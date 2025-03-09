Программное обеспечение AR WYSIWYG Editor - Самые популярные приложения - Ватикан

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Редактор дополненной реальности (AR) «Что видишь, то и получаешь» (WYSIWYG) позволяет пользователям с минимальным опытом программирования или вообще без него создавать AR-опыты без особых усилий. Благодаря интуитивно понятным функциям перетаскивания редакторы AR WYSIWYG помогают разработчикам AR импортировать 3D-объекты, известные как целевые изображения, и легко интегрировать их в заранее разработанные сцены. Эти целевые изображения должны обнаруживаться и отслеживаться с точки зрения камеры, что позволяет накладывать на них HTML-контент. Более того, редактор AR WYSIWYG надежно хранит эти целевые изображения, предоставляя пользователям возможность повторно просматривать и изменять их по мере необходимости. Эти инструменты особенно выгодны для людей, заинтересованных в создании мобильных приложений AR без сложных традиционных требований к кодированию.
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Zapworks
zap.works
Zapworks — платформа для создания, управления и публикации дополненной реальности (AR) без необходимости в обширном техническом опыте.
Wikitude
wikitude.com
Wikitude - приложение дополненной реальности, позволяющее пользователям получать информацию об объектах и местах, используя камеру устройства.
Hololink
hololink.io
Hololink — веб-редактор дополненной реальности без кода, позволяющий создавать AR-контент и управлять им в браузере.
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — облачная платформа для создания и поделки дополненной реальности без программирования, доступная через браузер.
ROAR
theroar.io
ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный набор функций AR, которые помогут вам тестировать, играть и предоставлять вашим клиентам, партнерам и друзьям полностью захватывающий пользовательский опыт. Редактор ROAR содержит все основные функции дополненной реальности, включая видео, аудио, кнопки действий (CTA), изображения, текст, 3D-модели и даже дополнительные факты для ваших продуктов CPG.
Blippbuilder
blippar.com
Blippbuilder - это инструмент для создания и публикации контента дополненной реальности, позволяющий добавлять интерактивность к печатным материалам.
UniteAR
unitear.com
UniteAR - это платформа для создания дополненной реальности без программирования, позволяющая пользователям разрабатывать AR-контент для Android, iOS и WebAR.
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