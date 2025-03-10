Инструменты для совместной работы с дополненной реальностью - Самые популярные приложения

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Инструменты AR Collaboration используются для обучения, совместной работы и предоставления технической поддержки из удаленной среды с использованием приложений дополненной реальности (AR). Инструменты AR Collab часто используются для предоставления удаленной поддержки в таких областях, как техническое обслуживание, производство, автомобилестроение и коммунальные услуги. В этих областях пользователи могут подключать такое оборудование, как телефоны, планшеты или очки дополненной реальности, к программному обеспечению, которое предоставляет им визуальные инструкции, показывающие, как проводить обслуживание любого конкретного оборудования. Примером может служить сломавшаяся часть оборудования, и теперь полевой работник должен научиться ее чинить. Программное обеспечение для совместной работы с дополненной реальностью может не только предоставлять визуальные инструкции, которые покажут работнику, где именно произошел сбой в оборудовании, но также может связать его с командой удаленной поддержки, которая сможет видеть именно то, что видит работник. Вместе они могут совместно работать над решением проблемы, используя AR и визуальные инструкции.
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Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
Zoho Lens
zoho.com
Zoho Lens - приложение для удаленной помощи с использованием дополненной реальности, позволяющее техникам видеть и помогать клиентам через камеру их смартфонов.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - облачная платформа без кода для управления решениями расширенной реальности, упрощающая разработку и взаимодействие с клиентами.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — инструмент визуальной удаленной помощи с использованием ИИ и дополненной реальности для совместной работы экспертов и техников.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo позволяет агентам поддержки отправлять ссылку для доступа к камерам клиентов, упрощая диагностику и решение проблем в поддержке.
XMReality
xmreality.com
XMReality - это приложение для удаленной визуальной поддержки, использующее дополненную реальность для помощи в обучении и решении проблем в реальном времени.
AIRe Link
aire.link
AIRe Link – это профессиональный инструмент для удалённого общения с клиентами, позволяющий экономить деньги и время, передавая знания новому поколению техников.
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning — приложение для удаленной помощи с использованием дополненной реальности. Оно позволяет экспертам и клиентам взаимодействовать и решать проблемы в реальном времени.
Streem
streem.com
Streem — это инструмент для удаленной визуальной помощи, использующий дополненную реальность для видеосотрудничества и ускорения диагностики и решения проблем.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — это система дистанционного управления и цифрового рабочего процесса на основе дополненной реальности, которую можно использовать с различными устройствами, включая интеллектуальные очки, для доступа к удаленным экспертам и удаленной диагностики, оценки и устранения неполадок активов на местах. Telepresenz обеспечивает двустороннюю связь в режиме реального времени между удаленным экспертом и полевыми пользователями, сокращая затраты, связанные с предоставлением такого опыта, когда это необходимо, что делает не только возможным, но и полностью жизнеспособным работу с людьми, находящимися по всему миру.
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE предназначен для того, чтобы поднять поддержку клиентов производителей машин на новый уровень. Перестаньте путешествовать по миру ради обслуживания. Предоставляйте конечным пользователям документацию по машине через дополненную реальность или узнавайте в режиме реального времени точку зрения своих клиентов и решайте проблемы удаленно.
SightCall
sightcall.com
ViceCall Vision - единственная программная платформа, которая дает корпоративным организациям службы способности видеть, анализировать, направлять и сообщать в момент обслуживания. Агенты, клиенты, специалисты и удаленные эксперты могут использовать зрительское зрение для визуального решения реальных проблем обслуживания, используя комбинацию дополненной реальности (AR), видеопомога и мультимодальное генеративное компьютерное зрение A-усилительного A-усиленного A-усиленного Vision на единой платформе. SightCall является инновационным мировым лидером в области визуальной помощи и эффективности сервиса предприятия. Основанная в 2008 году, Sustcall получил награды за свои инновации, заняв рейтинг в классе Inc. 5000 от 2023 года в качестве одной из самых быстрорастущих компаний-разработчиков программного обеспечения в США. Компания имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско, Калифорния и Париж, Франция.
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