Программное обеспечение для искусственных нейронных сетей - Самые популярные приложения - Филиппины

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.