прибыль. InfiniGrow автоматически консолидирует и анализирует ваши текущие маркетинговые, продажные и финансовые данные, чтобы выявить точное влияние вашей деятельности на бизнес, а также предоставляет четкую видимость и рекомендации на основе искусственного интеллекта для лучшего распределения вашего бюджета, чтобы вы могли постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.
Wizaly
wizaly.com
Оптимизируйте рентабельность инвестиций в свой маркетинговый комплекс на основе нашего 100%-ного представления данных об эффективности ваших маркетинговых каналов. Раскройте возможности маркетинговой аналитики на Wizaly.com: оптимизируйте свои маркетинговые кампании, максимизируйте рентабельность инвестиций и поймите путь клиента. Откройте для себя действенную информацию и стратегии на основе данных, которые помогут вашему бизнесу развиваться. Начните свой путь к успеху в маркетинге сегодня!
Tracify
tracify.ai
Tracify — это программное обеспечение, специализирующееся на компаниях электронной коммерции, предназначенное для отслеживания и атрибуции всей вашей маркетинговой деятельности (многоканальной). Используя революционную технологию отслеживания, пользователей можно отслеживать без моделирования или Google Analytics — 100% соответствие GDPR. Tracify предлагает множество подробных информационных панелей, которые дают различную информацию об эффективности каждого канала (Meta, TikTok, Google, Native, Mail, Influencer), а также целостно объединяют все эти каналы и прозрачно представляют путь клиента.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтение в прямом эфире, рекламные акции с органическими упоминаниями). Veritone Attribute использует данные транслируемой рекламы и сопоставляет их с аналитикой веб-сайтов рекламодателей. С помощью Attribute средства массовой информации могут продемонстрировать свою цифровую ценность в вещательных кампаниях, что приведет к повышению удовлетворенности рекламодателей и увеличению доходов. Быстрая аналитика — собирайте и просматривайте подробные и надежные данные о кампании практически в режиме реального времени. Гибкая настройка — настраивается для каждого клиента, рекламодателя и кампании. Высокая наглядность — информационная панель обеспечивает простую и общедоступную визуализацию данных атрибуции. Дополнительную информацию можно найти на https://www.veritone. com/приложения/атрибут.
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, чтобы ваши идеи стали более ясными. Конечно, мы занимаемся атрибуцией, оценкой вовлеченности, аналитикой воронок продаж и многим другим. Но настоящий подарок, который мы преподносим лидерам по доходам, — это способность выявлять проблемы и тенденции раньше, чем это сможет сделать кто-либо другой.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — это платформа для совместной работы с данными для самых инновационных компаний мира. LiveRamp, лидер в области конфиденциальности потребителей, этики данных и основополагающей идентичности, устанавливает новый стандарт для построения связанного представления клиентов с непревзойденной ясностью и контекстом, одновременно защищая бренд и доверие потребителей. LiveRamp обеспечивает гибкость для совместной работы, где бы ни находились данные, для поддержки различных вариантов использования совместной работы с данными — внутри организаций, между брендами и в глобальной сети. Сотни мировых новаторов — от знаковых потребительских брендов и технологических гигантов до банков, розничных продавцов и лидеров здравоохранения — полагаются на LiveRamp для создания устойчивой ценности бренда и бизнеса за счет углубления взаимодействия и лояльности клиентов, активации новых партнерских отношений и максимизации ценности собственных услуг. данные, оставаясь при этом в авангарде меняющихся требований соответствия и конфиденциальности. LiveRamp базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами по всему миру.
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven — это платформа аналитики маркетинга, объединяющая данные о производительности во всех цифровых каналах для сравнения с конкурентами и анализа результатов.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy предлагает инструменты атрибуции и анализа продаж для всей воронки продаж, чтобы маркетологи могли видеть истинные результаты своих расходов на кампании. Откройте для себя маркетинговое облако дилерских центров, используемое современными маркетологами, такими как вы.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE — это пакет аналитики, атрибуции и оптимизации для электронной коммерции. Это помогает маркетологам ускорить рост доходов и увеличить прибыль от маркетинга за счет интеграции данных и понимания мультитач-путешествий. Используя модели атрибуции на основе данных, это позволяет маркетологам выявлять неэффективные кампании, устранять перегруженные каналы и перераспределять рекламный бюджет для максимизации рентабельности инвестиций. Наши клиенты обычно видят двузначный рост рентабельности инвестиций после внедрения нашей собственной модели атрибуции на основе искусственного интеллекта. Roivenue предлагает бесплатную пробную версию для всех, кто создаст учетную запись!
