Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для атрибуции - Самые популярные приложения - Папуа — Новая Гвинея
Компании используют программное обеспечение для маркетинговой атрибуции, чтобы анализировать, как различные действия, события или точки соприкосновения в процессах поиска и продаж влияют на общий успех их маркетинговых и продажных усилий. Поскольку закрытая продажа обычно является результатом сложного взаимодействия множества факторов, происходящих в несколько непредсказуемой последовательности, определение ключевых факторов успеха может оказаться сложной задачей. Программное обеспечение для маркетинговой атрибуции играет решающую роль в определении ценности каждого фактора, который мог повлиять на успех продажи, основываясь на его влиянии на клиента или потенциального клиента во время взаимодействия с компанией. Выступая в качестве центрального узла, это программное обеспечение объединяет данные из различных маркетинговых и программных инструментов, легко интегрируясь с решениями, используемыми отделами продаж, маркетинга или связей с общественностью, такими как CRM, автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте, отслеживание электронной почты, формирование спроса и продажи. инструменты аналитики.
Отправить новое приложение
Wizaly
wizaly.com
Оптимизируйте рентабельность инвестиций в свой маркетинговый комплекс на основе нашего 100%-ного представления данных об эффективности ваших маркетинговых каналов. Раскройте возможности маркетинговой аналитики на Wizaly.com: оптимизируйте свои маркетинговые кампании, максимизируйте рентабельность инвестиций и поймите путь клиента. Откройте для себя действенную информацию и стратегии на основе данных, которые помогут вашему бизнесу развиваться. Начните свой путь к успеху в маркетинге сегодня!
TrafficGuard
trafficguard.ai
С TrafficGuard вам больше никогда не придется беспокоиться о том, что загрязненный трафик снова сведет на нет усилия вашей кампании. Наша передовая технология на основе машинного обучения и искусственного интеллекта отфильтровывает глупый и сложный мошеннический трафик в режиме реального времени, гарантируя, что ваши рекламные расходы будут направлены на реальные, высококачественные клики и конверсии. Это означает улучшение результатов кампании и более высокую рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS). Мощное решение гарантирует, что каждая копейка ваших рекламных расходов будет сохранна, поэтому вы можете со спокойной душой сосредоточиться на достижении своих маркетинговых целей. Позвольте TrafficGuard взять на себя заботу о защите от мошенничества с рекламой и помочь вам защитить ваши... - Кампании в Google Search (PPC) - Кампании Mobile UA - Партнерские расходы - Социальные сети Обслуживание клиентов мирового класса гарантирует, что у вас есть партнер, на которого вы можете положиться во всех ваших потребностях в защите от мошенничества с рекламой.
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, чтобы ваши идеи стали более ясными. Конечно, мы занимаемся атрибуцией, оценкой вовлеченности, аналитикой воронок продаж и многим другим. Но настоящий подарок, который мы преподносим лидерам по доходам, — это способность выявлять проблемы и тенденции раньше, чем это сможет сделать кто-либо другой.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox расширяет возможности маркетологов от запуска до масштабирования, помогая им легко увидеть и оценить эффективность канала. Мы создали нашу платформу для умных маркетологов, чтобы помочь им разумнее тратить, анализировать, масштабировать, тестировать и продавать. Rockerbox помогает вам лучше оптимизировать каналы и перестать тратить деньги на неэффективные каналы. Мы избавляем вас от разочарований, создавая чистые и действенные данные, давая вам возможность достичь своих целей без необходимости использования дополнительных технических ресурсов. Ни одна методология не идеальна, поэтому Rockerbox использует несколько. Мы используем атрибуцию на основе правил, мультитач-атрибуцию, гало-анализ, геолифтинг, внутриканальное тестирование, инкрементальное моделирование и моделирование медиа-микса, чтобы дать вам наиболее полное и точное представление о пути вашего клиента.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx — это SaaS-платформа, которая помогает брендам и агентствам понимать эффективность маркетинговых бюджетов и маркетинговых кампаний. Система уникально отличается универсальным пикселем отслеживания конверсий LeadsRx™ и встроенными технологиями идентификационных графов. В результате подключение к сети происходит за дни, а не месяцы, карты путешествий клиентов, которые объединяют путешествия между устройствами и браузерами, а также отчеты о рентабельности инвестиций в рекламу (ROAS), которые охватывают самый широкий спектр маркетинговых каналов, включая цифровые каналы, радио, телевидение, подкасты, OTT. и многое другое. Мы видим свою миссию в том, чтобы вооружить смелых маркетологов знаниями, технологиями и уверенностью, которые им необходимы для углубления отношений с клиентами и повышения эффективности маркетинга. Это позволяет брендам развивать свой бизнес, ставя клиента в центр всего, что они делают. Команды, использующие LeadsRx, сокращают ненужные расходы на рекламу, оптимизируют путь клиента и принимают решения на основе данных, которые выдерживают испытание временем.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — это безопасная для конфиденциальности платформа для оценки посетителей веб-сайтов и входящих лидов, которая прогнозирует вероятность покупки и будущий доход для каждого посетителя веб-сайта и превращает эти прогнозы в: - Рекламные аудитории и синтетические конверсии (сигналы оптимизации интеллектуальных ставок), которые максимизируют доход ( не потенциальных клиентов) и исключить напрасные маркетинговые расходы. - Мгновенное понимание фактического качества трафика, генерируемого различными каналами, аудиториями и рекламными объявлениями. - Оценки потенциальных клиентов и потенциальных клиентов, которые помогают командам продаж создавать больше каналов продаж и заключать больше сделок.
