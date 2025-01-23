Программное обеспечение AR WYSIWYG Editor - Самые популярные приложения - Руанда

UniteAR

unitear.com

Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложения, которые легко работают как с AR-приложениями, так и с платформами WebAR, обеспечивая универсальный доступ к своему контенту. Персонализированные URL-адреса WebAR с названием вашей компании UniteAR позволяет пользователям настраивать URL-адреса WebAR с названием своей компании, предоставляя им уникальное и фирменное цифровое пространство в мире AR. Эта функция не только усиливает присутствие бренда, но и обеспечивает запоминающийся пользовательский опыт. Пользовательские приложения AR для Android и iOS Помимо WebAR, UniteAR позволяет пользователям разрабатывать собственные приложения AR для Android и iOS. Эта возможность позволяет компаниям предлагать своей аудитории индивидуальный и увлекательный опыт AR, что еще больше выделяет их среди конкурентов. Ключевые преимущества UniteAR: Упрощенное создание AR: UniteAR устраняет барьер кодирования, позволяя пользователям легко воплощать в жизнь свои идеи AR. Межплатформенная совместимость: беспрепятственный охват пользователей как в приложениях AR, так и в WebAR, обеспечивая максимальное вовлечение аудитории. Персонализация бренда: настройте URL-адреса WebAR, указав название своей компании, чтобы обеспечить уникальное присутствие в среде AR. Разработка мобильных приложений: создавайте собственные AR-приложения для Android и iOS, отвечающие конкретным потребностям вашей аудитории. Готовность к будущему: оставайтесь в авангарде технологий дополненной реальности, позиционируя свой бренд как новатора. UniteAR предлагает пользователям исследовать безграничные возможности дополненной реальности, предоставляя платформу, где творчество не знает границ. Объединившись с UniteAR, компании смогут воспользоваться преобразующим потенциалом AR и оказать долгосрочное влияние на свою аудиторию.