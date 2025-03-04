Программное обеспечение для искусственных нейронных сетей - Самые популярные приложения - Танзания

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Искусственные нейронные сети (ИНС) — это вычислительные модели, основанные на структуре и функциях нейронных сетей человеческого мозга. Эти модели предназначены для обработки и обучения огромных объемов данных, что позволяет им принимать решения, распознавать закономерности и решать сложные проблемы. ИНС состоят из взаимосвязанных узлов или нейронов, организованных слоями. Информация течет по сети, каждый нейрон обрабатывает входные данные и передает их на следующий уровень. Глубокие нейронные сети (DNN) — это особый тип ИНС, который включает в себя несколько скрытых слоев между входным и выходным слоями. Эти скрытые уровни позволяют DNN изучать сложные представления входных данных, что приводит к более сложным возможностям принятия решений и решения проблем. Разработчики часто используют DNN при создании интеллектуальных приложений, требующих расширенных возможностей обучения и обработки. Искусственные нейронные сети служат основой для различных алгоритмов глубокого обучения, включая распознавание изображений, обработку естественного языка и распознавание речи. Обучаясь на больших наборах данных, ИНС могут извлекать значимые функции и закономерности из сложных данных, позволяя решать такие задачи, как классификация изображений, языковой перевод и синтез голоса. Чтобы быть рассмотренным для включения в категорию «Искусственные нейронные сети», продукт должен соответствовать следующим критериям: * Обеспечить сетевую структуру, состоящую из взаимосвязанных нейронных блоков, для облегчения обучения. * Служить основой для реализации алгоритмов более глубокого обучения, таких как DNN. * Поддержка интеграции с источниками данных для снабжения нейронной сети актуальной информацией для процессов обучения и принятия решений. В целом, искусственные нейронные сети играют решающую роль в развитии машинного обучения и искусственного интеллекта, обеспечивая широкий спектр приложений в различных отраслях.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon, предоставляющей платформы облачных вычислений по требованию и API для отдельных лиц, компаний и правительств, на основе платежного платежа. Эти веб -сервисы облачных вычислений предоставляют различные базовые абстрактные технические инфраструктуры и распределенные компьютерные строительные блоки и инструменты. Одним из этих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), которая позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS подражает большинству атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные обработки (процессоры) и графические единицы обработки (графические процессоры) для обработки; локальная/памятная память; Хард-диск/SSD хранилище; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS реализована на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Сборы основаны на комбинации использования (известной как модель «платежного платежного»), аппаратную, операционную систему, программное обеспечение или сетевые функции, выбранные требуемой доступностью, резервированием, резервированием, безопасности и опциями обслуживания. Абоненты могут оплачивать один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или кластеры любого. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность для систем подписчиков. AWS работает из многих глобальных географических регионов, включая 6 в Северной Америке. Amazon Markets AWS для подписчиков в качестве способа получения крупномасштабной вычислительной пропускной способности быстрее и дешево, чем создание реальной физической фермы сервера. Все услуги выставлены на основе использования, но каждая услуга измеряет использование различными способами. По состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующим 34% всех облаков (IAAS, PAAS), в то время как следующие три конкурента Microsoft, Google и IBM имеют 11%, 8%, 6% соответственно по Synergy Group.
npm
npmjs.com
npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, называемой реестром npm.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без кода. Neuton.AI был разработан, чтобы помочь пользователям автоматически создавать оптимальные модели ML с минимальными размерами. размера и точности и встроить их в любой микроконтроллер, даже с 8-битной точностью. Модели Neuton чрезвычайно компактны. До 1000 раз: • меньше • иметь меньше коэффициентов • продемонстрировать более быстрый вывод по сравнению с TensorFlow и другими фреймворками. Наша команда специалистов по данным создала уникальную структуру нейронной сети. Нейтон, который является «мозгом» нашей платформы. Фреймворк основан на принципе создания понейронной модели, что позволяет пользователям * автоматически создавать модели оптимального размера и точности * избегайте ручного поиска параметров нейронной сети * исключить необходимость сжатия, квантования и обрезки модели после ее создания * создавайте невероятно компактные модели, готовые для встраивания в микроконтроллеры Модели Neuton сохраняют все исходные характеристики без снижения точности. Neuton не уменьшает размер модели после ее создания. Пользуйтесь нашим сервисом абсолютно бесплатно Создайте свою первую чрезвычайно миниатюрную модель машинного обучения с помощью Neuton, чтобы сделать свое периферийное устройство интеллектуальным.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
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