Measured
measured.com
Измеренная технология измерения/аналитики, признанная №1 по версии AdExchanger и признанная лучшим инструментом атрибуции по версии Digiday, помогает брендам расти, измеряя дополнительный вклад СМИ в достижение желаемых результатов. Благодаря прозрачному экспериментальному подходу, который постоянно учится, Measured постоянно предоставляет маркетологам практические идеи для повышения эффективности и масштабирования медиа для максимального роста. Эксперименты проводятся на базе хранилища маркетинговых данных Measured, соответствующего требованиям конфиденциальности. Повысьте эффективность маркетинга до 30%. На основе измерения приращения.
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics — это комплексное готовое решение для маркетинговой аналитики. Отслеживание конверсий, маркетинговая атрибуция и аналитика последовательностей легко интегрируются без необходимости кодирования или сложной настройки.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Ad Cloud предлагает полный спектр решений, которые помогают мета-рекламодателям оптимизировать все области своей рекламы, включая отслеживание Facebook, автоматизацию, таргетинг, креативы и управление рекламой.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтение в прямом эфире, рекламные акции с органическими упоминаниями). Veritone Attribute использует данные транслируемой рекламы и сопоставляет их с аналитикой веб-сайтов рекламодателей. С помощью Attribute средства массовой информации могут продемонстрировать свою цифровую ценность в вещательных кампаниях, что приведет к повышению удовлетворенности рекламодателей и увеличению доходов. Быстрая аналитика — собирайте и просматривайте подробные и надежные данные о кампании практически в режиме реального времени. Гибкая настройка — настраивается для каждого клиента, рекламодателя и кампании. Высокая наглядность — информационная панель обеспечивает простую и общедоступную визуализацию данных атрибуции. Дополнительную информацию можно найти на https://www.veritone. com/приложения/атрибут.
Tracify
tracify.ai
Tracify — это программное обеспечение, специализирующееся на компаниях электронной коммерции, предназначенное для отслеживания и атрибуции всей вашей маркетинговой деятельности (многоканальной). Используя революционную технологию отслеживания, пользователей можно отслеживать без моделирования или Google Analytics — 100% соответствие GDPR. Tracify предлагает множество подробных информационных панелей, которые дают различную информацию об эффективности каждого канала (Meta, TikTok, Google, Native, Mail, Influencer), а также целостно объединяют все эти каналы и прозрачно представляют путь клиента.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа коммерческого маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет унифицированное решение для атрибуции, прогнозирования и планирования, которое помогает маркетологам B2B стать лидерами по доходам. Платформа InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B SaaS выявить влияние любой маркетинговой деятельности на бизнес, прогнозировать результаты любого бюджетного сценария и постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности, оптимизируя распределение бюджета в пользу наиболее эффективных каналов. В сегодняшней гибкой маркетинговой среде маркетологи B2B сталкиваются с растущими проблемами, поскольку они пытаются сделать свой маркетинг более предсказуемым, измеримым и ориентированным на прибыль. InfiniGrow автоматически консолидирует и анализирует ваши текущие маркетинговые, продажные и финансовые данные, чтобы выявить точное влияние вашей деятельности на бизнес, а также предоставляет четкую видимость и рекомендации на основе искусственного интеллекта для лучшего распределения вашего бюджета, чтобы вы могли постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности.
