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Редактор дополненной реальности (AR) «Что видишь, то и получаешь» (WYSIWYG) позволяет пользователям с минимальным опытом программирования или вообще без него создавать AR-опыты без особых усилий. Благодаря интуитивно понятным функциям перетаскивания редакторы AR WYSIWYG помогают разработчикам AR импортировать 3D-объекты, известные как целевые изображения, и легко интегрировать их в заранее разработанные сцены. Эти целевые изображения должны обнаруживаться и отслеживаться с точки зрения камеры, что позволяет накладывать на них HTML-контент. Более того, редактор AR WYSIWYG надежно хранит эти целевые изображения, предоставляя пользователям возможность повторно просматривать и изменять их по мере необходимости. Эти инструменты особенно выгодны для людей, заинтересованных в создании мобильных приложений AR без сложных традиционных требований к кодированию.
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Wikitude
wikitude.com
Wikitude - приложение дополненной реальности, позволяющее пользователям получать информацию об объектах и местах, используя камеру устройства.
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — облачная платформа для создания и поделки дополненной реальности без программирования, доступная через браузер.
Zapworks
zap.works
Zapworks — платформа для создания, управления и публикации дополненной реальности (AR) без необходимости в обширном техническом опыте.
ROAR
theroar.io
ROAR — это инструмент для создания качественного дополненной реальности без технических знаний. Подходит как для личного, так и для бизнес-использования.
UniteAR
unitear.com
UniteAR - это платформа для создания дополненной реальности без программирования, позволяющая пользователям разрабатывать AR-контент для Android, iOS и WebAR.
Blippbuilder
blippar.com
Blippbuilder - это инструмент для создания и публикации контента дополненной реальности, позволяющий добавлять интерактивность к печатным материалам.
Hololink
hololink.io
Hololink — веб-редактор дополненной реальности без кода, позволяющий создавать AR-контент и управлять им в браузере.
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