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Программное обеспечение AR WYSIWYG Editor - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Редактор дополненной реальности (AR) «Что видишь, то и получаешь» (WYSIWYG) позволяет пользователям с минимальным опытом программирования или вообще без него создавать AR-опыты без особых усилий. Благодаря интуитивно понятным функциям перетаскивания редакторы AR WYSIWYG помогают разработчикам AR импортировать 3D-объекты, известные как целевые изображения, и легко интегрировать их в заранее разработанные сцены. Эти целевые изображения должны обнаруживаться и отслеживаться с точки зрения камеры, что позволяет накладывать на них HTML-контент. Более того, редактор AR WYSIWYG надежно хранит эти целевые изображения, предоставляя пользователям возможность повторно просматривать и изменять их по мере необходимости. Эти инструменты особенно выгодны для людей, заинтересованных в создании мобильных приложений AR без сложных традиционных требований к кодированию.
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Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология AR, полностью разработанная собственными силами, доступна через основной продукт — ...
ROAR
theroar.io
ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться опытом дополненной реальности всего за пару кликов, а также помогает значительно ускорить и упростить процесс разработки. Все возможности MyWebAR доступны в веб-браузере и не требуют от потребителей загружать каки...
Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...
UniteAR
unitear.com
Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложени...
Blippbuilder
blippar.com
Простой, но мощный способ создания дополненной реальности — с помощью Blippbuilder. Инструмент дизайна прост в освоении и позволяет добавить уровень интерактивности к вашим печатным материалам, будь то плакат, печатная реклама, стенд на мероприятии или книга. Оживите его с помощью анимации, игр или ...
Hololink
hololink.io
Hololink — это веб-редактор дополненной реальности, который позволяет создавать AR с помощью визуального решения без кода и лучшего в отрасли распознавания изображений. AR, созданная в Hololink, обслуживается непосредственно в мобильном браузере без использования приложения, что делает весь процесс ...