NestAds
nestscale.com
Отслеживание рекламы и маркетинговая атрибуция. Создано исключительно для продавцов Shopify. NestAds позволяет анализировать точные данные ваших рекламных кампаний и получать информацию о пути клиента. Уверенно принимал решения на основе данных для максимизации рентабельности инвестиций в рекламу и стимулирования роста бизнеса.
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, чтобы устранить разрозненность и объединить специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить стек RevTech, быстрее реагировать на изменения на вашем рынке и масштабировать операции для достижения ваших целей по доходам. Команды RevOps в таких лидерах отрасли, как UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler и Okta, полагаются на Openprise для получения эффективного и предсказуемого дохода. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.openprisetech.com.
Cometly
cometly.com
Cometly — это облачная платформа атрибуции, которая позволяет компаниям получать более точную атрибуцию для своих рекламных кампаний и принимать более разумные решения по оптимизации рекламы на основе точных данных.
Fospha
fospha.com
Fospha — ведущее в отрасли решение, обеспечивающее прибыльный рост электронной коммерции. Плохие маркетинговые измерения — это проблема стоимостью 589 миллиардов долларов, при этом 60% доходов ошибочно приписываются неподходящим платформам, таким как GA, и рекламным менеджерам каналов. С Fospha трата драгоценного бюджета на неправильную рекламу останется в прошлом. Fospha измеряет все — клики и показы по всей маркетинговой воронке — с помощью одной сверхточной модели. Маркетологи, использующие Fospha, точно знают, какая реклама действительно работает. Бренды, использующие Fospha, обеспечивают быстрый прибыльный рост. Решите вчерашнюю проблему с неверными данными и начните использовать Fospha всего за 15 минут.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов - Создавайте мультитач отчеты по атрибуции с использованием 6 различных моделей атрибуции (атрибуция по первому клику, по последнему клику, линейная, на основе позиции, атрибуция на основе времени и данных). Обогатите свою рекламную платформу(ы), инструменты CRM и BI данными о стоимости, возможностях, доходе и рентабельности инвестиций. Данные. Измеряйте и прогнозируйте влияние офлайновых и/или невидимых точек взаимодействия, связанных с «темной социальной» деятельностью и каналами с нулевым кликом. Преодолейте проблемы с точностью традиционных аналитических систем, вызванные «смертью файлов cookie», измеряя успех с помощью сторонних данных. Закажите демо-версию Ruler Analytics, чтобы начать оптимизировать свою маркетинговую стратегию на основе дохода и рентабельности инвестиций, а не только конверсий.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE — это пакет аналитики, атрибуции и оптимизации для электронной коммерции. Это помогает маркетологам ускорить рост доходов и увеличить прибыль от маркетинга за счет интеграции данных и понимания мультитач-путешествий. Используя модели атрибуции на основе данных, это позволяет маркетологам выявлять неэффективные кампании, устранять перегруженные каналы и перераспределять рекламный бюджет для максимизации рентабельности инвестиций. Наши клиенты обычно видят двузначный рост рентабельности инвестиций после внедрения нашей собственной модели атрибуции на основе искусственного интеллекта. Roivenue предлагает бесплатную пробную версию для всех, кто создаст учетную запись!
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, облачная платформа для измерения гибкого маркетинга, которая измеряет межканальную эффективность всех ваших каналов и рекламы — офлайн и онлайн.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy предлагает инструменты атрибуции и анализа продаж для всей воронки продаж, чтобы маркетологи могли видеть истинные результаты своих расходов на кампании. Откройте для себя маркетинговое облако дилерских центров, используемое современными маркетологами, такими как вы.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адаптивные шаблоны или выберите один из 100 готовых шаблонов. Будьте на шаг впереди и используйте персонализацию и динамический контент, чтобы выделиться в почтовых ящиках клиентов. Используйте наши расширенные возможности сегментации, чтобы настроить контент и реагировать на поведение ваших клиентов. Кроме того, расширяйте свою базу данных с помощью форм регистрации и рекламы на Facebook. Совершенствуйтесь с помощью подробных отчетов. Мы предлагаем данные об OR, CTR, показателях отказов и отказов от подписки, а также о жалобах на спам. Кроме того, следите за коэффициентом конверсии, доходом, активностью каждого контакта, картой кликов, открытиями на настольных компьютерах и мобильных устройствах, в почтовых клиентах и многими другими полезными статистическими данными. Воспользуйтесь преимуществами нашего простого конструктора автоматизации, и пусть автоматизация работает на вас. Используйте шаблоны самых популярных автоматизаций — приветственная серия, скидка на первую покупку, автоматизация дня рождения, брошенная корзина, вознаграждение за покупку, загрузка электронной книги и многое другое. Получайте данные прямо из вашего магазина с помощью интеграции — мы предлагаем Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API и многое другое. Попробуйте Ecomail с нашей бесплатной пробной версией на один месяц и убедитесь в этом сами! Мы сделали отправку информационных бюллетеней и общение с вашими клиентами простыми и доступными, выполнив всего несколько шагов. Наша поддержка бесплатна для всех пользователей. Мы всегда здесь для вас по адресу [email protected]. Наши платные планы начинаются с 5 евро в месяц.
