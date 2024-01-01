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Программное обеспечение AR WYSIWYG Editor - Самые популярные приложения - Австрия Самые популярные Недавно добавленные

Редактор дополненной реальности (AR) «Что видишь, то и получаешь» (WYSIWYG) позволяет пользователям с минимальным опытом программирования или вообще без него создавать AR-опыты без особых усилий. Благодаря интуитивно понятным функциям перетаскивания редакторы AR WYSIWYG помогают разработчикам AR импортировать 3D-объекты, известные как целевые изображения, и легко интегрировать их в заранее разработанные сцены. Эти целевые изображения должны обнаруживаться и отслеживаться с точки зрения камеры, что позволяет накладывать на них HTML-контент. Более того, редактор AR WYSIWYG надежно хранит эти целевые изображения, предоставляя пользователям возможность повторно просматривать и изменять их по мере необходимости. Эти инструменты особенно выгодны для людей, заинтересованных в создании мобильных приложений AR без сложных традиционных требований к кодированию.