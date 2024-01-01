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Программное обеспечение для атрибуции - Самые популярные приложения - Конго - Браззавиль

Компании используют программное обеспечение для маркетинговой атрибуции, чтобы анализировать, как различные действия, события или точки соприкосновения в процессах поиска и продаж влияют на общий успех их маркетинговых и продажных усилий. Поскольку закрытая продажа обычно является результатом сложного взаимодействия множества факторов, происходящих в несколько непредсказуемой последовательности, определение ключевых факторов успеха может оказаться сложной задачей. Программное обеспечение для маркетинговой атрибуции играет решающую роль в определении ценности каждого фактора, который мог повлиять на успех продажи, основываясь на его влиянии на клиента или потенциального клиента во время взаимодействия с компанией. Выступая в качестве центрального узла, это программное обеспечение объединяет данные из различных маркетинговых и программных инструментов, легко интегрируясь с решениями, используемыми отделами продаж, маркетинга или связей с общественностью, такими как CRM, автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте, отслеживание электронной почты, формирование спроса и продажи. инструменты аналитики.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Impact

Impact

impact.com

Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компани...

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK обеспечивает сокращенные URL-адреса и QR-коды неограниченным объемом данных и гибкостью. С помощью BL.INK вы создадите тысячи пользовательских ссылок, которые будут собирать неограниченное количество точек данных, чтобы вы могли измерять каждую точку взаимодействия с пользователем и совершенс...

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных —...

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Раскройте силу прямых связей. Flowcode — надежный поставщик QR-кодов №1 для мгновенных конверсий и данных в реальном времени. Мы предлагаем офлайн- и онлайн-инструменты, такие как сбор собственных данных, данные геоотчетности нового поколения, целевые страницы, ориентированные на мобильные устройств...

AdRoll

AdRoll

adroll.com

С помощью маркетингового программного обеспечения AdRoll, основанного на искусственном интеллекте, вы можете получить сложный таргетинг на аудиторию, межканальное взаимодействие, расширенные измерения и атрибуцию — и все это в одном месте. Создайте бренд, который полюбят клиенты, превратите больше п...

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe — это платформа мультитач-атрибуции клиентов для опытных маркетологов. Объедините свои маркетинговые данные, чтобы соотносить каждое маркетинговое усилие, отслеживать рентабельность инвестиций, просматривать пути клиентов и оптимизировать свои бюджеты для роста. Сокращатель URL-адресов, кото...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, ...

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai — это безопасная для конфиденциальности платформа для оценки посетителей веб-сайтов и входящих лидов, которая прогнозирует вероятность покупки и будущий доход для каждого посетителя веб-сайта и превращает эти прогнозы в: - Рекламные аудитории и синтетические конверсии (сигналы оптимизации ин...

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе да...

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ...

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность кажд...

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

Маркетологи сообщают о своих результатах по двум причинам: чтобы доказать их ценность и улучшить результаты. TrackMaven — единственная платформа маркетинговой аналитики, которая дает маркетологам возможность делать и то, и другое по всем своим цифровым каналам. Платформа маркетинговой аналитики Trac...

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адапт...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly — это облачная платформа атрибуции, которая позволяет компаниям получать более точную атрибуцию для своих рекламных кампаний и принимать более разумные решения по оптимизации рекламы на основе точных данных.

NestAds

NestAds

nestscale.com

Отслеживание рекламы и маркетинговая атрибуция. Создано исключительно для продавцов Shopify. NestAds позволяет анализировать точные данные ваших рекламных кампаний и получать информацию о пути клиента. Уверенно принимал решения на основе данных для максимизации рентабельности инвестиций в рекламу ...

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx: E-com Ad Cloud предлагает полный спектр решений, которые помогают мета-рекламодателям оптимизировать все области своей рекламы, включая отслеживание Facebook, автоматизацию, таргетинг, креативы и управление рекламой.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts — это универсальное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и их клиентов. WhatConverts автоматически показывает маркетологам и владельцам бизнеса, насколько хорошо работает их маркетинг. Используйте WhatConverts для отслеживания звонко...

Fospha

Fospha

fospha.com

Fospha — ведущее в отрасли решение, обеспечивающее прибыльный рост электронной коммерции. Плохие маркетинговые измерения — это проблема стоимостью 589 миллиардов долларов, при этом 60% доходов ошибочно приписываются неподходящим платформам, таким как GA, и рекламным менеджерам каналов. С Fospha трат...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, чтобы устранить разрозненность и объединить специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам у...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow — это платформа коммерческого маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет унифицированное решение для атрибуции, прогнозирования и планирования, которое помогает маркетологам B2B стать лидерами по доходам. Платформа InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B Sa...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...

