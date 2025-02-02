Инструменты для совместной работы с дополненной реальностью - Самые популярные приложения - Швеция

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Инструменты AR Collaboration используются для обучения, совместной работы и предоставления технической поддержки из удаленной среды с использованием приложений дополненной реальности (AR). Инструменты AR Collab часто используются для предоставления удаленной поддержки в таких областях, как техническое обслуживание, производство, автомобилестроение и коммунальные услуги. В этих областях пользователи могут подключать такое оборудование, как телефоны, планшеты или очки дополненной реальности, к программному обеспечению, которое предоставляет им визуальные инструкции, показывающие, как проводить обслуживание любого конкретного оборудования. Примером может служить сломавшаяся часть оборудования, и теперь полевой работник должен научиться ее чинить. Программное обеспечение для совместной работы с дополненной реальностью может не только предоставлять визуальные инструкции, которые покажут работнику, где именно произошел сбой в оборудовании, но также может связать его с командой удаленной поддержки, которая сможет видеть именно то, что видит работник. Вместе они могут совместно работать над решением проблемы, используя AR и визуальные инструкции.
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Zoho Lens
zoho.com
Интерактивная удаленная помощь с использованием дополненной реальности. Взгляните на проблемы с оборудованием — от производственного оборудования до серверов — в любой момент, прямо со своего рабочего места, получив доступ к камере смартфона пользователя в удаленном месте.
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — профессиональный инструмент для удаленного общения с клиентами. Экономьте деньги и время и передайте свои ноу-хау следующему поколению технических специалистов.
Streem
streem.com
StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряет диагностику и поддержку решения проблем. Благодаря API или SDK Streem удаленные видеоинструменты с поддержкой AR можно встраивать и/или интегрировать в собственные приложения и существующие рабочие процессы.
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning — компания, предоставляющая программное обеспечение B2B как услугу (SaaS), специализирующаяся на удаленной помощи. Он предоставляет услуги видеосотрудничества нового поколения, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объединение двух видеопотоков и использование 3D-аннотаций для улучшения связи в реальном времени и решения сложных проблем. Help Lightning используется для установки, проверки, обучения, обслуживания и ремонта сложного оборудования и изделий. С помощью Help Lightning клиенты видят немедленное улучшение производительности, включая увеличение количества исправлений с первого раза, меньшее количество выездов грузовиков, расширение штата сотрудников и повышение удовлетворенности конечных клиентов, одновременно увеличивая доход от услуг и прибыль.
SightCall
sightcall.com
SightCall VISION — единственная программная платформа, которая дает корпоративным сервисным организациям возможность видеть, анализировать, направлять и составлять отчеты в момент обслуживания. Агенты, клиенты, технические специалисты и удаленные эксперты могут использовать SightCall VISION для визуального решения реальных проблем обслуживания, используя комбинацию дополненной реальности (AR), видеопомощи и мультимодального генеративного компьютерного зрения с усовершенствованным искусственным интеллектом в единой платформе. SightCall — инновационный мировой лидер в области визуальной помощи и эффективности корпоративных услуг. Основанная в 2008 году, компания SightCall получила признание за свои инновации и вошла в рейтинг Inc. 5000 Class 2023 года как одна из самых быстрорастущих компаний-разработчиков программного обеспечения в США. Штаб-квартиры компании расположены в Сан-Франциско, Калифорния, и Париже, Франция.
XMReality
xmreality.com
XMReality предоставляет решение для удаленной визуальной помощи, созданное для вашего предприятия, всегда полностью безопасное и настраиваемое в соответствии с вашим брендом. XMReality, усовершенствованная дополненной реальностью и разработанная для простоты использования, достаточно мощна, чтобы сделать удаленное решение проблем быстрее, чем когда-либо прежде, и при этом достаточно проста, чтобы ее мог использовать любой в вашей организации. Поскольку время внедрения отсутствует, вы можете приступить к работе немедленно. XMReality AB (publ) — лидер рынка удаленной визуальной помощи, а наше решение используется по всему миру более чем в 60 странах. Nestlé, Electrolux Professional, Sidel, Heineken и Nibe — примеры более чем 150 клиентов. XMReality базируется в Швеции и США и котируется на Nasdaq First North Growth Market (тикер: XMR).
