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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для престарелых - Самые популярные приложения

Домам престарелых необходимы программные решения для эффективного управления благополучием, безопасностью и удовлетворенностью их жильцов. Программное обеспечение для проживания с уходом улучшает общение между персоналом, жильцами и семьями, одновременно улучшая качество предлагаемых услуг. Оно оптимизирует планирование персонала, оптимизирует распределение ресурсов и документирует предоставляемую помощь. Кроме того, это программное обеспечение помогает обеспечить соблюдение правил здравоохранения и безопасности, а некоторые решения включают в себя электронные системы здравоохранения и медицинской документации, адаптированные для условий проживания для престарелых. Для оптимальной производительности программное обеспечение для престарелых должно интегрироваться с системами бэк-офиса, такими как инструменты бухгалтерского учета или CRM. Большинство решений также предлагают интеграцию с электронными медицинскими записями для облегчения импорта данных о здоровье пациентов.