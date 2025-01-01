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Программное обеспечение для престарелых
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Программное обеспечение для престарелых - Самые популярные приложения

Домам престарелых необходимы программные решения для эффективного управления благополучием, безопасностью и удовлетворенностью их жильцов. Программное обеспечение для проживания с уходом улучшает общение между персоналом, жильцами и семьями, одновременно улучшая качество предлагаемых услуг. Оно оптимизирует планирование персонала, оптимизирует распределение ресурсов и документирует предоставляемую помощь. Кроме того, это программное обеспечение помогает обеспечить соблюдение правил здравоохранения и безопасности, а некоторые решения включают в себя электронные системы здравоохранения и медицинской документации, адаптированные для условий проживания для престарелых. Для оптимальной производительности программное обеспечение для престарелых должно интегрироваться с системами бэк-офиса, такими как инструменты бухгалтерского учета или CRM. Большинство решений также предлагают интеграцию с электронными медицинскими записями для облегчения импорта данных о здоровье пациентов.

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Net Health

Net Health

nethealth.com

Приложение Net Health помогает учреждениям медицинского обслуживания управлять терапией, клиническими процессами и billing, улучшая уход за пациентами.

ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

ShiftCare - это программа для управления медицинской помощью, упрощающая планирование, учет и обмен данными между провайдерами и клиентами.

LifeLoop

LifeLoop

lifeloop.com

LifeLoop — платформа для сообществ пожилых людей, улучшающая управление, общение и связи между жителями, персоналом и их семьями.

Synkwise

Synkwise

synkwise.com

Synkwise — это SaaS-приложение для поставщиков медицинских услуг, помогающее улучшить уход за пожилыми пациентами и соблюдение нормативных требований.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly - это облачная платформа для планирования событий, помогающая командам организовывать и отслеживать мероприятия, а также управлять доходами от них.

Centrim Life

Centrim Life

centrimlife.com.au

Centrim Life - приложение для жителей и их семей, обеспечивающее доступ к информации о жизни в доме престарелых, управлению заботами и общению.

August Health

August Health

augusthealth.com

August Health — это платформа ЭМР, упрощающая управление домами для пожилых людей, улучшая уход, удовлетворенность персонала и доходы.

Senior Sign

Senior Sign

seniorsign.com

Senior Sign - электронное решение для оформления документов для проживания пожилых людей. Предоставляет электронные подписи, управление рабочими процессами и поддержку.

Carefeed

Carefeed

carefeed.com

Carefeed - облачная платформа для улучшения общения между жителями, семьями и сотрудниками в домах престарелых с соблюдением HIPAA.

Aline

Aline

alineops.com

Aline — это операционная система для управления учреждениями для пожилых людей, объединяющая процессы от продаж до ухода, с интеграцией и отчетностью.

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