Measured
measured.com
Измеренная технология измерения/аналитики, признанная №1 по версии AdExchanger и признанная лучшим инструментом атрибуции по версии Digiday, помогает брендам расти, измеряя дополнительный вклад СМИ в достижение желаемых результатов. Благодаря прозрачному экспериментальному подходу, который постоянно учится, Measured постоянно предоставляет маркетологам практические идеи для повышения эффективности и масштабирования медиа для максимального роста. Эксперименты проводятся на базе хранилища маркетинговых данных Measured, соответствующего требованиям конфиденциальности. Повысьте эффективность маркетинга до 30%. На основе измерения приращения.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox расширяет возможности маркетологов от запуска до масштабирования, помогая им легко увидеть и оценить эффективность канала. Мы создали нашу платформу для умных маркетологов, чтобы помочь им разумнее тратить, анализировать, масштабировать, тестировать и продавать. Rockerbox помогает вам лучше оптимизировать каналы и перестать тратить деньги на неэффективные каналы. Мы избавляем вас от разочарований, создавая чистые и действенные данные, давая вам возможность достичь своих целей без необходимости использования дополнительных технических ресурсов. Ни одна методология не идеальна, поэтому Rockerbox использует несколько. Мы используем атрибуцию на основе правил, мультитач-атрибуцию, гало-анализ, геолифтинг, внутриканальное тестирование, инкрементальное моделирование и моделирование медиа-микса, чтобы дать вам наиболее полное и точное представление о пути вашего клиента.
Attribuly
attribuly.com
Точное отслеживание конверсий и атрибуция имеют решающее значение для вашего магазина Shopify. Но рекламные платформы и аналитика часто дают неверные данные, что серьезно влияет на ваш рост. Attribuly — единственное стороннее решение для файлов cookie, представленное Shopify. Он улучшает ваше отслеживание за счет интеграции сторонних файлов cookie и данных, гарантирует, что вы получите более 99% точных данных и ясность в отношении всего пути вашего клиента. Must-have для всех маркетологов. Вы будете использовать свои точные данные о клиентах, чтобы понять процессы покупок клиентов, оптимизировать кампании и повысить рентабельность инвестиций в рекламу на 20%. - Комплексный путь клиента в режиме реального времени. - Атрибуция рекламы, влиятельных лиц, партнеров, социальных сетей, органического поиска и любых кампаний. - Автоматизация рекламы - Отслеживание на стороне сервера
Invoca
invoca.com
Invoca — это платформа для управления доходами, которая объединяет команды маркетинга и продаж, помогая им отслеживать и оптимизировать путь к покупке для увеличения доходов. Используя комплексную платформу управления доходами с глубокой интеграцией с ведущими технологическими платформами, отделы по сбору доходов могут лучше связать свои платные медиа-инвестиции напрямую с доходом, улучшить цифровое взаимодействие и обеспечить лучший опыт покупателей для увеличения продаж. Благодаря Invoca ведущие потребительские бренды, в том числе AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha и Verizon, получают невероятные результаты, основанные на неоспоримых данных. Invoca привлекла $184 млн от ведущих венчурных капиталистов, включая Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнеры по развитию и Salesforce Ventures. Invoca помогает компаниям стимулировать рост доходов, получая новые данные от звонков, что позволяет им приобретать и удерживать больше клиентов за меньшие деньги. С платформой управления доходами Invoca компании добиваются невероятных результатов: * Маркетинговые команды, подобные команде Rogers Communications, повышают качество потенциальных клиентов и снижают затраты на привлечение на 82 %. * Контакт-центры, подобные центру MoneySolver, повышают производительность агентов и коэффициент конверсии на 100 %. * Компании с несколькими офисами, такие как Renewal by Andersen, увеличивают количество встреч, назначенных по телефону, почти на 50 %.
© 2025 WebCatalog, Inc.