Инструменты для совместной работы с дополненной реальностью - Самые популярные приложения - Тунис

Help Lightning — компания, предоставляющая программное обеспечение B2B как услугу (SaaS), специализирующаяся на удаленной помощи. Он предоставляет услуги видеосотрудничества нового поколения, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объединение двух видеопотоков и использование 3D-аннотаций для улучшения связи в реальном времени и решения сложных проблем. Help Lightning используется для установки, проверки, обучения, обслуживания и ремонта сложного оборудования и изделий. С помощью Help Lightning клиенты видят немедленное улучшение производительности, включая увеличение количества исправлений с первого раза, меньшее количество выездов грузовиков, расширение штата сотрудников и повышение удовлетворенности конечных клиентов, одновременно увеличивая доход от услуг и прибыль.