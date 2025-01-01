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Программное обеспечение для оценки
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Программное обеспечение для оценки - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для оценки позволяет преподавателям создавать и администрировать тесты в цифровом виде, используя такие устройства, как компьютеры, смартфоны и планшеты. Эти платформы упрощают процесс доставки экзаменов, оценки ответов и анализа результатов. Они используются различными учебными заведениями, включая школы и университеты K-12, а также корпоративные команды по персоналу, органы по сертификации и другие организации, которые требуют оценки. С помощью программного обеспечения для оценки инструкторы могут разрабатывать различные типы вопросов на платформе или выбирать из библиотеки готовых вопросов. Оценки могут быть доставлены студентам через портальное или мобильное приложение и автоматически оцениваются после завершения теста. В то время как многие программные продукты для оценки фокусируются на традиционных тестах и ​​тестах, некоторые также предоставляют альтернативные методы оценки, такие как сбор живых ответов от студентов или позволяют им создавать эпохи для инструкторов.

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Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.

Unstop

Unstop

unstop.com

Unstop (ранее Dare2Compete) предлагает студентам и профессионалам участвовать в конкурсах и мероприятиях для демонстрации своих навыков и поиска работы.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create позволяет пользователям создавать интерактивные викторины (Kahoots) для обучения и развлечения в разных условиях.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Seesaw — это платформа для обучения, позволяющая учителям создавать цифровые портфели, организовывать занятия и взаимодействовать с учениками и их семьями.

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

GradeScope - это платформа для цифровой оценки работ студентов, автоматизирующая процесс и обеспечивающая анализ успеваемости.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap — это интерактивная платформа, позволяющая ученикам участвовать в опросах и тестах во время лекций через смартфоны и компьютеры.

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga - платформа для цифровой оценки, предназначенная для тестов, экзаменов и заданий в образовании, обеспечивая безопасность и удобство для пользователей.

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz - это онлайн-сервис для создания тестов и викторин, позволяющий быстро настраивать и оценивать результаты с различными типами вопросов.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker - онлайн-платформа для создания и оценки тестов и экзаменов, поддерживающая различные типы вопросов с автоматической оценкой.

Capsim

Capsim

capsim.com

CapsimInbox - платформа для оценки и обучения сотрудников через симуляции в формате электронной почты, выявляет пробелы в навыках и улучшает передачу знаний.

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

TestMoz — онлайн-инструмент для создания и администрирования тестов, позволяющий быстро оценивать знания и анализировать результаты.

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz - приложение для преобразования PDF-документов в интерактивные викторины, разработанное для обучения и оценки.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.

Conker

Conker

conker.ai

Conker - это онлайн-инструмент для создания тестов с использованием ИИ, адаптированный к образовательным стандартам и поддерживающий интеграцию с LMS.

Quizify

Quizify

quizify.io

Quizify - онлайн-инструмент для создания интерактивных викторин, предназначенный для генерации лидов, образования и развлечения.

OpExams

OpExams

opexams.com

OpExams — платформа для создания, администрирования и оценки экзаменов, предлагающая инструменты для анализа успеваемости студентов.

Codio

Codio

codio.com

Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime — это универсальное программное обеспечение для управления учебными заведениям, охватывающее все функции от администрационных до образовательных процессов.

Crowdmark

Crowdmark

crowdmark.com

Crowdmark — это онлайн-платформа для совместной оценки и анализа учебных работ, позволяющая преподавателям управлять оценкой и обратной связью.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.

PrepAI

PrepAI

prepai.io

PrepAI — приложение для генерации вопросов на основе ИИ, помогает создавать тесты, оценивает критическое мышление студентов и автоматически оценивает работы.

ExamSoft

ExamSoft

examsoft.com

ExamSoft — это цифровая платформа для безопасной оценки, обеспечивающая надежные экзамены и анализ данных для повышения эффективности обучения.

Digiexam

Digiexam

digiexam.com

Digiexam - онлайн-платформа для создания и проведения безопасных экзаменов с использованием различных форматов вопросов и возможностями аналитики.

Testportal

Testportal

testportal.net

Testportal - это платформа для создания и администрирования онлайн-тестов с автоматической оценкой и подробной аналитикой результатов.

Literably

Literably

literably.com

Приложение Literably оценивает уровень чтения для учащихся K-8, фиксирует чтение вслух, диагностирует проблемы и отслеживает прогресс.

TestInvite

TestInvite

testinvite.com

TestInvite — это онлайн-программа для создания оценок с защитой от cheating и рандомизацией вопросов, предлагающая анализ результатов и библиотеку тестов.

GoReact

GoReact

goreact.com

GoReact — приложение для обучения, основанное на видео, позволяющее учащимся отправлять задания и получать подробную обратную связь от преподавателей.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme — платформа для профессионального развития, обеспечивающая коучинг, обратную связь и сотрудничество среди преподавателей через видео и совместное обучение.

YouScience

YouScience

youscience.com

YouScience предоставляет рекомендации по карьере для студентов, основываясь на их способностях и востребованных профессиях и сертификатах в области профессионально-технического образования.

Classtime

Classtime

classtime.com

Classtime - приложение для учителей, позволяющее получать обратную связь о понимании учащихся через интерактивные занятия без регистрации.

SwiftAssess

SwiftAssess

swiftassess.com

SwiftAssess — платформа для управления оценками в образовании, охватывающая авторинг, проведение и отслеживание различных типов оценок.

Kritik

Kritik

kritik.io

Kritik — это платформа для оценивания, где студенты анонимно оценивают работы друг друга, улучшая вовлеченность и академическую успеваемость.

Nexam

Nexam

nexam.io

Nexam — это веб-платформа для организации и проверки экзаменов online, включая гибкие параметры для оценки студентов в защищенной среде.

MeeOpp

MeeOpp

meeopp.com

MeeOpp - образовательное приложение, предлагающее интерактивные уроки и ресурсы для персонализированного обучения и отслеживания прогресса студентов.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

Lumio — это веб-платформа для обучения, превращающая традиционные уроки в динамичные коллаборативные занятия, интегрирующаяся с существующими инструментами.

Redink

Redink

redink.app

Redink — это приложение для управления классом, помогающее учителям автоматизировать обработку оценок и взаимодействовать с коллегами для улучшения результатов учеников.

Gradeazy

Gradeazy

gradeazy.com

Gradeazy - платформа для проведения онлайн-тестов, поддерживающая многоязычность и различные типы вопросов, включая видео и кодирование.

SimplifiedIQ

SimplifiedIQ

simplifiediq.com

SimplifiedIQ — платформа для создания онлайн-тестов и автоматической оценки, предлагающая инструменты для мониторинга, анализа и интеграции с другими системами.

Pointerpro

Pointerpro

pointerpro.com

Pointerpro — это платформа для создания онлайн-оценок с автоматической генерацией персонализированных отчетов для клиентов.

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