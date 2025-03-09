Программное обеспечение для атрибуции - Самые популярные приложения - Ватикан

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адаптивные шаблоны или выберите один из 100 готовых шаблонов. Будьте на шаг впереди и используйте персонализацию и динамический контент, чтобы выделиться в почтовых ящиках клиентов. Используйте наши расширенные возможности сегментации, чтобы настроить контент и реагировать на поведение ваших клиентов. Кроме того, расширяйте свою базу данных с помощью форм регистрации и рекламы на Facebook. Совершенствуйтесь с помощью подробных отчетов. Мы предлагаем данные об OR, CTR, показателях отказов и отказов от подписки, а также о жалобах на спам. Кроме того, следите за коэффициентом конверсии, доходом, активностью каждого контакта, картой кликов, открытиями на настольных компьютерах и мобильных устройствах, в почтовых клиентах и ​​многими другими полезными статистическими данными. Воспользуйтесь преимуществами нашего простого конструктора автоматизации, и пусть автоматизация работает на вас. Используйте шаблоны самых популярных автоматизаций — приветственная серия, скидка на первую покупку, автоматизация дня рождения, брошенная корзина, вознаграждение за покупку, загрузка электронной книги и многое другое. Получайте данные прямо из вашего магазина с помощью интеграции — мы предлагаем Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API и многое другое. Попробуйте Ecomail с нашей бесплатной пробной версией на один месяц и убедитесь в этом сами! Мы сделали отправку информационных бюллетеней и общение с вашими клиентами простыми и доступными, выполнив всего несколько шагов. Наша поддержка бесплатна для всех пользователей. Мы всегда здесь для вас по адресу [email protected]. Наши платные планы начинаются с 5 евро в месяц.