Invoca
invoca.com
Invoca — это платформа для управления доходами, которая объединяет команды маркетинга и продаж, помогая им отслеживать и оптимизировать путь к покупке для увеличения доходов. Используя комплексную платформу управления доходами с глубокой интеграцией с ведущими технологическими платформами, отделы по сбору доходов могут лучше связать свои платные медиа-инвестиции напрямую с доходом, улучшить цифровое взаимодействие и обеспечить лучший опыт покупателей для увеличения продаж. Благодаря Invoca ведущие потребительские бренды, в том числе AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha и Verizon, получают невероятные результаты, основанные на неоспоримых данных. Invoca привлекла $184 млн от ведущих венчурных капиталистов, включая Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнеры по развитию и Salesforce Ventures. Invoca помогает компаниям стимулировать рост доходов, получая новые данные от звонков, что позволяет им приобретать и удерживать больше клиентов за меньшие деньги. С платформой управления доходами Invoca компании добиваются невероятных результатов: * Маркетинговые команды, подобные команде Rogers Communications, повышают качество потенциальных клиентов и снижают затраты на привлечение на 82 %. * Контакт-центры, подобные центру MoneySolver, повышают производительность агентов и коэффициент конверсии на 100 %. * Компании с несколькими офисами, такие как Renewal by Andersen, увеличивают количество встреч, назначенных по телефону, почти на 50 %.
AdRoll
adroll.com
С помощью маркетингового программного обеспечения AdRoll, управляемого искусственным интеллектом, вы можете получить сложный таргетинг на аудиторию, многоканальное взаимодействие, расширенные измерения и атрибуцию — и все это в одном месте. Создайте бренд, который полюбят клиенты, превратите больше посетителей в клиентов и повысьте лояльность клиентов с помощью платформы роста AdRoll.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ, включая Facebook, Google, Quora, Linkedin и Adroll. Интеграция конверсий с Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo и другими! Атрибуция на уровне пользователя И атрибуция на основе аккаунта. Отчеты на основе когорт, показывающие рентабельность инвестиций в рекламу по каналам по дням, неделям или месяцам, для получения полезной информации. Это та система, которую вы искали.
BL.INK
bl.ink
BL.INK обеспечивает сокращенные URL-адреса и QR-коды неограниченным объемом данных и гибкостью. С помощью BL.INK вы создадите тысячи пользовательских ссылок, которые будут собирать неограниченное количество точек данных, чтобы вы могли измерять каждую точку взаимодействия с пользователем и совершенствовать каждое взаимодействие. Каждый член вашей команды может создавать идеальные данные для точного измерения каждого элемента маркетинговой атрибуции. Каждый клиент, посещающий вашу ссылку, каждый раз получает необходимую ему информацию без каких-либо неработающих ссылок. Нужно изменить ссылку после окончания конкурса или показать страницу на родном языке пользователя? С BL.INK это легко. Ни один другой инструмент сокращения URL-адресов или создатель QR-кода не интегрируется с вашими существующими инструментами, не помогает избежать неработающих ссылок, не обеспечивает нулевое время простоя при обновлении ссылок и не имеет платформы, построенной на основе того, как работают корпоративные компании. Только БЛ.ИНК. Нам доверяют требовательные мировые бренды с 2008 года.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность каждому этапу процесса покупки B2B. Вы получите единое окно, объединяющее все источники информации и идей, а также все продажи и маркетинговые ходы, что позволит вам раньше выявлять возможности, более разумно взаимодействовать с ними и быстрее заключать сделки. Создавайте точные аудитории, используя нашу информацию об учетных записях, данные CRM и MAP, сигналы намерений, технографию и многое другое. Затем используйте дополнительные возможности для большей точности и контроля: единственная рекламная платформа B2B, оптимизированная для охвата целых команд закупщиков, повышения конверсии веб-сайта за счет персонализации, координации значимого взаимодействия с клиентами в вашей экосистеме и каналах, а также измерения того, как маркетинговая и коммерческая деятельность влияет на потоки продаж и доходы. Продавцы могут даже использовать свои CRM-приложения, чтобы получить интеллектуальную информацию о контактах и компаниях, а также увидеть активность в базе спроса и намерения. С помощью Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence вы можете координировать все действия с GTM для упрощения покупок.
