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Программное обеспечение AR WYSIWYG Editor - Самые популярные приложения - Палау
Редактор дополненной реальности (AR) «Что видишь, то и получаешь» (WYSIWYG) позволяет пользователям с минимальным опытом программирования или вообще без него создавать AR-опыты без особых усилий. Благодаря интуитивно понятным функциям перетаскивания редакторы AR WYSIWYG помогают разработчикам AR импортировать 3D-объекты, известные как целевые изображения, и легко интегрировать их в заранее разработанные сцены. Эти целевые изображения должны обнаруживаться и отслеживаться с точки зрения камеры, что позволяет накладывать на них HTML-контент. Более того, редактор AR WYSIWYG надежно хранит эти целевые изображения, предоставляя пользователям возможность повторно просматривать и изменять их по мере необходимости. Эти инструменты особенно выгодны для людей, заинтересованных в создании мобильных приложений AR без сложных традиционных требований к кодированию.
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Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или пользовательским кодом Zapworks дает вашим дизайнерам, разработчикам и маркетологам возможность создавать захватывающие возможности WebAR, независимо от их навыков или бизнес-целей. Ведущее в мире компьютерное зрение, созданное для WebAR. Наши основные типы отслеживания основаны на более чем 10-летнем опыте в области компьютерного зрения и оптимизированы для браузеров на широком спектре устройств, начиная с самых низких характеристик. Используйте наши инструменты для быстрого создания прототипов продуктов, внедрения внутренних инноваций и повышения эффективности ваших продаж и маркетинга. ** Победитель в номинации «Лучший инструмент для разработчиков 2022 года» ** ** Победитель в номинации «Лучший инструмент для создания и авторской разработки 2022 года» **
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология AR, полностью разработанная собственными силами, доступна через основной продукт — Wikitude AR SDK и ряд дополнительных продуктов, позволяющих тысячам приложений, брендов, агентств, разработчиков и энтузиастов AR достигать целей своих проектов. Wikitude является ведущим поставщиком технологий дополненной реальности, имея десятки тысяч учетных записей разработчиков и опубликованных приложений AR.
Hololink
hololink.io
Hololink — это веб-редактор дополненной реальности, который позволяет создавать AR с помощью визуального решения без кода и лучшего в отрасли распознавания изображений. AR, созданная в Hololink, обслуживается непосредственно в мобильном браузере без использования приложения, что делает весь процесс от создания до конечного пользователя на 100% основанным на браузере. Бесконечно масштабируемый и идеально подходящий для любых маркетинговых или коммуникационных каналов в иммерсивном Интернете. Создавайте AR прямо в браузере, используя 3D-модели, анимацию, видео, изображения и аудио. Просто перетащите, чтобы расположить свой контент. Сделайте свой AR захватывающий и интерактивный с помощью нескольких связанных сцен и опубликуйте его одним щелчком мыши. Настраивайте все: от экрана загрузки и счетчика загрузки до всего контента, добавляя анимацию к неанимированным объектам прямо в редакторе. Используйте зеленый экран, чтобы ваши видео выделялись. Hololink с гордостью создан в Копенгагене, Дания. Наша преданная команда имеет более чем 50-летний опыт работы в области дополненной реальности, компьютерного зрения, визуального дизайна и коммуникаций, управления проектами и работы профессиональными артистами в области джазовой музыки, изобразительного и исполнительского искусства.
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться опытом дополненной реальности всего за пару кликов, а также помогает значительно ускорить и упростить процесс разработки. Все возможности MyWebAR доступны в веб-браузере и не требуют от потребителей загружать какие-либо приложения на свой смартфон или планшет для просмотра AR. Это позволяет сократить путь клиента и повысить конверсию. Его простой в использовании редактор без кода и обширная библиотека готовых к использованию шаблонов и ресурсов позволяют пользователям создавать AR-приложения без каких-либо специальных навыков или найма профессиональных разработчиков.
ROAR
theroar.io
ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный набор функций AR, которые помогут вам тестировать, играть и предоставлять вашим клиентам, партнерам и друзьям полностью захватывающий пользовательский опыт. Редактор ROAR содержит все основные функции дополненной реальности, включая видео, аудио, кнопки действий (CTA), изображения, текст, 3D-модели и даже дополнительные факты для ваших продуктов CPG.
Blippbuilder
blippar.com
Простой, но мощный способ создания дополненной реальности — с помощью Blippbuilder. Инструмент дизайна прост в освоении и позволяет добавить уровень интерактивности к вашим печатным материалам, будь то плакат, печатная реклама, стенд на мероприятии или книга. Оживите его с помощью анимации, игр или 3D-моделей. Добавляйте ссылки для покупки, собирайте отзывы пользователей, демонстрируйте, как использовать ваш продукт, и многое другое.
UniteAR
unitear.com
Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложения, которые легко работают как с AR-приложениями, так и с платформами WebAR, обеспечивая универсальный доступ к своему контенту. Персонализированные URL-адреса WebAR с названием вашей компании UniteAR позволяет пользователям настраивать URL-адреса WebAR с названием своей компании, предоставляя им уникальное и фирменное цифровое пространство в мире AR. Эта функция не только усиливает присутствие бренда, но и обеспечивает запоминающийся пользовательский опыт. Пользовательские приложения AR для Android и iOS Помимо WebAR, UniteAR позволяет пользователям разрабатывать собственные приложения AR для Android и iOS. Эта возможность позволяет компаниям предлагать своей аудитории индивидуальный и увлекательный опыт AR, что еще больше выделяет их среди конкурентов. Ключевые преимущества UniteAR: Упрощенное создание AR: UniteAR устраняет барьер кодирования, позволяя пользователям легко воплощать в жизнь свои идеи AR. Межплатформенная совместимость: беспрепятственный охват пользователей как в приложениях AR, так и в WebAR, обеспечивая максимальное вовлечение аудитории. Персонализация бренда: настройте URL-адреса WebAR, указав название своей компании, чтобы обеспечить уникальное присутствие в среде AR. Разработка мобильных приложений: создавайте собственные AR-приложения для Android и iOS, отвечающие конкретным потребностям вашей аудитории. Готовность к будущему: оставайтесь в авангарде технологий дополненной реальности, позиционируя свой бренд как новатора. UniteAR предлагает пользователям исследовать безграничные возможности дополненной реальности, предоставляя платформу, где творчество не знает границ. Объединившись с UniteAR, компании смогут воспользоваться преобразующим потенциалом AR и оказать долгосрочное влияние на свою аудиторию.