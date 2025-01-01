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Инструменты для совместной работы с дополненной реальностью
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Инструменты для совместной работы с дополненной реальностью - Самые популярные приложения

Инструменты AR Collaboration используются для обучения, совместной работы и предоставления технической поддержки из удаленной среды с использованием приложений дополненной реальности (AR). Инструменты AR Collab часто используются для предоставления удаленной поддержки в таких областях, как техническое обслуживание, производство, автомобилестроение и коммунальные услуги. В этих областях пользователи могут подключать такое оборудование, как телефоны, планшеты или очки дополненной реальности, к программному обеспечению, которое предоставляет им визуальные инструкции, показывающие, как проводить обслуживание любого конкретного оборудования. Примером может служить сломавшаяся часть оборудования, и теперь полевой работник должен научиться ее чинить. Программное обеспечение для совместной работы с дополненной реальностью может не только предоставлять визуальные инструкции, которые покажут работнику, где именно произошел сбой в оборудовании, но также может связать его с командой удаленной поддержки, которая сможет видеть именно то, что видит работник. Вместе они могут совместно работать над решением проблемы, используя AR и визуальные инструкции.

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Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Zoho Lens - приложение для удаленной помощи с использованием дополненной реальности, позволяющее техникам видеть и помогать клиентам через камеру их смартфонов.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR - облачная платформа без кода для управления решениями расширенной реальности, упрощающая разработку и взаимодействие с клиентами.

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Viewabo позволяет агентам поддержки отправлять ссылку для доступа к камерам клиентов, упрощая диагностику и решение проблем в поддержке.

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

AR Genie — инструмент визуальной удаленной помощи с использованием ИИ и дополненной реальности для совместной работы экспертов и техников.

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality - это приложение для удаленной визуальной поддержки, использующее дополненную реальность для помощи в обучении и решении проблем в реальном времени.

Streem

Streem

streem.com

Streem — это инструмент для удаленной визуальной помощи, использующий дополненную реальность для видеосотрудничества и ускорения диагностики и решения проблем.

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

AIRe Link – это профессиональный инструмент для удалённого общения с клиентами, позволяющий экономить деньги и время, передавая знания новому поколению техников.

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning — приложение для удаленной помощи с использованием дополненной реальности. Оно позволяет экспертам и клиентам взаимодействовать и решать проблемы в реальном времени.

Telepresenz

Telepresenz

telepresenz.com

Telepresenz — приложение для удаленного руководства и работы с дополненной реальностью, позволяющее связываться с экспертами и диагностировать проблемы в реальном времени.

SightCall

SightCall

sightcall.com

SightCall — платформа визуальной помощи для обслуживания клиентов, использующая видео, дополненную реальность и искусственный интеллект для решения проблем в реальном времени.

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

Oculavis — приложение для удаленной поддержки на основе дополненной реальности, позволяющее предоставлять документацию и решать проблемы с оборудованием в реальном времени.

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