Flowcode
flowcode.com
Раскройте силу прямых связей. Flowcode — надежный поставщик QR-кодов №1 для мгновенных конверсий и данных в реальном времени. Мы предлагаем офлайн- и онлайн-инструменты, такие как сбор собственных данных, данные геоотчетности нового поколения, целевые страницы, ориентированные на мобильные устройства, и интеграцию API.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компаниям — брендам, издателям и агентствам — строить подлинные, прочные и полезные отношения как с издателями, так и с потребителями. Обеспечивая прозрачность всего пути потребителя, они могут с легкостью и прозрачностью агрегировать, организовывать и оптимизировать общую ценность всего комплекса партнерских отношений, стимулируя рост и создавая новую ценность для потребителей. Чтобы узнать больше о том, как технологическая платформа и рынок партнерских отношений Impact.com способствуют росту доходов таких глобальных корпоративных брендов, как Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's и 1-800-Flowers, посетите сайт www.impact. ком.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — это платформа мультитач-атрибуции клиентов для опытных маркетологов. Объедините свои маркетинговые данные, чтобы соотносить каждое маркетинговое усилие, отслеживать рентабельность инвестиций, просматривать пути клиентов и оптимизировать свои бюджеты для роста. Сокращатель URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
TrackMaven
trackmaven.com
Маркетологи сообщают о своих результатах по двум причинам: чтобы доказать их ценность и улучшить результаты. TrackMaven — единственная платформа маркетинговой аналитики, которая дает маркетологам возможность делать и то, и другое по всем своим цифровым каналам. Платформа маркетинговой аналитики TrackMaven объединяет все данные, которые маркетологи уже используют для измерения и улучшения своей эффективности, включая органическую и платную социальную аналитику, трафик веб-сайта, конверсии, доходы и многое другое, поэтому вы можете видеть, что работает, а что нет, из одного централизованного приложения. вид. TrackMaven также может показать, где его клиенты выигрывают и проигрывают в своей отрасли, отслеживая ваши результаты по сравнению с конкурентами, коллегами и влиятельными лицами. Лидеры маркетинга сотен лучших мировых брендов используют TrackMaven, чтобы понять полное влияние их маркетинга на более чем 20 цифровых каналов. Компания была основана в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Чтобы узнать больше, посетите сайт www.trackmaven.com или подпишитесь на нас в Твиттере @TrackMaven.
Triple Whale
triplewhale.com
Мы помогаем вам получать более точные данные, объединяя все ваши каналы в одном месте, чтобы вы могли принимать более эффективные и быстрые решения для своего бизнеса в сфере электронной коммерции. Triple Whale — первая в мире универсальная операционная система для электронной коммерции. Благодаря мощному агрегированию данных, визуализации и улучшенному отслеживанию атрибуции Triple Whale дает компаниям электронной коммерции четкое, быстрое и прозрачное представление о важных показателях. Мы говорим о таких показателях, как маржа вклада (в разбивке по продуктам, кампаниям, как вам угодно), истинный AOV, возврат, цена за конверсию для новых клиентов и многое другое. Настройте свои показатели так, чтобы они точно рассчитывали то, что вам нужно, и добавьте их на панель мониторинга, где вы сможете отслеживать их в режиме реального времени. Поделитесь этим со всей командой, чтобы наконец у вас появился единый источник правды для всей компании — от медиабайеров до генерального директора. Благодаря полной интеграции с ведущими приложениями и сетями, такими как Shopify, Klaviyo и Facebook, Triple Whale обеспечивает целостное представление об эффективности вашего бизнеса, обобщая все ваши маркетинговые данные на одной настраиваемой информационной панели. Triple Whale также является единственным программным решением, предлагающим полнофункциональные мобильные приложения для iOS и Android, позволяющие клиентам получать доступ к данным о производительности в реальном времени из любого места и в любое время. В отличие от других инструментов, которые для атрибуции полагаются на смоделированные данные и догадки, Triple Whale использует свои собственные данные для непосредственного отслеживания данных о покупках клиентов вплоть до уровня рекламы и по различным каналам. Кроме того, Triple Whale предлагает неограниченное количество пользователей и интеграцию магазинов, автоматические отчеты по электронной почте и Slack, данные о среднем, медианном и режиме AOV, LTV и когортный анализ, путешествие продукта и набор других мощных функций, предназначенных для обеспечения большей прозрачности компаний электронной коммерции. их данные. Благодаря Triple Whale маркетологи наконец могут: - Получать доступ к данным о производительности в режиме реального времени, где бы они ни находились - Тратьте меньше времени на обработку данных и больше времени на их использование для развития своего бизнеса - Будьте спокойны и тратьте деньги с уверенностью, зная, что атрибуция включена Point - Предоставьте своим командам точную и простую в использовании автоматизированную отчетность.