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — это инструмент визуальной удаленной помощи, основанный на искусственном интеллекте, дополненной реальности (AR) и модели большого языка (L.L.M.). Это позволяет экспертам глобально сотрудничать с техническими специалистами или клиентами, помогая и направляя визуально, используя аннотации AR на видео в реальном времени для удаленного решения сложных технических проблем. Наши удобные инструменты позволяют легко устранять проблемы с использованием очков дополненной реальности, мобильных устройств или планшетов, устраняя путаницу и сложности, связанные с технической терминологией. Расширьте свои возможности технической поддержки при эксплуатации, обслуживании или обучении, чтобы ускорить разрешение проблем, улучшить качество обслуживания клиентов, сэкономить время и сократить расходы.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на контекст физической среды.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — это система дистанционного управления и цифрового рабочего процесса на основе дополненной реальности, которую можно использовать с различными устройствами, включая интеллектуальные очки, для доступа к удаленным экспертам и удаленной диагностики, оценки и устранения неполадок активов на местах. Telepresenz обеспечивает двустороннюю связь в режиме реального времени между удаленным экспертом и полевыми пользователями, сокращая затраты, связанные с предоставлением такого опыта, когда это необходимо, что делает не только возможным, но и полностью жизнеспособным работу с людьми, находящимися по всему миру.
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE предназначен для того, чтобы поднять поддержку клиентов производителей машин на новый уровень. Перестаньте путешествовать по миру ради обслуживания. Предоставляйте конечным пользователям документацию по машине через дополненную реальность или узнавайте в режиме реального времени точку зрения своих клиентов и решайте проблемы удаленно.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу, специализирующуюся на выдвижении инструментов дополненной и виртуальной реальности на передний план бизнес-технологий. Наш опыт заключается не только в разработке футуристических решений; дело в том, чтобы сделать их доступными и практичными для удовлетворения сегодняшних динамичных потребностей бизнеса. Передовые функции В SynergyXR мы не просто создаем инструменты; мы создаем опыт. Наши продукты — это больше, чем просто программное обеспечение; они являются воротами в новые измерения взаимодействия и сотрудничества. Наши решения XR, ориентированные на удобные интерфейсы и надежные функциональные возможности, легко интегрируются в ваши бизнес-процессы. От иммерсивных обучающих модулей до интерактивных демонстраций продуктов — мы гарантируем, что дополненная и виртуальная реальность — это не просто модные слова, а важные инструменты для успеха в современном бизнесе. Непревзойденная ценность и решения Что отличает SynergyXR, так это наше стремление решать реальные бизнес-задачи. Мы верим в подход, ориентированный на людей, при котором технологии служат средством, а не препятствием. Наши решения предназначены для повышения эффективности, стимулирования инноваций и оптимизации взаимодействия между командами по всему миру. Используя наши инструменты XR, компании могут выйти за рамки традиционных границ, открывая новые возможности в области сотрудничества, обучения и взаимодействия с клиентами. Погрузитесь в будущее с SynergyXR, где расширенная реальность становится повседневной реальностью вашего бизнеса.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo позволяет агентам службы поддержки отправлять ссылку для доступа к камерам телефонов клиентов, чтобы видеть то, что они видят, без необходимости устанавливать приложение. Предоставляя компаниям возможность видеть вещи такими, какими их видят их клиенты, Viewabo расширяет возможности групп обслуживания клиентов, обеспечивая более оптимизированный процесс диагностики и решения проблем. Это снижает трения, ускоряет время выполнения работ и улучшает качество удаленной поддержки клиентов.
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