Wizaly

Wizaly

wizaly.com

Оптимизируйте рентабельность инвестиций в свой маркетинговый комплекс на основе нашего 100%-ного представления данных об эффективности ваших маркетинговых каналов. Раскройте возможности маркетинговой аналитики на Wizaly.com: оптимизируйте свои маркетинговые кампании, максимизируйте рентабельность ин...

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify — это программное обеспечение, специализирующееся на компаниях электронной коммерции, предназначенное для отслеживания и атрибуции всей вашей маркетинговой деятельности (многоканальной). Используя революционную технологию отслеживания, пользователей можно отслеживать без моделирования или Go...

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чте...

rampmetrics

rampmetrics

rampmetrics.com

Rampmetrics — это комплексное готовое решение для маркетинговой аналитики. Отслеживание конверсий, маркетинговая атрибуция и аналитика последовательностей легко интегрируются без необходимости кодирования или сложной настройки.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, ч...

TrafficGuard

TrafficGuard

trafficguard.ai

С TrafficGuard вам больше никогда не придется беспокоиться о том, что загрязненный трафик снова сведет на нет усилия вашей кампании. Наша передовая технология на основе машинного обучения и искусственного интеллекта отфильтровывает глупый и сложный мошеннический трафик в режиме реального времени, га...

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от ано...

Clarivoy

Clarivoy

clarivoy.com

Clarivoy предлагает инструменты атрибуции и анализа продаж для всей воронки продаж, чтобы маркетологи могли видеть истинные результаты своих расходов на кампании. Откройте для себя маркетинговое облако дилерских центров, используемое современными маркетологами, такими как вы.

OptiMine

OptiMine

optimine.com

OptiMine Insight, облачная платформа для измерения гибкого маркетинга, которая измеряет межканальную эффективность всех ваших каналов и рекламы — офлайн и онлайн.

Roivenue

Roivenue

roivenue.com

ROIVENUE — это пакет аналитики, атрибуции и оптимизации для электронной коммерции. Это помогает маркетологам ускорить рост доходов и увеличить прибыль от маркетинга за счет интеграции данных и понимания мультитач-путешествий. Используя модели атрибуции на основе данных, это позволяет маркетологам вы...

Measured

Measured

measured.com

Измеренная технология измерения/аналитики, признанная №1 по версии AdExchanger и признанная лучшим инструментом атрибуции по версии Digiday, помогает брендам расти, измеряя дополнительный вклад СМИ в достижение желаемых результатов. Благодаря прозрачному экспериментальному подходу, который постоянно...

LeadsRx

LeadsRx

leadsrx.com

LeadsRx — это SaaS-платформа, которая помогает брендам и агентствам понимать эффективность маркетинговых бюджетов и маркетинговых кампаний. Система уникально отличается универсальным пикселем отслеживания конверсий LeadsRx™ и встроенными технологиями идентификационных графов. В результате подключени...

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Rockerbox расширяет возможности маркетологов от запуска до масштабирования, помогая им легко увидеть и оценить эффективность канала. Мы создали нашу платформу для умных маркетологов, чтобы помочь им разумнее тратить, анализировать, масштабировать, тестировать и продавать. Rockerbox помогает вам лучш...

Attribuly

Attribuly

attribuly.com

Точное отслеживание конверсий и атрибуция имеют решающее значение для вашего магазина Shopify. Но рекламные платформы и аналитика часто дают неверные данные, что серьезно влияет на ваш рост. Attribuly — единственное стороннее решение для файлов cookie, представленное Shopify. Он улучшает ваше отслеж...

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp — ведущая платформа подключения к данным для безопасного и эффективного использования данных. LiveRamp, основанный на основных возможностях разрешения идентификационных данных и беспрецедентной сети, позволяет компаниям и их партнерам лучше подключаться, контролировать и активировать данные...

Invoca

Invoca

invoca.com

Какие из ваших кампаний привлекают больше всего потенциальных клиентов по телефону? Вы теряете продажи из-за неудачного опыта звонков? Получаете ли вы признание за все свои конверсии? Invoca помогает компаниям ответить на эти и многие другие вопросы, получая новые данные о звонках, чтобы они могли п...

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