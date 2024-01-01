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Программное обеспечение для атрибуции - Самые популярные приложения - Бельгия Самые популярные Недавно добавленные

Компании используют программное обеспечение для маркетинговой атрибуции, чтобы анализировать, как различные действия, события или точки соприкосновения в процессах поиска и продаж влияют на общий успех их маркетинговых и продажных усилий. Поскольку закрытая продажа обычно является результатом сложного взаимодействия множества факторов, происходящих в несколько непредсказуемой последовательности, определение ключевых факторов успеха может оказаться сложной задачей. Программное обеспечение для маркетинговой атрибуции играет решающую роль в определении ценности каждого фактора, который мог повлиять на успех продажи, основываясь на его влиянии на клиента или потенциального клиента во время взаимодействия с компанией. Выступая в качестве центрального узла, это программное обеспечение объединяет данные из различных маркетинговых и программных инструментов, легко интегрируясь с решениями, используемыми отделами продаж, маркетинга или связей с общественностью, такими как CRM, автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте, отслеживание электронной почты, формирование спроса и продажи. инструменты аналитики.