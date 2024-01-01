Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для искусственных нейронных сетей - Самые популярные приложения - Сен-Бартелеми
Искусственные нейронные сети (ИНС) — это вычислительные модели, основанные на структуре и функциях нейронных сетей человеческого мозга. Эти модели предназначены для обработки и обучения огромных объемов данных, что позволяет им принимать решения, распознавать закономерности и решать сложные проблемы. ИНС состоят из взаимосвязанных узлов или нейронов, организованных слоями. Информация течет по сети, каждый нейрон обрабатывает входные данные и передает их на следующий уровень. Глубокие нейронные сети (DNN) — это особый тип ИНС, который включает в себя несколько скрытых слоев между входным и выходным слоями. Эти скрытые уровни позволяют DNN изучать сложные представления входных данных, что приводит к более сложным возможностям принятия решений и решения проблем. Разработчики часто используют DNN при создании интеллектуальных приложений, требующих расширенных возможностей обучения и обработки. Искусственные нейронные сети служат основой для различных алгоритмов глубокого обучения, включая распознавание изображений, обработку естественного языка и распознавание речи. Обучаясь на больших наборах данных, ИНС могут извлекать значимые функции и закономерности из сложных данных, позволяя решать такие задачи, как классификация изображений, языковой перевод и синтез голоса. Чтобы быть рассмотренным для включения в категорию «Искусственные нейронные сети», продукт должен соответствовать следующим критериям: * Обеспечить сетевую структуру, состоящую из взаимосвязанных нейронных блоков, для облегчения обучения. * Служить основой для реализации алгоритмов более глубокого обучения, таких как DNN. * Поддержка интеграции с источниками данных для снабжения нейронной сети актуальной информацией для процессов обучения и принятия решений. В целом, искусственные нейронные сети играют решающую роль в развитии машинного обучения и искусственного интеллекта, обеспечивая широкий спектр приложений в различных отраслях.
Отправить новое приложение
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
npm
npmjs.com
npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, наз...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без кода. Neuton.AI был разработан, чтобы помочь пользователям автоматически создавать оптимальные модели ML с минимальными размерами. размера и точности и встроить их в любой микроконтроллер, даже с 8-битной точностью. Модели Neuton чрезвычайно компактны. До 1000 раз...