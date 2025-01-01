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Программное обеспечение для оценки позволяет преподавателям создавать и администрировать тесты в цифровом виде, используя такие устройства, как компьютеры, смартфоны и планшеты. Эти платформы упрощают процесс доставки экзаменов, оценки ответов и анализа результатов. Они используются различными учебными заведениями, включая школы и университеты K-12, а также корпоративные команды по персоналу, органы по сертификации и другие организации, которые требуют оценки. С помощью программного обеспечения для оценки инструкторы могут разрабатывать различные типы вопросов на платформе или выбирать из библиотеки готовых вопросов. Оценки могут быть доставлены студентам через портальное или мобильное приложение и автоматически оцениваются после завершения теста. В то время как многие программные продукты для оценки фокусируются на традиционных тестах и тестах, некоторые также предоставляют альтернативные методы оценки, такие как сбор живых ответов от студентов или позволяют им создавать эпохи для инструкторов.
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Quizizz
quizizz.com
Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.
Unstop
unstop.com
Unstop (ранее Dare2Compete) предлагает студентам и профессионалам участвовать в конкурсах и мероприятиях для демонстрации своих навыков и поиска работы.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create позволяет пользователям создавать интерактивные викторины (Kahoots) для обучения и развлечения в разных условиях.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.
Toddle
toddleapp.com
Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.
Seesaw
seesaw.me
Seesaw — это платформа для обучения, позволяющая учителям создавать цифровые портфели, организовывать занятия и взаимодействовать с учениками и их семьями.
Gradescope
gradescope.com
GradeScope - это платформа для цифровой оценки работ студентов, автоматизирующая процесс и обеспечивающая анализ успеваемости.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.
Socrative Student
socrative.com
Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap — это интерактивная платформа, позволяющая ученикам участвовать в опросах и тестах во время лекций через смартфоны и компьютеры.
Dugga
dugga.com
Dugga - платформа для цифровой оценки, предназначенная для тестов, экзаменов и заданий в образовании, обеспечивая безопасность и удобство для пользователей.
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz - это онлайн-сервис для создания тестов и викторин, позволяющий быстро настраивать и оценивать результаты с различными типами вопросов.
Socrative Teacher
socrative.com
Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker - онлайн-платформа для создания и оценки тестов и экзаменов, поддерживающая различные типы вопросов с автоматической оценкой.
Capsim
capsim.com
CapsimInbox - платформа для оценки и обучения сотрудников через симуляции в формате электронной почты, выявляет пробелы в навыках и улучшает передачу знаний.
Testmoz
testmoz.com
TestMoz — онлайн-инструмент для создания и администрирования тестов, позволяющий быстро оценивать знания и анализировать результаты.
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz - приложение для преобразования PDF-документов в интерактивные викторины, разработанное для обучения и оценки.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.
Newsela
newsela.com
Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.
Conker
conker.ai
Conker - это онлайн-инструмент для создания тестов с использованием ИИ, адаптированный к образовательным стандартам и поддерживающий интеграцию с LMS.
Quizify
quizify.io
Quizify - онлайн-инструмент для создания интерактивных викторин, предназначенный для генерации лидов, образования и развлечения.
OpExams
opexams.com
OpExams — платформа для создания, администрирования и оценки экзаменов, предлагающая инструменты для анализа успеваемости студентов.
Codio
codio.com
Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.
EdPrime
edprime.co
EdPrime — это универсальное программное обеспечение для управления учебными заведениям, охватывающее все функции от администрационных до образовательных процессов.
Crowdmark
crowdmark.com
Crowdmark — это онлайн-платформа для совместной оценки и анализа учебных работ, позволяющая преподавателям управлять оценкой и обратной связью.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.
PrepAI
prepai.io
PrepAI — приложение для генерации вопросов на основе ИИ, помогает создавать тесты, оценивает критическое мышление студентов и автоматически оценивает работы.
ExamSoft
examsoft.com
ExamSoft — это цифровая платформа для безопасной оценки, обеспечивающая надежные экзамены и анализ данных для повышения эффективности обучения.
Digiexam
digiexam.com
Digiexam - онлайн-платформа для создания и проведения безопасных экзаменов с использованием различных форматов вопросов и возможностями аналитики.
Testportal
testportal.net
Testportal - это платформа для создания и администрирования онлайн-тестов с автоматической оценкой и подробной аналитикой результатов.
Literably
literably.com
Приложение Literably оценивает уровень чтения для учащихся K-8, фиксирует чтение вслух, диагностирует проблемы и отслеживает прогресс.
TestInvite
testinvite.com
TestInvite — это онлайн-программа для создания оценок с защитой от cheating и рандомизацией вопросов, предлагающая анализ результатов и библиотеку тестов.
GoReact
goreact.com
GoReact — приложение для обучения, основанное на видео, позволяющее учащимся отправлять задания и получать подробную обратную связь от преподавателей.
Sibme
sibme.com
Sibme — платформа для профессионального развития, обеспечивающая коучинг, обратную связь и сотрудничество среди преподавателей через видео и совместное обучение.
YouScience
youscience.com
YouScience предоставляет рекомендации по карьере для студентов, основываясь на их способностях и востребованных профессиях и сертификатах в области профессионально-технического образования.
Classtime
classtime.com
Classtime - приложение для учителей, позволяющее получать обратную связь о понимании учащихся через интерактивные занятия без регистрации.
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess — платформа для управления оценками в образовании, охватывающая авторинг, проведение и отслеживание различных типов оценок.
Kritik
kritik.io
Kritik — это платформа для оценивания, где студенты анонимно оценивают работы друг друга, улучшая вовлеченность и академическую успеваемость.
Nexam
nexam.io
Nexam — это веб-платформа для организации и проверки экзаменов online, включая гибкие параметры для оценки студентов в защищенной среде.
MeeOpp
meeopp.com
MeeOpp - образовательное приложение, предлагающее интерактивные уроки и ресурсы для персонализированного обучения и отслеживания прогресса студентов.
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio — это веб-платформа для обучения, превращающая традиционные уроки в динамичные коллаборативные занятия, интегрирующаяся с существующими инструментами.
Redink
redink.app
Redink — это приложение для управления классом, помогающее учителям автоматизировать обработку оценок и взаимодействовать с коллегами для улучшения результатов учеников.
Gradeazy
gradeazy.com
Gradeazy - платформа для проведения онлайн-тестов, поддерживающая многоязычность и различные типы вопросов, включая видео и кодирование.
SimplifiedIQ
simplifiediq.com
SimplifiedIQ — платформа для создания онлайн-тестов и автоматической оценки, предлагающая инструменты для мониторинга, анализа и интеграции с другими системами.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro — это платформа для создания онлайн-оценок с автоматической генерацией персонализированных отчетов для клиентов.
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