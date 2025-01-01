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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для оценки - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для оценки позволяет преподавателям создавать и администрировать тесты в цифровом виде, используя такие устройства, как компьютеры, смартфоны и планшеты. Эти платформы упрощают процесс доставки экзаменов, оценки ответов и анализа результатов. Они используются различными учебными заведениями, включая школы и университеты K-12, а также корпоративные команды по персоналу, органы по сертификации и другие организации, которые требуют оценки. С помощью программного обеспечения для оценки инструкторы могут разрабатывать различные типы вопросов на платформе или выбирать из библиотеки готовых вопросов. Оценки могут быть доставлены студентам через портальное или мобильное приложение и автоматически оцениваются после завершения теста. В то время как многие программные продукты для оценки фокусируются на традиционных тестах и ​​тестах, некоторые также предоставляют альтернативные методы оценки, такие как сбор живых ответов от студентов или позволяют им создавать эпохи для инструкторов.