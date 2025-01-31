Программное обеспечение для искусственных нейронных сетей - Самые популярные приложения - Судан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Искусственные нейронные сети (ИНС) — это вычислительные модели, основанные на структуре и функциях нейронных сетей человеческого мозга. Эти модели предназначены для обработки и обучения огромных объемов данных, что позволяет им принимать решения, распознавать закономерности и решать сложные проблемы. ИНС состоят из взаимосвязанных узлов или нейронов, организованных слоями. Информация течет по сети, каждый нейрон обрабатывает входные данные и передает их на следующий уровень. Глубокие нейронные сети (DNN) — это особый тип ИНС, который включает в себя несколько скрытых слоев между входным и выходным слоями. Эти скрытые уровни позволяют DNN изучать сложные представления входных данных, что приводит к более сложным возможностям принятия решений и решения проблем. Разработчики часто используют DNN при создании интеллектуальных приложений, требующих расширенных возможностей обучения и обработки. Искусственные нейронные сети служат основой для различных алгоритмов глубокого обучения, включая распознавание изображений, обработку естественного языка и распознавание речи. Обучаясь на больших наборах данных, ИНС могут извлекать значимые функции и закономерности из сложных данных, позволяя решать такие задачи, как классификация изображений, языковой перевод и синтез голоса. Чтобы быть рассмотренным для включения в категорию «Искусственные нейронные сети», продукт должен соответствовать следующим критериям: * Обеспечить сетевую структуру, состоящую из взаимосвязанных нейронных блоков, для облегчения обучения. * Служить основой для реализации алгоритмов более глубокого обучения, таких как DNN. * Поддержка интеграции с источниками данных для снабжения нейронной сети актуальной информацией для процессов обучения и принятия решений. В целом, искусственные нейронные сети играют решающую роль в развитии машинного обучения и искусственного интеллекта, обеспечивая широкий спектр приложений в различных отраслях.
Отправить новое приложение
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
npm
npmjs.com
npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, называемой реестром npm.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без кода. Neuton.AI был разработан, чтобы помочь пользователям автоматически создавать оптимальные модели ML с минимальными размерами. размера и точности и встроить их в любой микроконтроллер, даже с 8-битной точностью. Модели Neuton чрезвычайно компактны. До 1000 раз: • меньше • иметь меньше коэффициентов • продемонстрировать более быстрый вывод по сравнению с TensorFlow и другими фреймворками. Наша команда специалистов по данным создала уникальную структуру нейронной сети. Нейтон, который является «мозгом» нашей платформы. Фреймворк основан на принципе создания понейронной модели, что позволяет пользователям * автоматически создавать модели оптимального размера и точности * избегайте ручного поиска параметров нейронной сети * исключить необходимость сжатия, квантования и обрезки модели после ее создания * создавайте невероятно компактные модели, готовые для встраивания в микроконтроллеры Модели Neuton сохраняют все исходные характеристики без снижения точности. Neuton не уменьшает размер модели после ее создания. Пользуйтесь нашим сервисом абсолютно бесплатно Создайте свою первую чрезвычайно миниатюрную модель машинного обучения с помощью Neuton, чтобы сделать свое периферийное устройство интеллектуальным.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.