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — это платформа для совместной работы с данными для самых инновационных компаний мира. LiveRamp, лидер в области конфиденциальности потребителей, этики данных и основополагающей идентичности, устанавливает новый стандарт для построения связанного представления клиентов с непревзойденной ясностью и контекстом, одновременно защищая бренд и доверие потребителей. LiveRamp обеспечивает гибкость для совместной работы, где бы ни находились данные, для поддержки различных вариантов использования совместной работы с данными — внутри организаций, между брендами и в глобальной сети. Сотни мировых новаторов — от знаковых потребительских брендов и технологических гигантов до банков, розничных продавцов и лидеров здравоохранения — полагаются на LiveRamp для создания устойчивой ценности бренда и бизнеса за счет углубления взаимодействия и лояльности клиентов, активации новых партнерских отношений и максимизации ценности собственных услуг. данные, оставаясь при этом в авангарде меняющихся требований соответствия и конфиденциальности. LiveRamp базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами по всему миру.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных — данные о посетителях веб-сайта, данные CRM, рекламной платформы, Clearbit и Search Console с помощью интеграции без кода. После идентификации анонимных посетителей веб-сайта с контактами/лидами CRM Factors обеспечивает унифицированное представление всех ваших маркетинговых показателей, мультитач-атрибуцию с анализом рентабельности инвестиций, анализ маркетинга и воронок продаж, а также автоматизированную аналитику, специально разработанную для маркетологов B2B.
Attribuly
attribuly.com
Точное отслеживание конверсий и атрибуция имеют решающее значение для вашего магазина Shopify. Но рекламные платформы и аналитика часто дают неверные данные, что серьезно влияет на ваш рост. Attribuly — единственное стороннее решение для файлов cookie, представленное Shopify. Он улучшает ваше отслеживание за счет интеграции сторонних файлов cookie и данных, гарантирует, что вы получите более 99% точных данных и ясность в отношении всего пути вашего клиента. Must-have для всех маркетологов. Вы будете использовать свои точные данные о клиентах, чтобы понять процессы покупок клиентов, оптимизировать кампании и повысить рентабельность инвестиций в рекламу на 20%. - Комплексный путь клиента в режиме реального времени. - Атрибуция рекламы, влиятельных лиц, партнеров, социальных сетей, органического поиска и любых кампаний. - Автоматизация рекламы - Отслеживание на стороне сервера
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе данных. CTM интегрируется с основными инструментами, которые маркетологи используют каждый день, такими как Google Ads and Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom и Facebook. CTM была одним из первых поставщиков услуг отслеживания звонков и по-прежнему принадлежит ее основателям, мужу и жене, Тодду и Лоре Фишер. CallTrackingMetrics из года в год признается лидером отрасли ведущими изданиями по программному обеспечению, такими как G2 и Capterra, и регулярно получает признание за свой рост и инновационную культуру.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — это универсальное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и их клиентов. WhatConverts автоматически показывает маркетологам и владельцам бизнеса, насколько хорошо работает их маркетинг. Используйте WhatConverts для отслеживания звонков, форм и чата для всех потенциальных клиентов. Для рекламы PPC WhatConverts предлагает отслеживание вызовов по ключевым словам, которое показывает, какие кампании работают лучше всего. WhatConverts также имеет надежное управление потенциальными клиентами и отчеты о потенциальных клиентах. Это больше, чем просто программное обеспечение для отслеживания звонков; это полноценная панель отслеживания, управления и отчетности.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать более высоких результатов, беря на себя ответственность за данные клиентов, уменьшая потерю идентификаторов, обеспечивая персонализированный опыт собственных каналов и обеспечивая безопасные измерения конфиденциальности.